Председатель Думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем защитника Отечества

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – это праздник людей мужественных, истинных патриотов своей страны, всех, кто служил вчера и служит сегодня, проявляя силу духа, волю и мужество. Это праздник тех, кто несет ответственность за день сегодняшний и делает все, чтобы благополучным был день завтрашний.

Менялось название праздника, но не менялась его суть – это всегда был праздник доблести и отваги! И отрадно, что именно так – доблестно и отважно сегодняшние защитники Отечества продолжают традиции, заложенные старшими поколениями военных.

В этот торжественный день примите пожелания крепкого здоровья, успехов и удачи во всех делах! Пусть мирным будет каждый новый день!