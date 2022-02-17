Нужно не сносить знаковые объекты, а давать им новое наполнение

Посмотрел кадры из угаженной «Авроры». Не понял, за что ее надо сносить, что там такого ужасного, кроме как беспримерного срача. Беспорядок, грязь, полная бесхозяйственность, следы какого-то локального пожара (40 метров выгоревшей площади из 3.600 метров – это точно причина «аварийного» состояния здания?).

При всем уважении к новому руководству департамента земельных и имущественных отношений и конкретно к проводившему «экскурсию» В. Шарову, никакой профессиональной внятной информации любой человек, мало-мальски знакомый со стройкой, не обнаружил. Он не подвел журналистов к нескольким участкам вскрытого фундамента, например, и не показал его опасное разрушение. Не продемонстрировал трещину в несущей стене, через которую задувает снег. Не разложил образцы кирпичной кладки, которая не соответствует СНиПам. Не указал на обвал перекрытий, связывающих несущие конструкции. Сложилось впечатление, что чиновники имущественного ведомства поверхностной демонстрацией устроенного их же предшественниками беспорядка и эффектными, но ни о какой катастрофе не говорящими, картинками пугают публику в попытке обосновать странное поспешное плохо просчитанное решение о сносе знакового сургутского здания.

Поскольку на «показе» в «Авроре» (такие вот нынче показы!) не было продемонстрировано ничего, кроме мусора и закопченных стен, а экскурсия дальше холла не продолжилась в виду «небезопасного нахождения в остальных помещениях», и поскольку, повторюсь, целью мероприятия было не предоставить журналистам и общественности объективную картину, а хоть каким-то образом убедить их в правильности выбранной тактики снести здание, этой заметкой позволю себе несколько вопросов, оценочных суждений и практических рекомендаций.

Во-первых, самое очевидное: кто устроил эту бесхозяйственность в помещении муниципального имущества? Кто устроил там такой беспорядок - ведь арендаторы вернули здание в исправным виде! Кто конкретно в структурах ДИЗО и городской администрации был ответственным за контроль этого объекта? Есть же какой-то конкретный исполнитель в отделе по контролю за муниципальным имуществом ДИЗО, в контрольно-счетной палате какой-то человечек наверняка имеется на муниципальном окладе, занимающийся подобными вопросами? Кто конкретно в течение семи лет – после передачи городу здания его арендатором, фирмой «Интеркино», отвечал за сохранность муниципального имущества? Можно список этих людей? Сегодня они, возможно, и не работают, но ведь их можно найти и привлечь к ответственности?

Во-вторых, кто и когда отдал распоряжение не отапливать здание и отключить его от систем жизнеобеспечения? На основании каких должностных инструкций, нормативов, законов этим кем-то принималось данное решение? Располагал ли на тот момент этот человек, решивший не отапливать муниципальное здание, информацией о непригодности имущества? Есть ли документы, которые подтверждают эту непригодность на момент отключения, и была ли проведена процедура вывода здания из муниципального оборота на основании этих документов, в том числе через думу города? И если никаких официальных документов, подтверждающих аварийность, непригодность и невозможность существования здания, на момент его отключения от отопления и энергоснабжения не было (а их не было, так как заключение о сносе УКС предоставил руководству города три недели назад), не означает ли это, что именно чье-то нарушение нормативов по содержанию и эксплуатации имущества привело к разрушению здания? Иными словами, не подменяют ли чиновники местами причину и следствие?

В-третьих, как в «Авроре» возник пожар, который, как я понимаю, является единственным более-менее приведенным аргументом в пользу теории об «аварийном» состоянии здания? Проведено ли следствие? Есть ли его результаты? Наказаны ли виновные – либо поджигатели, либо (см. пункт 1) ответственные работники муниципальных контролирующих органов? Кто конкретно и какие действия предпринял после пожара, чтобы ликвидировать его последствия? Были ли эти действия? Кто-нибудь написал своему руководству служебную записку с оценкой ущерба, с предложением выделить какие-то деньги на оперативный ремонт, чтобы сохранить товарный вид имущества? Площадь разрушения от пожара – 40 квадратных метров; это ерунда в сравнении с общей площадью 3.600 метров. Почему такую смехотворную площадь не восстановили сразу после происшествия – если, конечно, она требует серьезного восстановления?

В-четвертых, обнаружены ли в здании «Авроры» разрушения конструктива, несущих элементов? Провалился ли фундамент, отошли от оси несущие стены, обвалились ли перекрытия? (Спойлер: с конструктивом «Авроры» все в полном порядке, зданию ничего не угрожает).

В-пятых, кто оценил стоимость работ по сносу «Авроры» в 20 миллионов рублей и стоимость реконструкции в 600 миллионов рублей? Да, это сделало наше замечательное управление капитального строительства, то самое, которое утверждало, что здание департамента городского хозяйства на ул. Маяковского в совершенно аварийном состоянии, а через несколько лет заявило, не моргнув глазом, что оно в полном рабочем порядке. Но кто-то конкретный есть, с кого можно спросить за эти явно политизированные цифры? Любой прораб скажет, что такой строительный объем, как у «Авроры», демонтировать и утилизировать менее чем за 30-40 миллионов невозможно, и это наличкой, а плюс официальные документы, плюс этот еще скверик, который чиновники хотят разбить на освободившемся месте. (Кстати, по скверику. Это троллинг, да? Перед «Авророй» есть прекрасный сквер, куда еще? Это такая нынче модная отмазка: чтобы что-то замаскировать нехорошее, сразу парк и сквер придумывается. Уже страшно становится, когда слышишь про очередной сквер: точно что-то неладное).

А кто изобрел цифру реконструкции в 600 миллионов? Вы поделите 600 миллионов на площадь здания, у вас же 170.000 за метр выходит. Сегодня с нуля социальный объект строится за 100-120 тысяч, включая сети. «Аврора» подключена ко всем соцсетям, ей не нужен проект, не нужны новые фундаменты, стены и перекрытия, не нужны сети – какие 600 миллионов?! Максимум 200, возьмите калькулятор, посчитайте! 200 миллионов – это еще много, на самом деле дешевле, ну примем за поправку, что речь идет о театре, а не кинотеатре. А если бы не довели до ручки свою же собственность, то вышло бы и того меньше.

В-шестых, подходим наконец к злосчастному театру «Петрушка». Что нам говорят чиновники? Они говорят: «Аврору» для «Петрушки» реконструировать дорого (600 миллионов), поэтому… мы будем с нуля в чистом поле строить специальное здание театра за – барабанная дробь! – почти 800 миллионов (если быть точным, 740). Еще раз для закрепления: реконструкция «Авроры», которая существует, подключена к соцсетям и готовый вариант для театра (что бы там ни говорила его руководитель Алена Блинова – но об этом ниже, в моих оценочных суждениях), за 600 миллионов (хотя на самом деле за 200) – это дорого, а новое строительство за 740 миллионов (которое под большим вопросом – но об этом тоже ниже в моих оценочных суждениях) – это нормально. Кто-то видит логику?

Логики нет – здесь я от вопросов перехожу к оценкам – потому что все, что долгие годы происходит и с кинотеатром «Аврора», и с театром «Петрушка», и с некоторыми другими городскими объектами, представляющими социокультурный интерес (станция юннатов, Дом пионеров, ГКЦ «Строитель», фасад железнодорожного вокзала, благоустройство городских парков и площадей), является следствием слабого или нулевого творческого потенциала ответственных работников соответствующих городских структур, в итоге – обратите внимание – все эти объекты находятся в полной деградации, а перспективы у большинства из них – уничтожение. И никакой оригинальной, творческой, остроумной (господи, о чем я), содержательной идеи чиновники не предлагают. Не в состоянии.

Объективности ради скажем, что эти проблемы – не изобретение сегодняшней городской команды, достались ей в обременение от предшественников. Но что мы наблюдаем сегодня? Самый короткий и простой (как любят говорить сами чиновники, линейный) подход, выражающийся либо в «ничего не делать» либо в «снести».

Я долго пытался обнаружить хоть какой-то мотив у чиновников в многолетнем сознательном разрушении «Авроры». Ей-богу, не в состоянии объяснить их позицию никакой логикой. Ну не ради же Евгения Барсова, который из соседнего недостроенного трехэтажного туалета хочет сделать кафе, они стараются? Ну ведь это реально идиотизм: снести красивое здание с историей ради некрасивого? Да и не верю я в подобный интерес Барсова, не его это почерк.

Вот если принять за более-менее сносную версию, могу предположить следующее. Две причины.

