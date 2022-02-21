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​Далеко не Крым

Консолидация россиян вокруг помощи беженцам из ЛДНР не выглядит реальной

​Далеко не Крым
Фото 91111.ru

ВЦИОМ отчитался, что от 75 по 80 процентов россиян поддерживают помощь беженцам из ДНР и ЛНР – и с точки зрения приема их в России, и в виде выплаты по 10 тысяч рублей на человека. Против – от 13 до 18 процентов. В общем, по большому счету – как будто вполне себе «крымский» процент одобрения действий власти – что по эвакуации (хотя она чисто процедурно больше напоминает депортацию), что по поддержке вынужденно покинувших свои жилища людей из Юго-Востока Украины.

Я ни в коем случае не хочу подвергать сомнению данные уважаемого ВЦИОМа, но вы проведите собственный эксперимент. Зайдите в ЛЮБОЙ крупный городской или региональный паблик ВКонтакте, лучше – в частный (там модерирования меньше и результат будет химически чище), найдите посты-новости про историю с эвакуацией, приемом беженцев в субъекте федерации, а также выплатами для них. И почитайте комментарии.

Заранее скажу – вы попадете в филиал ада на Земле. Высказывания по типу «А че сразу не зарплаты работающих и пенсионеров им отдать?» и «Лучше бы нашим пенсионерам помогли» – это самое легонькое. Ругань и взаимные оскорбления по самым разнообразным признакам – и все это на десятки и сотни комментариев. Не очень мне это напоминает времена «крымского консенсуса», когда были те же примерно 86 процентов «за» и 14 процентов «против», но весь народ в соцсетях только и ликовал.

Опять же – я понимаю, что нельзя строить картину мира по соцсетям. Но все же – наши соотечественники, скептически относящиеся к прибытию в страну беженцев из ЛДНР, судя по всему, не ощущают себя маргинальным меньшинством. И, я допускаю, что им не являются.

Выскажу осторожное предположение – если даже в такой гуманитарной, в сущности, проблеме, как прием и поддержка беженцев, среди россиян не окажется однозначной позиции, то к реальным боевым действиям (чреватым чудовищными последствиями не только по факту смертей и разрушений, но и по экономически-санкционным причинам) наши соотечественники отнесутся еще хуже. А это, в свою очередь, в некоторой степени снижает шанс того, что война начнется.

Очень хочется на это надеяться.


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Сегодня в 18:21, просмотров: 380, комментариев: 2
Комментарии:
Местный
Сегодня в 19:06
Да какая война? Против кого? За кого? Воевать захотят только бессовестные упыри, которым пофигу в кого стрелять
Сергей Б
Сегодня в 20:57
А кто это интересно Дмитрию сказал, что реальные боевые действия начнет российская сторона? Которой со слов самого же Дмитрия эта война прежде всего и не нужна по экономически-санкционным причинам. И прежде всего по экономически-санкционным причинам эта война не нужна российским властям и российским олигархам, куда больше чем обычным россиянам. Ведь это в основном бабло властей и олигархов лежит на зарубежных счетах, а не обычных россиян.

И если в ЛДНР зайдут ВСУ и начнут там зачистку населения, а российская сторона будет мирно наблюдать потому что российские власти и российские олигархи обосрутся санкций, то вот уж этот шкурный интерес точно россияне Путину не простят. Вот эти вот самые 80 процентов россиян, которые поддерживают помощь беженцам из ДНР и ЛНР – не простят.

Но Дмитрий то конечно из 13% – за шкурный интерес.

И Дмитрию как профессиональному журналисту стыдно не знать, что в частных бабликах ВКонтакте в основном пасется химически чистое дерьмо, именно потому что там модерирования меньше – вот эти вот самые 13%. Нормальные люди в эти помои просто не лезут – потому что помои. И даже я, которого некоторые недоумки назвали злым хейтером, в эти помои не лезу – потому что помои, в химически чистом виде.

И кстати про Крым в частных бабликах ВКонтакте. Вот, например, Севастополь в паблике «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА СЕВАСТОПОЛЬ», там химически чистое дерьмо выступает категорически против принятия беженцев из ЛДНР, которые понаедут. Пусть дескать в другие российские регионы прутся, в Севастополе и самим места мало.

Более того, это химически чистое дерьмо из Севастополя и российских туристов хает, которые с их слов понаезжают в Крым и гадят там. Это за счет которых они там живут.

А между тем, сам Крым и Севастополь, это беженцы, которые понаехали в Россию убегая из той же Украины из которой сейчас бегут беженцы из ЛДНР и Крым с Севастополем на 90% содержаться за счет других российских регионов.

Так что Дмитрий про реальность консолидации россиян вокруг помощи беженцам из ЛДНР явно не вам судить с вашей нереальной скользкой и изворотливой позицией.
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