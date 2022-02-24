Реакция населения на события в Украине: полное противоречие и сумятица

Вполне логично, что реакция обычных людей на последние события в Украине — страх, ужас, даже слезы: по крайней мере, мои френдленты в соцсетях выглядят именно так.

Интересно, что было день-два назад. Часть знакомых пребывала в эйфории. Из которой, что называется, не приходя в сознание, прямиком перешла к ужасу.

Сначала: «Ура, Донбасс!» Сейчас: «Ужас. На Украине наши родственники. Страшно!»

И — никакой возможности установить причинно-следственные связи между двумя этими возгласами. Нет войне! Признание ЛДНР — поддерживаем!

Диагноз ставьте сами.