Инфляция продолжает расти, но к марту-апрелю возможно замедление

Инфляция в России продолжает цвести и пахнуть. Вопреки ожиданиям многих российских чиновников, пик роста потребительских цен в России все еще не был пройден.

Опубликованные за два дня до заседания совета директоров Банка России данные указывают на то, что месячная инфляция в России в январе составила 0,99 процента после 0,82 процента в декабре, а годовая ускорилась до 8,73 процента после 8,39 процента в декабре.

Хорошая новость заключается в том, что консенсус предполагал январскую инфляцию на уровне 1,1 процента. Индекс государственных облигаций RGBI на этом фоне вырос на незначительные 0,04 процента.

Чем объясняется очередной скачок ИПЦ? Среди возможных причин можно назвать рост цен на продовольствие в мире, а также снижение курса рубля на фоне геополитической напряженности. Отмечается, что продовольственные товары за год подорожали на 11,09 процента, непродовольственные – на 8,73 процента, услуги – на 5,38 процента. В декабре эти показатели составили 10,62, 8,58 и 4,98 процента соответственно.

Честно говоря, ощущение, что подорожание было гораздо более существенное. Впрочем, тут мы с Росстатом спорить не будем. Гиблое дело.

Как отреагирует ЦБ? Консенсус-прогноз Bloomberg и Reuters говорит о том, что самым вероятным решением будет повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 9,5 процента. Мы с вами уже давно говорим о том же.

Поможет ли очередное ужесточение ДКП остановить рост потребительских цен? ЦБ уже год поднимает ставку. Нет претензий – мы понимаем, что выхода нет. И то, что начали год назад – это хорошо. Могли бы и раньше начать этот процесс. Но год прошел. Инфляция даже не собиралась намекать на свое снижение. Более того, инфляционные ожидания также падать не собираются.

Думаю, что ближайшие месяц-два покажут эффективность борьбы с инфляцией. Все же полагаю, что где-то к концу марта-апрелю мы таки увидим замедление и инфляционных ожиданий, и инфляции как таковой.

Кстати, к тому моменту мы с вами сможем углядеть и рост цен на российские облигации. Причем на дальние выпуски в первую очередь. Не зря же у нас такая ярко выраженная инвертированная кривая доходности.

Когда пойдет процесс? По моим оценкам – к началу марта. Но… есть такая штука – геополитика. У нее свои законы и она может в любой момент смешать карты.

Между тем, правительство четко дало понять, что также не собирается «сидеть сложа руки». Для борьбы с инфляцией Минсельхоз, Минпромторг и антимонопольная служба вновь начали разговор об ограничении торговой наценки на основные продукты питания. Единственная загвоздка в том, что предыдущие попытки регулировать цены на сахар и масло к желаемому результату не привели...

И вообще, еще динозаврам в древности было известно: вводишь ограничение на наценки – можешь получить дефицит товаров или резкое снижение их качества.

Впрочем, в Белом доме сидят вполне грамотные люди, которые все прекрасно понимают. Полагаю, что лютовать сильно не будут. А для порядку и галочки для – дело святое.

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