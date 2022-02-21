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Украинцы и россияне – это один народ! Никто и никогда нас в этом не переубедит

Война, которую развязывают сейчас «майданные политики» — самая подлая

Украинцы и россияне – это один народ! Никто и никогда нас в этом не переубедит
Фото со страницы автора ВКонтакте

Югра присоединилась к гуманитарной миссии в рамках которой обеспечивается срочная эвакуация людей с территории боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Друзья, я обычно стараюсь не комментировать вопросы внешней политики, как РФ, так и других государств, особенно делать это публично, т.к. считаю, что, не имея полной и достоверной информации, озвучивать свои версии развития событий некорректно. Для этого существуют уполномоченные на это ведомства и люди. Но сегодняшняя ситуация на востоке Украины заставляет не просто обсуждать ее, но и оперативно действовать.

С событиями в Донецкой народной республики (ДНР) я хорошо знаком, там живут мои близкие родственники и родители, там часто бываю я сам. Поэтому имею возможность получать информацию из первоисточника.

За последние несколько дней угроза начала крупномасштабного наступления со стороны Украины на самопровозглашенные республики выросла кратно. Если раньше мы по телевизору видели, что в Украину поступает современное оружие из западных стран, то сегодня мы уже наблюдаем это оружие в действии, как оно разрушает объекты социальной инфраструктуры и убивает гражданское население ДНР и ЛНР.

Война, которую развязали «майданные политики» при поддержке радикальных националистов всех мастей, стала самой подлой и коварной за всю историю – воюют братья.

Украинцы и россияне – это один народ! Никто и никогда нас в этом не переубедит. Не потому, что это официальная версия государства, а потому, что моя мама русская, а папа украинец, один мой брат живет в Донецке, другой в Харькове, а третий в Новосибирске. И так у многих в нашей стране. Это невозможно забрать у нас – это наша жизнь!

Мне искренне жаль тех, кто ради «безвиза» с Евросоюзом предал своих родных и близких людей, кто «скакал» на Майдане и с каждым прыжком обесценивал величие своей страны и терял национальное достоинство.

Одновременно, я горд за грамотные действия властей России. За ту политику, которую проводит наш президент и парламент в отношении людей, которые не признали «бандеровскую власть» и стали на защиту своей земли.

Сегодня как никогда братский народ нуждается в нашей помощи. Нам нужно объединиться и сделать все, чтобы помочь им одержать победу в этой неравной войне.

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Сегодня в 16:53, просмотров: 368, комментариев: 10
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 17:29
Понеслось. Кому война, а кому мать родна и пиар.

Нечепуренко, быстренько взял в руки калашников и вперед, славян от славян защищать. Нефиг в тылу отсиживаться и патриотическими лаврами себя осыпать. А то твой президент уже восемь лет сопли жует. Ему бабосы важней.

Александр Наумов
Сегодня в 17:33
Вы когда нибудь бывали в Шостке.И не говорите что вы там бывали.Тот кто там побывал,никогда не забудет красоту полей и лугов,озер и пение вечерних кузнечиков.Кто такой Россиянин.это двуногое существо которое называется Homo sapiens. иогда он пьет водку,иногда ест мясо и что случается крайне редко-думает.
Кто такой украинец это то же самое,но который проживает на ОКРАИНЕ России. то же пьет горилку, и редко думает. А кто у власти на ораине России сейчас. верно (рада)я пологаю они еще немного повыделываются лет так 15 . потом сами прискачут к нам.
Сергей Б
Сегодня в 17:41
Наумов, ты чё украинцев оскорбил – окраина.

Украина це Еуропа.

Это Россия на окраине… Нефть качает.
Сергей Б
Сегодня в 18:11
Не я точно скоро сторонником Сталина стану. Сталин в одночасье бы проблему на востоке Украины решил и померил бы… Потому что у Сталина личных счетов в американских и европейских банках не было.

Ну не таким конечно ложным сторонником как Альберт Леонов. Альберт Леонов, это левый уклонист.
Швондер.
Сегодня в 18:13
Ну, для Гааги депутатик мелковат. А повод его гордости точно туда поедет. Как тогда переобуваться будешь.
Альберт Леонов
Сегодня в 19:14
А мне вот русские города, которые временно на территории Казахстана остались ближе. Петропавловске, Кокчетав, Щучинск, Павлодар..Это русские города, право русских там мало осталось.. Чего про них не говорим?
Ни кто не вступается за русских, за русский язык... Это ближе чем Украина. Для меня лично..
Всегда бесили депутаты коньюкьуршики. Логинов честнее всех, он всегда был за ДНР И ЛНР. Все остальные ситуационно
Александр Наумов
Сегодня в 20:56
"Русский медленно запрягает, да быстро едет". Речь идёт о менталитете целого народа, среди которого встречаются и "быстрозапрягающие", но медленно едущие, и те, кто быстр во всём. Но в целом действительно русскому народу свойственна некоторая неторопливость, он нуждается в раскачке.


А потом может аврально выполнить и перевыполнить все планы, догнать и перегнать. Не импульсивный народ, не холерический. Скорее, это народ-сангвиник, сильной психологической конституции. Терпеливый народ, но если вывести из себя - мало не покажется.
Присуща русским и основательность. Он неторопливо запрягает лошадь (олицетворение подготовки к процессу: к стройке, к ремонту, к изготовлению деталей, к бухгалтерскому отчету - к любому делу), но зато у лошади будет надежная уздечка, телега будет исправна, а затем едет быстро и энергично.
Пословицы слагались по вековым наблюдениям, а не брались с потолка. Другое дело, что статистика могла быть маловата. Но данная поговорка похожа на правду. Русский народ не горячий, не возбудимый, но сильный и когда надо, расторопный.
Сергей Б Альберт Леонов
Сегодня в 21:04
Тебе Петропавловск уже ближе?

Да ты только что возмущался что Utair запустит рейс по направлению Тюмень – Петропавловск.

«Сейчас казахов тут наедет! И так город мигрантов! Кто их сортировать будет?!»

Ну ты вообще хамелеон.
Сергей Б Александр Наумов
Сегодня в 21:14
Под раскачкой в которой нуждается русский народ имел ввиду пендель?
Александр Наумов
Сегодня в 21:53
да. я к примеру жил как то в одной деревеньке под брянском пару месяцев. Есть у меня двоюродный брат кочегар он.Его никогда не приглашают на свадьбу в соседние деревни,в свою всегда. У него характер странный.ему пока три раза по морде не дашь,он будет спокоен как удав. но потом лучше держатся по дальше от того места где он.он среднего роста -но жилистый выносливый очень,афганец. конечно там что то постродало по части логики. но но за него стояло три деревни ,когда на него подали в суд за то что он один трех пьяных вооруженных ментов избил до больничного состояния. вот пример чисто русского хорактера-не трож лихо,пока оно тихо.
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