Если вы против войны – самое время об этом сказать

Я не знаю, сколько людей в России не поддерживают решение президента ввести войска в Украину. Думаю, многие из них ошарашены и пребывают в шоковом состоянии – то же испытывал сегодня и я. С одной стороны, хочется что-то сделать, с другой – понимаешь, что толком ничего сделать нельзя.
Но, пожалуй, есть одна опция, которая нам всем доступна, хотя и вызывает некоторую тревогу – не молчать. Если вы против этой войны – давайте начнем с того, что нужно об этом сказать. Где получится – в соцсетях, среди родных, если есть доступ к СМИ – значит, в СМИ. В общем, любым способом. Чем больше людей скажет: «Нет войне» вслух, тем лучше.
Не потому, что нас услышат – вряд ли там наверху кто-нибудь на это способен и вообще желает соотносить свои действия с широкой общественностью (впрочем, если бы против выступило процентов 75 россиян – был бы другой разговор, но на такие масштабы сложно рассчитывать). А потому, что мы сами на себя посмотрим и поймем, что нас много. Даже если доля противников войны составит те самые 14 процентов (а я думаю, что их больше), то это все равно много. Это почти 20 миллионов человек. И мне кажется, что сейчас крайне важно понять – мы есть.
Добавлю к пулу способов не молчать парочку, которую считаю полезной. Первый – петицияпротив войны на Change.org. Там 250 тысяч голосов на эту минуту, а создана она была всего несколько часов назад. Присоединяйтесь, если разделяете эту точку зрения.
Второй подсказала политолог Екатерина Шульман. У наших депутатов разных уровней есть электронные приемные, куда можно писать всякие письма. Не поленитесь, напишите своим депутатам (с упором на Госдуму, конечно же) то, что думаете относительно этой военной операции. И как, по вашему мнению, народный избранник должен был бы на этим события отреагировать. Если на каждого из тех, кто радостно голосует «за», упадет несколько сотен, а лучше – тысяч, а лучше – десятков тысяч обращений, где им избиратели делают подробное внушение – им по крайней мере будет дискомфортно. Они-то полагают, скорее всего, что народ един в желании навести военный порядок. Надо им показать другую сторону монеты. Не знаю, как вы, а я этим займусь в ближайший вечер.
Различные дебилы и моральные уроды будут глумиться, типа «ха, эти ваши петиции и письма ничего не значат». Вполне возможно, даже очень вероятно, что эти действия не принесут какого-то заметного эффекта. А может, они станут соломинкой, которая переломит хребет верблюду. Мы не знаем. Но пока ничего другого нам не остается.
К тому же – мы все понимаем, что открыто высказаться против войны сегодня – это в некоторой степени акт гражданского мужества. Это в поддержку можно визжать сколько угодно, и за это ничего не будет. А кто против (особенно, если публичное лицо) – тот рискует получить клеймо «национал-предателя» и «иностранного агента», а то и испытать на себе некоторые более сложные последствия.
В общем – делай, что должен, и будь, что будет. Не молчите.
Дмитрию надо хорошенько подумать кто здесь моральный урод.
И интересно с какими заявлениями он будет выступать, когда выяснится, что большинство украинцев поддержало спецоперацию ВС РФ в Украине.
«Известный боец-националист украинского "Нацкорпуса" Роман Степко неожиданно перешёл на русский и попросил своих коллег сдавать оружие.»
Чего не хватало в этом мирном государстве? Правильно. Де-мо-кра- тии. Мы ее получили путём мирного экспорта из США и других стран Европы. Мы поверили, что все эти блоки типа оборонительного Варшавского Договора это БЯКА и мы его без всяких бюрократических формальностей. Ведь Дяди из США и ФРГ были такие добрые и простые без галстуков сидели на пеньках и обсуждали дальнейшее мироустройство без блоков и войны. И похлопывали по по плечу Горби и говори «Не боись друг Мишель». Все будет ОК.
