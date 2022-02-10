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​Несколько слов о технологиях гражданской активности и судах

С политическими и гражданскими делами в российских судах все очень сложно

​Несколько слов о технологиях гражданской активности и судах
Фото со страницы автора в Facebook

Читаю о решениях судов. 15 суток в 2021 году за пост с индийской символикой, размещенный в сети в 2015 году. 15 суток за восклицательный знак на логотипе «Умного голосования» (его сайт был внесен в реестр запрещенных в РФ – прим. ред.). Пять лет подростку за участие в компьютерной игре. Это только свежее. А сколько было таких решений? У меня самого три административки, и все дела в ЕСПЧ. И уголовка, где я пока свидетель, но в любой момент. За что? А ни за что. За политику, за научную деятельность, за гражданскую активность. Я не жалуюсь, просто размышляю о технологиях гражданской активности. По пунктам.

1) Когда выигрывает гражданское общество, отстаивающее позитивные интересы? Самый распространенный случай – во-первых, если есть массовая активность, и, во-вторых, есть поддержка СМИ.

2) Хорошо, если ситуация активности накладывается по времени на выборы. Тут властям скандалы не нужны, а потому вероятность уступок больше.

3) Шансы на выигрыш есть также в том случае, когда власть не едина. Условно говоря, если есть противоречия между структурными единицами властного аппарата. Министерствами, управлениями, отделами и т.д. Прекрасно, если есть самостоятельный представительный орган.

4) И самое последнее дело – искать справедливости в нашем современном суде. Я не знаю ни одного значимого политического или гражданского дела, которое было бы выиграно именно в суде. Имеющиеся случаи – исключения, которые лишь подтверждают правило.

5) Более того, судебные решения в пользу власти или бизнеса затем используются именно против гражданских активистов. А что вы хотите? Суд же решил? Вы что? Против суда? Он же у нас самый справедливый. Сомневаетесь? Вот вам за это новая административочка или уголовочка.

6) Вывод понятен? Сильно думайте прежде, чем идти в суд с политической или гражданской проблемой.

Когда-то давно я был в Брюгге. Город – сказка. И именно в нем находится известный диптих Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи» (1498). Сначала арест, потом уже казнь, соответствующая тяжести деяний. Написана картина была для размещения в здании суда. К чему это я? Отличная картина, прекрасный художник.

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Сегодня в 17:56, просмотров: 122, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 18:16
Не, в Сургуте ни тебе массовой активности, не поддержки СМИ.

Но такого технолога-политолога тоже не надо.

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