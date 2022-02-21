Война, которую развязывают сейчас «майданные политики» — самая подлая

Югра присоединилась к гуманитарной миссии в рамках которой обеспечивается срочная эвакуация людей с территории боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Друзья, я обычно стараюсь не комментировать вопросы внешней политики, как РФ, так и других государств, особенно делать это публично, т.к. считаю, что, не имея полной и достоверной информации, озвучивать свои версии развития событий некорректно. Для этого существуют уполномоченные на это ведомства и люди. Но сегодняшняя ситуация на востоке Украины заставляет не просто обсуждать ее, но и оперативно действовать.

С событиями в Донецкой народной республики (ДНР) я хорошо знаком, там живут мои близкие родственники и родители, там часто бываю я сам. Поэтому имею возможность получать информацию из первоисточника.

За последние несколько дней угроза начала крупномасштабного наступления со стороны Украины на самопровозглашенные республики выросла кратно. Если раньше мы по телевизору видели, что в Украину поступает современное оружие из западных стран, то сегодня мы уже наблюдаем это оружие в действии, как оно разрушает объекты социальной инфраструктуры и убивает гражданское население ДНР и ЛНР.

Война, которую развязали «майданные политики» при поддержке радикальных националистов всех мастей, стала самой подлой и коварной за всю историю – воюют братья.

Украинцы и россияне – это один народ! Никто и никогда нас в этом не переубедит. Не потому, что это официальная версия государства, а потому, что моя мама русская, а папа украинец, один мой брат живет в Донецке, другой в Харькове, а третий в Новосибирске. И так у многих в нашей стране. Это невозможно забрать у нас – это наша жизнь!

Мне искренне жаль тех, кто ради «безвиза» с Евросоюзом предал своих родных и близких людей, кто «скакал» на Майдане и с каждым прыжком обесценивал величие своей страны и терял национальное достоинство.

Одновременно, я горд за грамотные действия властей России. За ту политику, которую проводит наш президент и парламент в отношении людей, которые не признали «бандеровскую власть» и стали на защиту своей земли.

Сегодня как никогда братский народ нуждается в нашей помощи. Нам нужно объединиться и сделать все, чтобы помочь им одержать победу в этой неравной войне.

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