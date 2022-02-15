16+
Логотип Сиапресс
USD  76,1660   EUR  86,2656  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Нужны пересадки

Сургутяне будут пересаживаться с автомобилей на автобусы, если создать условия

Нужны пересадки
Фото пресс-службы города Мюнстер, Германия

После публикации интервью с директором департамента городского хозяйства Кириллом Киселевым о транспортной реформе в Сургуте в комментариях почему-то начали писать не непосредственно спикеру, а мне. Тогда воспользуюсь случаем, выскажу несколько соображений и, возможно, вызову некоторую дискуссию на тему.

Для начала, отвечая на более ранние вопросы – у меня нет принципиально анти-автомобильной позиции (и – нет, меня не лишили прав и не отобрали машину не из-за чего, я ее продал при переезде в Москву). Личный транспорт нужен, а в некоторых ситуациях – просто необходим. Например, в Тюмени я езжу на машине родителей или такси, но потому, что они живут за пределами города. Ходили бы там автобусы – ездил бы на автобусах.

НО! Так или иначе, большое количество машин слишком дорого обходится любому городу, и ни один – я подчеркиваю – НИ ОДИН, даже самый крупный и богатый мегаполис в мире не в состоянии удовлетворить потребности автомобилистов. Бесконечные дороги, развязки, парковки, а затем еще более бесконечное поддержание их в нормальном состоянии обходится бюджетам в умопомрачительные суммы. Поэтому все города рано или поздно переходят на последовательное замещение личного транспорта общественным, а также личным, но альтернативным – велосипеды и самокаты. Сургут пока отстает, но всего лишь отстает – ему все равно придется двигаться по этому пути. Слова Кирилла Киселева – тому подтверждение.

Означает ли это, что машины должны вообще исчезнуть с городских улиц? Абсолютно нет. У нас даже такие явления, как театр, опера, балет и литература не исчезли с приходом радио, телевидения, смартфонов, компьютерных игр и Youtube, и автомобили точно так же будут соседствовать с другими видами транспорта.

Мне пишут в комментариях, что наши люди не согласятся ездить на автобусах. Отчасти соглашусь, но лишь отчасти – некоторые действительно ни при каких обстоятельствах не захотят пересаживаться на общественный транспорт. Это везде так – в Москве, например, при очень неплохом (а для остальной России – запредельном) уровне развития транспортной системы, город регулярно встает в 8-10-балльные пробки. Бывает, иду по улице и вижу, как владельцы люксовых машин за 20-30 млн рублей стоят, как миленькие, в то время как я заплатил 46 рублей за поездку в метро (и дальше – по 0 рублей за пересадку в других видах транспорта, зачастую идущих по выделенным полосам) и перемещаюсь по городу куда быстрее.

И в Сургуте люди будут в своих LandCruiser’ах и не только стоять в пробках. Это их выбор. Другой и самый важный вопрос – чтобы реально был выбор: поехать на своей машине и, возможно, попасть в пробку и находиться там в своем личном маленьком комфортном пространстве, или сесть в чистый, технологичный, просторный, быстрый и ходящий строго по расписанию автобус. (Впрочем, тут надо еще добавить – велосипеды, самокаты и каршеринги – тоже вполне себе адекватные замены владению собственным автомобилем)

Когда же автобус старый, вонючий, приезжает непонятно когда, набит битком, и там сквозь толпу людей протискивается уставшая и злая кондукторша – и при этом он везет тебя не туда, куда надо, потому что маршруты были сформированы дай бог если в конце 90-х. Тут, согласитесь, сложно сделать выбор не в пользу личного автомобиля. Я уж молчу про жителей новых микрорайонов, где вообще ходят одни только маршрутки с водителем, рассчитывающим пассажиров по ходу подрезания других участников дорожного движения. Даже ежедневная нервотрепка от стояния в пробках и лихорадочных поисков (возможно, с дракой) паркоместа для своего автомобиля возле дома вечером выглядит неплохой альтернативой такому общественному транспорту.

Так что единственный выход исключительно в постепенном и планомерном замещении машин автобусами. Начинается он с создания приличной транспортной системы – чтобы те, кто уже сейчас смертельно устал от стрессов и затрат, связанных с владением автомобилем, увидел альтернативу. А дальше, как это делается везде – в тех или иных локальных решениях отдавать приоритет всем, кто не «личное авто». Картинка, прикрепленная к этому блогу, вам в помощь.


нравится (5) не нравится (2)
Сегодня в 13:58, просмотров: 341, комментариев: 1
Комментарии:
Iriska
Сегодня в 17:24
Сейчас начнётся вой про морозы, НЕтёплые остановки, эпид ситуацию, корявые маршруты, кондукторов-грубиянов, и удобство личного авто.

Какой общественный транспорт? Накупили себе консервных банок на колёсиках, платят автокредиты, живут в долгах, едят доширак, но зато машина есть. Люди готовы часами стоять в пробках, только чтобы не оказаться с другими людьми нос к носу в автобусе. Интровертность возрастающая.
Ладно те, кто на промзоне работает, их можно понять, и то - автобусы вахтовые регулярные. А те, кто живёт на Ленина, 62, а работает на Кукуевицкого, 1, зачем на машинах ездят на работу? Там ведь пешком 300 м идти, но нет... Понты-с... И это, кстати, самая основная причина, по которой большинство автомобилистов не пересядет на общественный транспорт.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки 1932
  2. ​Банки предлагают новый инструмент, который сделает ипотеку более доступной 1197
  3. Первый среди равных 657
  4. ​Смертельное ДТП в Сургуте: Land Cruiser протаранил Niva 560
  5. ​Сургутский врач рассказал об особенностях пятой волны COVID-19 472
  6. В аварии на Индустриальной пострадала пожилая вартовчанка 397
  7. Средняя предлагаемая зарплата в ХМАО составляет 57 тысяч рублей 389
  8. ​В Нижневартовске эвакуировали нефтяной техникум 376
  9. На горнолыжном комплексе в столице Югры расширили каток в четыре раза 346
  10. Нужны пересадки 341
  1. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 4535
  2. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 4255
  3. Доктор, у меня это: анорексия и булимия // ONLINE 3358
  4. Вартовчанка пожаловалась на торговлю бесплатными записями к врачу 3265
  5. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 3018
  6. ​Вартовчане жалуются на качество воды: что случилось 2907
  7. Вартовчанин, грубо толкнувший пенсионерку, записал видеообращение с извинениями 2859
  8. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 2664
  9. Вартовчан призвали не бояться запаха газа в городе 2589
  10. В Сургуте на Привокзальной вспыхнула квартира 2469
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31623
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24585
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 11858
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 7921
  5. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 7773
  6. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7697
  7. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7320
  8. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 6834
  9. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6740
  10. ​Злоумышленник сообщил о минировании школ в Нижневартовске, но детей там нет 6636

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика