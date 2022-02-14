В России война давно стала нормой

Война. Вы заметили, что она началась? Что она давно идет. Война в головах. Мы уже давно воюем. Пусть пока, слава Богу, нет горячих действий. Но если они начнутся, то мы же все готовы. Более того, мы уже воевали на этой «будущей» войне.

Мы уже обсуждаем конкретные даты. Мы анализируем сценарии вторжения. Мы считаем количество танков и беспилотников. Мы присоединяем или теряем территории. Уже хороним, только пока не своих близких. Вполне прагматично оцениваем статистику потерь. Мы даже прямо связываем результаты войны и результаты президентских выборов 2024 года. Мы живем войной и на войне.

Даже Олимпиада стала частью войны. И наши, и их спортсмены не соревнуются, а буквально воюют. Военная риторика в спорте стала делом обычным. Мы искренне уверены, что именно из-за традиций Олимпиады пока не началась горячая фаза. Примерам несть числа.

Война стала для нас нормой. Когда-нибудь об этой войне, на которой мы все сегодня и сейчас, социологи и психологи напишут книги, ибо в последние годы произошел колоссальный сдвиг в сознании народа, который, как никто другой, не должен хотеть воевать.

Слово «мир» уже давно под запретом, если это не платежная система. Митинг за мир боятся согласовывать в центре города. Место мира – далекая окраина. Мир ушел на периферию массового сознания и разума властей.

Не пора ли очнуться? Не только властям, но и нам всем?

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