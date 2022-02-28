Где же мы все были, пока на Донбассе лилась кровь?

Огромное количество россиян в ответ на антивоенные высказывания получают примерно одну и ту же фразу, которая, по всей видимости, должна заставить новоявленных пацифистов серьезно задуматься: «Где были вы все эти восемь лет, пока лилась кровь на Донбассе?» Думаю, раз об этом так часто спрашивают, надо ответить. Далее – исключительно мое личное мнение, которое может не совпадать ни с мнением редакции, ни даже с суждениями других противников военной операции.

Для начала – где был я. Восемь лет назад я изначально был среди тех, кто высказал скепсис относительно присоединения Крыма. Тогда я говорил, что это создает плохой прецедент, который может нам аукнуться. Собственно, первое, чем аукнулся Крым – это события на Донбассе. Судя по тому, что я читал относительно принятия решений в те недели, дело было так. Высшее руководство России провело стремительную и бескровную операцию по присоединению Крыма, чем вызвало (без иронии) восторг и обожание подавляющей части общества. Этот успех вдохновил Кремль на идею «русской весны» и проект Новороссии – то есть возвращение, как недавно сказал президент, «впихнутого» в Украину Донбасса.

Я допускаю, что события в Крыму обострили некоторые внутренние противоречия на Юго-Востоке Украины. По всей вероятности, там действительно могли быть некие националисты, которые на фоне только что «уплывшего» полуострова озлобились на русских и русскоязычных соотечественников. Это привело к образованию того, что можно назвать «пороховой бочкой». НО – ответственность за взрыв несет поджигатель, а не порох. А поджигателями, судя по всему, оказались представители нашей страны под руководством Игоря Гиркина / Стрелкова. Он сам и не скрывает, что именно с его прибытием в Донецкую область в составе вооруженной группы и объединением с местными дружинами началась «горячая» фаза конфликта на Юго-Востоке Украины.

Поэтому, возвращаясь к моему ответу на вопрос «где я был восемь лет» – да, я в самом начале этого восьмилетия выступил сначала против того, что привело к кровопролитию на Донбассе, и в дальнейшем выступил против непосредственно боевых действий в том регионе Украины. И до сих пор полагаю, что если бы не Россия и ее деятельная поддержка ополченцев, то никакого вооруженного конфликта на той территории бы не было.

Мне скажут, что если бы не вмешательство России, то на Донбассе бы случилась резня – крайние националисты бы просто убивали русских. Возможно. Но позволю себе усомниться в этом утверждении. Потому что практика – критерий истины. За прошедшие восемь лет нацисты не поубивали всех русских в Украине. Параллельно, и даже после начала событий в Донбассе, не случилось резни ни в Харькове, ни во Львове, ни в Киеве, ни в Кривом Роге, ни в Мариуполе. Может, мы чего-то не знаем – но российские СМИ пока об этом молчат. Конечно, мы все помним страшный пожар в Доме профсоюзов в Одессе, где погибли 48 человек. Это трагедия. Но она не превратилась в тенденцию.

Поэтому, в сущности, на Донбассе все эти годы продолжался конфликт, который можно назвать гражданской войной с моральной (возможно, и не только) внешней поддержкой. Кажется, уже никто не отрицает, что Россия все это время активно помогала ДНР и ЛНР оружием, деньгами и военными специалистами. Возможно, это правильно, потому что без поддержки нашей страны ополчение было бы подавлено силами профессиональной армии. Возможно, еще более правильным было бы не поджигать ту пороховую бочку восемь лет назад.

Сейчас все говорят о том, что украинская армия (или нацисты?) все это время бомбили Донбасс, и там гибли люди. Конечно же, это ужасно. И у меня нет ответа на вопрос, зачем в рамках не конкретной военной операции, а просто в фоновом режиме стрелять по определенной территории, где можно попасть по мирным жителям. Конечно, я это осуждаю.

Но, с другой стороны, попробуйте сами развернуть ситуацию на 180 градусов и представить, что в нашей стране появилась территория, которая заявила о желании отделиться, а местные жители взяли в руки оружие (да и еще и сделали это, по всей видимости, при поддержке другого государства). Вы знаете, что в таком случае бы произошло. Если не знаете – почитайте новейшую историю России. Да хоть и свежее разъяснение Генпрокуратуры РФ о госизмене.

Такой вот у меня ответ на самый частый вопрос последних дней.

Я точно знаю, что многие из моих знакомых, которые в своих социальных сетях постили заветное про «восемь лет», сами в течение этих восьми лет ни разу про Донбасс публично не вспомнили. И могу их понять – они пытаются защитить доброе имя своей страны так, как считают возможным и правильным. Но все же, давайте признаем: отсутствие возмущения одним кровопролитием не лишает человека права возмутиться другим кровопролитием. Если человек ежедневно не бил в колокола относительно жертв Донбасса, он может выступить против военной операции, в ходе которой гибнут представители двух братских народов.

Да, я знаю (мне лично передавали мнения людей), что жители ДНР и ЛНР с облегчением восприняли новости о начале военной операции России в Украине, потому что они страшно устали от этих восьми лет. Их можно понять. Но, я очень боюсь, что тот формат борьбы за мир, который выбрала наша страна, камня на камне не оставит, причем не только в Украине.