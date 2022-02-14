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На улице Киртбая может уплотниться жилая застройка, а на промзоне — возникнуть масса общежитий

На публичные слушания в Сургуте вынесено уплотнение жилой застройки

На улице Киртбая может уплотниться жилая застройка, а на промзоне — возникнуть масса общежитий
Фото со страницы автора ВКонтакте

Сегодня, 14 февраля, в 18:00 в зале заседания думы г. Сургута (ул. Восход д.4) состоятся публичные слушания по нескольким важным проектам:

1. По застройке микрорайона №35 на улице Киртбая. Застройщик просит увеличить этажность планируемых к постройке домов до 17 этажей. Разрешить увеличить процент застройки земельного участка до 32 процента (при норме 15 процентов). Значительно увеличить количество квартир.

Таким образом существенно вырастет плотность застройки на этом участке. Надеюсь, горожанам расскажут, как это скажется на комфорте жителей западного жилого района г. Сургута.

2. Внести в «Зону размещения производственных объектов П.2» Градостроительного регламента вспомогательный видом разрешенного использования – «Общежития». Говоря простым языком разрешить на промзоне строить такой вид зданий без перевода земельного участка под жилую застройку. Это может привести к неконтролируемому возведению в производственной зоне общежитий в нарушение сводов правил, утвержденных приказами Минстроя России.

Настоятельно приглашаю всех заинтересованных сургутян принять участие в слушаниях, вход свободный, при себе нужно иметь маску и паспорт.


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Сегодня в 11:24, просмотров: 160, комментариев: 1
Комментарии:
Румпельштильцхен
Сегодня в 12:05
там и без уплотнения полная Ж в час пик

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