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​Это праздник людей мужественных, истинных патриотов своей страны

Председатель Думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем защитника Отечества

​Это праздник людей мужественных, истинных патриотов своей страны
Фото: Дума Сургута

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – это праздник людей мужественных, истинных патриотов своей страны, всех, кто служил вчера и служит сегодня, проявляя силу духа, волю и мужество. Это праздник тех, кто несет ответственность за день сегодняшний и делает все, чтобы благополучным был день завтрашний.

Менялось название праздника, но не менялась его суть – это всегда был праздник доблести и отваги! И отрадно, что именно так – доблестно и отважно сегодняшние защитники Отечества продолжают традиции, заложенные старшими поколениями военных.

В этот торжественный день примите пожелания крепкого здоровья, успехов и удачи во всех делах! Пусть мирным будет каждый новый день!


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23 февраля в 08:44, просмотров: 1362, комментариев: 0

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