Первая (ко всем перечисленным объектам относится). Чиновники боятся слова «реконструкция». Непонятно, надо думать. Вдруг что-то нареконструируют не так, что-нибудь обвалится? Это ж тюрьма? Со стройкой все проще: запроектировал, провел конкурс, построил – мозг напрягается минимально. Но опять же (сам себя опровергну): «Аврору»-то кто-то довел до такой ручки, что такой же тюрьмой попахивает – ведь не испугались? Значит, что-то другое. Лень, страх и некомпетентность? Теплее.

Вторая причина (здесь чисто о «Петрушке»). Власти идут на поводу у руководителя театра А. Блиновой. Она делает великое дело, без вопросов. Но в этом вопросе надо быть не только творцом, но и организатором-хозяйственником. Что такое театр «Петрушка» и с чем его едят, многие чинвники, есть подозрение, представляют очень плохо. В сургутской культуре годами те же проблемы, что и везде, - лень, страх и некомпетентность. Последние лет уж как пятнадцать ни одной долгосрочной масштабной программы культурного развития города не озвучивалось, последняя запомнившаяся «реформа» на этом поле – скандальная борьба департамента культуры с галереей «Стерх» несколько лет назад. Театр «Петрушка» - это выдающееся явление на культурном пространстве не только Сургута, но и страны. Театр, его коллектив и постановки прекрасны и, помимо творческого прорыва, важны еще и тем, что социализируют наш город, добавляют ему уникальности и самоидентификации. Такое редкое заведение культуры не может ютиться по чужим углам. Но. Но!

Мое главное «но» в этой истории. Десятки лет театр ютится по чужим углам, и это не мешает ему заработать славу на всю страну. Наконец театру выпадает удача: ему отдают хоть и не специализированное, но из всех возможных идеальное помещение – кинотеатра «Аврора». Дают денег на реконструкцию. При грамотном проекте (а грамотный проект возможен, если не пустить ситуацию на самотек и не отдать ее на откуп чиновникам, у которых проблема с ленью, страхом и некомпетентностью – см. выше) сегодня, вот именно в эти минуты, в Сургуте был бы новый центр притяжения активной городской жизни – детский театр «Петрушка».

Но – переходим к «но» – руководитель театра… недоволен. То ему не так, это не эдак, такие-сякие склады костюмов, склады реквизита, сцена не та, вестибюль не тот, и вообще – по нормам все должно быть не так… По каким нормам? Театр 30 лет без крыши над головой, и нормы были «так», а как только замаячил собственный дом – все «не так». Директор театра капризничает, хочет заселиться в готовое помещение, и компетентного сопротивления со стороны чиновников этой идеалистической, но оторванной от жизни позиции, не встречает. Иными словами: театр «Петрушка» без крыши над головой не потому, что в городе нет денег, а из-за принципиальной позиции его руководителя Алены Блиновой не заниматься проектом и стройкой, не погружаться в организационные проблемы, связанные с реконструкцией. Мол, творческий человек должен творить, а не перегоревшей проводкой заниматься.

Чиновники (некомпетентность, некомпетентность! Отсутствие живой озорной мысли в головах!) принимают позицию Блиновой за разумную. Ну как же – она же руководитель, ей виднее. И продолжают сообща изобретать велосипед под названием «новое здание театра». Но именно эта история является как раз тем случаем, когда руководителю не виднее. Это именно тот случай, когда руководитель должен стать и организатором. Мечты о прекрасном взявшемся из ниоткуда театре за нарисованным холстом реализуются только в сказке про Пиноккио. В нашей жизни все по-другому.

Почему городская власть не поставит перед А. Блиновой вопрос ребром: вот тебе помещение, вот деньги, делай под себя что хочешь, но другого варианта нет и не предвидится. Совершенно очевидно, что снести «Аврору» и ждать строительства нового здания – это путь в никуда. Не построят новое здание, либо оно выйдет в колоссальные суммы – как пить дать, гораздо дороже миллиарда рублей. Стройка, если даже удастся провести удачный конкурс на проектирование (в чем огромные сомнения) и строительство, растянется на годы. Да и в конце концов: при всем уважении к творчеству и успехам театра «Петрушка», эпопея с его зданием – это что, главная проблема Сургута? Чего с ней столько возиться – целыми десятилетиями?

