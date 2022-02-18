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​Ком в горле стоял от горьких слез гениальной фигуристки, оставшейся без медали

Камиле Валиевой создали невыносимые условия для выступления на Олимпиаде

​Ком в горле стоял от горьких слез гениальной фигуристки, оставшейся без медали
Фото t.me/senator_isakov

Камила Валиева была главной претенденткой на золото в женском одиночном фигурном катании на нынешней Олимпиаде в Пекине. В этом никто не сомневался накануне Игр – ни ее враги, ни ее друзья.

Она последовательно и очень убедительно, несмотря на свой юный возраст, победила на Чемпионате России, потом на Чемпионате Европы, затем завоевала олимпийское золото в командных соревнованиях, став первой в истории фигуристкой, прыгнувшей на Олимпийских Играх четверной прыжок.

И тут, откуда не возьмись, внезапно случилась вся эта история с допингом…. И в западных СМИ началась настоящая истерия, всем нам, увы, хорошо знакомая.

Камиле и ее тренерам пришлось работать в невыносимых условиях под давлением Международного Олимпийского Комитета и ВАДА, что хотели отстранить ее от Игр. Результат их трудов мы все увидели на льду, во время исполнения Валиевой произвольной программы.… Ком в горле стоял от горьких слез гениальной фигуристки, оставшейся без медали.

На этом фоне заявление главы МОК Томаса Баха о том, что в отношении тренерского штаба Тутберидзе будет инициировано расследование на предмет жестокого обращения с ребенком, выглядит, мягко говоря, странным.

Особенно поражает своей циничностью и двойными стандартами фраза Баха: «Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке». Мистер Бах, вся Россия и большая половина мира этого не понимает!


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18 февраля в 21:23, просмотров: 199, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Глинских
18 февраля в 23:05
Эдуард, по видимому очень мужественный и принципиальный человек, если находясь на посту сенатора бросил вызов общепринятой истерии против МОК и согласился с высказывания его председателя.

Я то же как и Эдуард Исаков считаю, что нужно положить конец деятельности этого "Карабаса Барабаса" в юбке, которая снопами ломает детские судьбы в погоне за медальками.
Alkonowa1ow
Сегодня в 00:40
Необходимо инициировать расследование вопиющего беспредела творимого ВАДА и МОК в отношении Камилы Валиевой.
Они преступники. Они нарушили Конвенцию о защите прав детей. Раз.
Они нарушили и нарушают основной принцип в юриспруденции - принцип презумпции невиновности.
И после этого Бах пытается свалить вину на тренерский штаб Тутберидзе.
Бах как спортсмен- саблист замечательный, а как функционер МОК- говно.
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