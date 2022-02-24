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​Нет войне! Поддерживаем!

Реакция населения на события в Украине: полное противоречие и сумятица

​Нет войне! Поддерживаем!
Фото: facebook.com

Вполне логично, что реакция обычных людей на последние события в Украине — страх, ужас, даже слезы: по крайней мере, мои френдленты в соцсетях выглядят именно так.

Интересно, что было день-два назад. Часть знакомых пребывала в эйфории. Из которой, что называется, не приходя в сознание, прямиком перешла к ужасу.

Сначала: «Ура, Донбасс!» Сейчас: «Ужас. На Украине наши родственники. Страшно!»

И — никакой возможности установить причинно-следственные связи между двумя этими возгласами. Нет войне! Признание ЛДНР — поддерживаем!

Диагноз ставьте сами.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 701, комментариев: 10
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 12:51
«Ура, Донбасс!» – «Ужас. На Украине наши родственники. Страшно!» – «Ура, наших родственников на Украине освободили от нациков – да здравствует свободная Украина».
Альберт Леонов
Сегодня в 13:16
Странно, когда Донбас утюжили - нормально было. Сейчас зачистка пошла - страшно!
Тут либо трусы либо крестик
444
Сегодня в 13:41
А вы, Юрий Нуреев, лично вы поддерживаете войну с Украиной? Или выступаете против?
Сергей Б
Сегодня в 13:57
А Юрий, как и его френдленты в соцсетях: полное противоречие и сумятица в голове.
Местный Альберт Леонов
Сегодня в 14:03
Очень интересно было бы понаблюдать, если бы по территории Белгородской, Ростовской области бегали непонятные вооруженные люди, представляющие «местную власть», как бы точечно работали по ним ВС РФ. А потом бы соседи расхерачили все военные склады до Владивостока
Ю.H. 444
Сегодня в 14:08
Я против каких-либо действий России в Украине. В том числе в Донбассе. Это другая страна, нам там делать нечего.

Сергей Б. - утомили.
Сергей Б Ю.H.
Сегодня в 14:12
ВАМ там делать нечего. Ну так вас туда никто и не звал.
Сергей Б
Сегодня в 14:28
А хотя не помешало бы сиапресс отправить туда корреспондента, чтобы дал объективную оценку с места событий. Но конечно никто не захочет. Разве что Алёна, самый мужественный журналист на сиапресс.
Ю.H. Сергей Б
Сегодня в 14:44
А вас, выходит, звали? Ну так вперед.
Альберт Леонов Местный
Сегодня в 14:58
Сослагательное наклонение - не уместно.
Не захотели по хорошему, на те, распишитесь в получении...
И на мнения отдельных "местных"...
Живем в другой реальности. В той которая и должна быть.
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