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​Москва: февраль 2022-го

Что происходит в Москве в последние дни зимы

​Москва: февраль 2022-го
Фото автора

Посольства Украины в Леонтьевском переулке больше нет. Украинский флаг над входом еще висит, но дипломатических работников в этом здании уже нет.

В центре Москвы полно полиции, Росгвардии, автозаков. Пушкинскую площадь по вечерам перекрывают. Только в первый день спецоперации РФ на Украине в районе Пушкинской площади было задержано 600 активистов антивоенного движения. Они вышли, несмотря на запрет властей — он был мотивирован «коронавирусными ограничениями».

Впрочем, возложить цветы к месту убийства оппозиционного политика Бориса Немцова в седьмую годовщину этого злодеяния власти Москвы всем желающим разрешили. Житель Подмосковья по имени Алексей встал в одиночный пикет на Большом Москворецком мосту: «Ну сколько можно все это терпеть?» — вопрошает пикетчик.

Пятничный номер «Новой газеты», вышедший на русском и украинском языках, москвичи раскупили в киосках за несколько часов. В те же дни жители столицы опустошали свои банковские счета. К банкоматам выстраивались очереди, москвичи снимали деньги целыми пачками. Банки при этом заявляют — никакой угрозы накоплениям нет.

В остальном в столице продолжается нормальная жизнь. Люди сидят в кафе, ходят по магазинам, стоят в очередях на аттракционы «Острова мечты».

Впрочем, нет. Руководство ВДНХ приняло решение отказаться в начале марта от проведения масленичных гуляний.

«Праздничные масленичные гуляния на Главной выставке страны отменяются. Ранее анонсированная программа не состоится. Все праздничные мероприятия, посвященные Масленице, отменяются по этическим соображениям», — говорится на официальном сайте ВДНХ.

И в этом нет ничего удивительного. Как можно развлекаться, когда в соседней стране ежедневно гибнут сотни людей?..


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28 февраля в 17:22, просмотров: 302, комментариев: 0

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