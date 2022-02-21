Консолидация россиян вокруг помощи беженцам из ЛДНР не выглядит реальной

ВЦИОМ отчитался, что от 75 по 80 процентов россиян поддерживают помощь беженцам из ДНР и ЛНР – и с точки зрения приема их в России, и в виде выплаты по 10 тысяч рублей на человека. Против – от 13 до 18 процентов. В общем, по большому счету – как будто вполне себе «крымский» процент одобрения действий власти – что по эвакуации (хотя она чисто процедурно больше напоминает депортацию), что по поддержке вынужденно покинувших свои жилища людей из Юго-Востока Украины.
Я ни в коем случае не хочу подвергать сомнению данные уважаемого ВЦИОМа, но вы проведите собственный эксперимент. Зайдите в ЛЮБОЙ крупный городской или региональный паблик ВКонтакте, лучше – в частный (там модерирования меньше и результат будет химически чище), найдите посты-новости про историю с эвакуацией, приемом беженцев в субъекте федерации, а также выплатами для них. И почитайте комментарии.
Заранее скажу – вы попадете в филиал ада на Земле. Высказывания по типу «А че сразу не зарплаты работающих и пенсионеров им отдать?» и «Лучше бы нашим пенсионерам помогли» – это самое легонькое. Ругань и взаимные оскорбления по самым разнообразным признакам – и все это на десятки и сотни комментариев. Не очень мне это напоминает времена «крымского консенсуса», когда были те же примерно 86 процентов «за» и 14 процентов «против», но весь народ в соцсетях только и ликовал.
Опять же – я понимаю, что нельзя строить картину мира по соцсетям. Но все же – наши соотечественники, скептически относящиеся к прибытию в страну беженцев из ЛДНР, судя по всему, не ощущают себя маргинальным меньшинством. И, я допускаю, что им не являются.
Выскажу осторожное предположение – если даже в такой гуманитарной, в сущности, проблеме, как прием и поддержка беженцев, среди россиян не окажется однозначной позиции, то к реальным боевым действиям (чреватым чудовищными последствиями не только по факту смертей и разрушений, но и по экономически-санкционным причинам) наши соотечественники отнесутся еще хуже. А это, в свою очередь, в некоторой степени снижает шанс того, что война начнется.
Очень хочется на это надеяться.
И если в ЛДНР зайдут ВСУ и начнут там зачистку населения, а российская сторона будет мирно наблюдать потому что российские власти и российские олигархи обосрутся санкций, то вот уж этот шкурный интерес точно россияне Путину не простят. Вот эти вот самые 80 процентов россиян, которые поддерживают помощь беженцам из ДНР и ЛНР – не простят.
Но Дмитрий то конечно из 13% – за шкурный интерес.
И Дмитрию как профессиональному журналисту стыдно не знать, что в частных бабликах ВКонтакте в основном пасется химически чистое дерьмо, именно потому что там модерирования меньше – вот эти вот самые 13%. Нормальные люди в эти помои просто не лезут – потому что помои. И даже я, которого некоторые недоумки назвали злым хейтером, в эти помои не лезу – потому что помои, в химически чистом виде.
И кстати про Крым в частных бабликах ВКонтакте. Вот, например, Севастополь в паблике «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА СЕВАСТОПОЛЬ», там химически чистое дерьмо выступает категорически против принятия беженцев из ЛДНР, которые понаедут. Пусть дескать в другие российские регионы прутся, в Севастополе и самим места мало.
Более того, это химически чистое дерьмо из Севастополя и российских туристов хает, которые с их слов понаезжают в Крым и гадят там. Это за счет которых они там живут.
А между тем, сам Крым и Севастополь, это беженцы, которые понаехали в Россию убегая из той же Украины из которой сейчас бегут беженцы из ЛДНР и Крым с Севастополем на 90% содержаться за счет других российских регионов.
Так что Дмитрий про реальность консолидации россиян вокруг помощи беженцам из ЛДНР явно не вам судить с вашей нереальной скользкой и изворотливой позицией.