Оказалось мягко стелили, но стало жестко спать. Так жестко что впору начать предъявы слать архитекторам нового переустройства мира. Как же так? Говорили дружба и безблоковый мир. А получился совсем другое: крокодил какой-то. Ведь военные блоки стали реальностью на границах России. Что подлянка?
Если бы у любого трезвомыслящего государственного руководителя спросили, как он относится к ракетам с ядерными боеголовками находящимися на расстоянии двадцати минут подлёта от его резиденции (неважно Кремль это или Белый Дом), спокойно или нервно? 99% ответили бы мне нужны гарантии от того чтобы какой пьяный мудак не нажал кнопку пуска. А лучше уберите их от меня подальше. И это верно, как не крути. Каждый прикрывает свою задницу на всякий случай.
Россия наученная горьким опытом двух Мировых войн относится к такому соседству с особой тщательностью. Ведь что получается раньше в СССР передовой дивизион наших ракет находился в Украине. А ещё ранее в. ГДР, но потом их передвигали в Калининград. Когда дивизион ракет « Юпитер» с роднёй дальности переместили в Турцию с подлетным временем до Москвы 20 мин, то Хрущев поднял весь мир на уши «карибским кризисом». И. Ракеты мы оттуда у брали в обмен на вывод ракет из Турции и гарантии безопасности Кубы. Фифти-фифти. Все довольны-все смеются, только Фидель был несколько недоволен так как решили все без него. Далее Афганистан. 1979 год. Смена тамошнего режима и опасность появления там американцев. Ответ не за заставил себя ждать оказанием интернациональной помощи братскому народу Афганистана. ОКСВА в Афганистане 10 лет и оставил его Наджибулле. А сегодня Путин встретился с представителем сегодняшнего Афганистана. Какие есть проблемы взаимоотношений от нахождения ограниченного контингента в соседней стране по просьбе существующего режима. Пришли с миротворческой миссией. А не как оккупанты и завоеватели.
К чем у это я говорю? К режимам в соседними государствами и СССР и Россия относилась с «особой тщательность».
А теперь «к нашим баранам». В Украине произошёл чего греха таить переворот. Государственный переворот в 2014 году. Законно избранный Президент Украины (плохой он или хороший) вынужден покинуть Киев свою резиденцию иначе могли быть эксцессы похуже чем с Каддафи.
Дальнейшее всем известно. Мог как в Афганистане Президент Украины обратится к России о помощи с мятежом. Мог и может и обращался. Но Россия несмотря на все эксцессы в Одессе и Юго-Востоке ограничилась Крымом. Где был проведён референдум о вступлении Республики Крым в состав России. Самопровозглашенные ЛДНР в течение 8 месяцев добивались своего особого статуса, но лишь получали пули и снаряды. В результате погибло 13 тысяч человек. Минский процесс зашёл в тупик и Власти и Порошенко и Зеленского видели разрешение проблемы военным путём.
Ну да ладно. Плохой мир лучше хорошей войны.
Но чашу терпения переполнилась когда Байден не дал гарантии безопасности России ни под каким соусом. Более того стало ясно завтра Украина станет членом НАТО и старина Джо будет банковать. Второй срок Президента ему обеспечен. Что ты! Мечта разместить НАТО вблизи Москвы это никому и снилось. Только гитлеровские генералы 16 октября 1941 года посмотрели из Химок на башни Кремля и потом они бежали обратно до Берлина. Да ещё Наполеон в кои Вер добрался до Москвы и также бежал до Парижу. Поэтому, если США обоснуются в Киеве ( а они обоснуются рано или поздно) то они получать ключи от России надолго, практически навсегда.
Вот цена вопроса специальной военной операции по принуждению режима Зеленского к демиталиризации.
А так мы за мир.
«Мы за мир! И песню эту. - Пронесём друзья по свету. - Пусть она всегда в сердцах звучит.- Не бывать войне пожару! Не пылать земному шару! -Наша воля тверже чем гранит! Вперёд! Смелей! За мир!» (1947 год).