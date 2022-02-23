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Жалость не спасет

Чаще всего те, кто больше всего жалеет бездомных собак, не предпринимает никаких нормальных действий

Жалость не спасет
Фото: www.mk.ru

После публикации материала о стихийных будках в части моих знакомых проснулась так называемая зоошиза: «Ну и зачем вы это сделали?! Собачек жалко». Действительно!

Я не стану в очередной раз расписывать то, что этими действиями люди только создают себе больше проблем. Я не хочу вспоминать о том, какой ужас испытала, когда на меня напала собака, которую точно также пожалели рабочие той злосчастной стройки. Но, к сожалению, сердобольных ничего останавливает – они продолжают подкармливать псов в одном и том же месте, строят домики из фанеры, а потом удивляются, что дворовый Барбос, который еще вчера лизал руки и вилял хвостом, сегодня покусал прохожего.

Заметила также еще один факт: чаще всего те, кому больше всего жалко, не предпринимают никаких нормальных действий. Они не помогают приютам (ни делом, ни деньгами), они не берут бездомных животных к себе домой. И они находят тысячи причин, когда в новостных сводках или ленте какой-нибудь соцсети мелькает новость о нападении собаки на человека – от того, что люди сами виноваты в полчищах животных на улицах, до того, что хороших людей не трогают.

Я не выбрасывала своих питомцев на улицу и, наверное, не являюсь самым плохим человеком, но почему-то меня эта проблема не обошла стороной.

Если уж так хотите помочь брошенным животным – сделайте доброе дело, купите пачку корма или погуляйте с собаками из приютов «Дорога домой» и «Дай Лапу».


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23 февраля в 13:10, просмотров: 1404, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
23 февраля в 14:38
Рабочие на стройке не жалели собаку, которая покусала Алёну. Собака охраняла стройку. Но к сожалению, вышла за рамки своих полномочий.
Альберт Леонов
23 февраля в 15:22
Вся жалось к собакам ограничивается помощью и деньгами.
Индульгенцию покупают?
Александр Наумов
23 февраля в 17:22
Мне импонируют овчарки немцы и ньюфаундленд (водолаз) на мой взгляд это самые крутые псы из всех на планете.Я уже как то писал что грохнул пару бродячих на даче возле аэропорта,когда свора окружила малыша.там были люди(вроде две дамы),но никто не вступился. Собака для меня не просто друг человека,иногда они понимают с полувзгляда.
но скажу так. всех бродячих псов надо ликвидировать не смотря на чью либо жалость.будь это хоть Тибетский мастиф хоть Чау-чау . собака которая не под контролем. это опасный зверь.
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