Кстати, добавлю еще один вопросик от себя (в-седьмых, получается): как согласуется намерение построить театр в ядре центра города (то есть как объект точечной застройки) с объявленной главой Сургута Андреем Филатовым и абсолютно правильной политикой комплексного развития территорий?

Наконец, подхожу к обещанным практическим рекомендациям. Чтобы вы не думали, что я несу отсебятину и в вопросе не разбираюсь, предупреждаю сразу: свои выводы я обсудил с моими референтными партнерами и экспертами в строительной сфере Сургута, и они полностью совпадают. Да и со стройкой я знаком не только как исследователь, но и как практик, все-таки построил и реконструировал несколько общественных зданий и имею большой опыт профессионального общения с качественными проектировщиками и строителями. Не сочтите за саморекламу, но это чтоб отбить возможные упреки в некомпетентности.

Итак. Дано несколько данных, которыми на сегодняшний день оперирует городская администрация. Первая: куда-то заселить «Петрушку». Вторая: что-то решать с «Авророй». Третья (выхватываю случайным порядком из списка городских задач): ну… например, строительство очень нужной в 25-м микрорайоне музыкальной школы, на которую все никак не найдут денег.

Что предлагают чиновники.

«Петрушке» запроектировать и построить здание с нуля (официальная предварительная и явно заниженная цифра – 28 миллионов проект, почти 800 миллионов стройка), техусловия проекта размыты, соответственно, контроль над сметой слабый, бюджет и срок реализации проекта неясен;

«Аврору» снести (официальная предварительная и явно заниженная цифра – 20 миллионов) или реконструировать (официально предварительная и явно завышенная сумма – 600 миллионов), но от реконструкции власти отказываются в пользу еще более бюджетоемкого варианта нового строительства;

музыкальной школе деньги… искать (бюджет – 500 миллионов), перспектива реализации проекта туманна.

Итого в сухом остатке: «Аврора» снесена, «Петрушка» по-прежнему навсегда на неопределенное время без здания, музыкальная школа не строится или строится несколько лет, объем суммарных бюджетных расходов на три эти проекта – минимально 1,3 млрд рублей (по факту, безусловно, больше, так как две стройки существуют только в предварительных планах, плюс сквер, плюс очевидное подорожание на украсть).

Что предлагает здравый смысл, который высказывают многие разбирающиеся в теме сургутяне и специалисты и к которому я присоединяюсь.

Вариант первый. Если эти 1,3 и больше миллиарда в бюджете есть (а их нет, но допустим), выкупить, черт возьми, ТРК «Вершина» за 500 млн, еще за 300 млн (или дешевле) сделать в ней реконструкцию, перевести туда музыкальную школу, музей и выставочные центры, отдать в аренду или концессию часть площадей под общепит и досуг (как это работает в мире и нормальных российских городах), на 200 млн реконструировать «Аврору» под театр «Петрушка». Проект реализуется в течение года, ну двух. «Аврора» спасена, «Петрушка» обретает свой дом, музыкальная школа тоже, и приятный бонус городу - получает в свое распоряжение универсальное прекрасное здание «Вершины».

Вариант второй. Вместо того чтобы тратить более 740 млн рублей на новое здание детского театра реконструировать «Аврору» и выкупить «Вершину». Реконструировать последнюю сразу не удастся, но музыкальную школу и многие сургутские центры развития и обучения детей разметить можно сразу. Срок и бюджет реализации проекта «Петрушки» резко конкретизируется (потому что мы ограничены возможностями существующего здания, а не раздуваем «хотелки» в проектируемом), вопрос с музыкальной школой также решается, «Вершина», попадая в руки города, в силу своей архитектурной уникальности и практически неограниченного потенциала по наполнению становится генератором творческих идей для городских чиновников. (Лишь бы не тех, которые довели до ручки кинотеатр «Аврора»).

Вот как можно увязать в одно действие решение нескольких социально значимых для города проблем, связанных с объектами культуры и архитектуры. Нужно лишь включить творческий, но рациональный подход.

История с кинотеатром «Аврора» - не жесть, как пишут наши комментаторы, а результат вранья и бесхозяйственности чиновников на протяжении многих лет. «Аврора», безусловно, должна быть возвращена городу, как и театр «Петрушка» с 30-летней историей должен жить в своих стенах. Если не произойдет ни того, ни другого, это будет большой стыд для такого города, как Сургут.