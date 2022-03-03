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​Несправедливость

Снятие российских паралимпийцев с игр в Пекине – явный санкционный перебор

​Несправедливость
Фото vk.com/shtabugra

Новые и новые санкции, которыми обкладывают российскую экономику, крайне неприятны, они сделают нашу жизнь значительно хуже и беднее, но их можно хотя бы объяснить – это ответ коллективного (наконец, он действительно стал коллективным) запада на политику России. Соразмерный, несоразмерный, обоснованный, необоснованный – это другой вопрос, но тут – битва сильных с сильными, в ходе которой традиционно страдают еще и простые граждане. Мы к этому привыкли.

Научная, культурная, бизнес-изоляция, которую мы видим впервые в нашей истории – когда масса разнообразных брендов покидает Россию, студии отзывают фильмы из проката, ученые лишаются контактов в зарубежных университетах и так далее – это подарок от недавно сформировавшейся cancel culture. Нам этот феномен кажется малопонятным и диковатым, но на западе действительно так сложилось, что, если кто-то оказывается в центре некоего скандала – с ним все предпочитают разорвать любые связи и отношения. Мало кто мог себе представить, что дело дойдет до «отмены» целой страны. Как минимум, это тоже понятно и объяснимо. У них так принято, они так и действуют.

Есть один пункт в этом масштабном меню, который сложно понять, принять и посчитать хоть сколько-нибудь оправданным – это снятие наших спортсменов с Паралимпиады в Пекине. Ладно – мы стали беднее, не будем ходить в какие-то магазины, платить с телефона, смотреть фильмы – это потеря привычного комфорта, но переживаемо. Ладно – наши футболисты-мультимиллионеры не выступят на Чемпионате мира или Лиге Европы, и даже, может, потеряют работу и часть дохода – они выдержат. И так далее, и так далее.

Но паралимпийцы – люди, сделавшие такое усилие над собой, которое никому из нас и не снилось. Они годы и без того сложной жизни посвятили подготовке к своему главному спортивному событию, они туда даже приехали и начали последнюю подготовку к соревнованиям – и их подсекли перед самым стартом.

Это просто негуманно. Паралимпийцы такого отношения не заслужили вообще ничем, абсолютно. Тем более, что им, насколько я понимаю, и так предстояло выступать не под российским триколором, а под флагом ОКР.

Очень жаль, что подобные решения принимаются, и люди с инвалидностью становятся жертвами больших политических битв, к которым не имеют никакого отношения. Надеюсь, наше государство придумает, как компенсировать им эту потерю. Ребятам в Пекине – наша поддержка.


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Сегодня в 18:22, просмотров: 201, комментариев: 0

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