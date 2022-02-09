Мои беспокойства относительно создания в Сургуте НТЦ за почти 100 миллиардов рублей

Сегодня пришла новость о том, что будущий сургутский НТЦ подорожал. Вместо 50 миллиардов он теперь будет стоить почти вдвое дороже.

Когда я недавно с сожалением сравнивала возможности двух городов – Сургута и Когалыма – в связи с Ботаническим садом, я, конечно, не упомянула будущий сургутский Научно-технический центр, который, безусловно, не обойдется без финансирования градообразующих предприятий.

И мои оппоненты могут победоносно заявить: где ваш ботанический сад и где НТЦ? Не сравнивайте, дескать, муху со слоном… В Сургуте будет НТЦ федерального уровня. Но что заставляет меня сомневаться в успехе будущего НТЦ ? Начну издалека.

По роду работы мне приходится общаться с большим количеством предпринимателей, чиновниками, ЛПР (лицами, принимающими решения), работающими, как принято говорить, в реальном секторе экономики. Компании в сфере высоких технологий и банков пока не имею в виду. Знаете, какая проблема гложет их больше всего? Не инфляция, не пандемия, не дурацкие законы, принимаемые кем-то сверху. Больше всего их сейчас волнует отсутствие человеческих ресурсов.

Никому не открою тайну, что рабочих не хватает в Сургутнефтегазе. Мы постоянно рассматриваем заявки на размещение рекламы по этому поводу. Но если просто прогуглить «вакансии СНГ», то всплывет интересная картина. Требуются работники почти по всем направлениям и специальностям.

Катастрофически не хватает в Сургуте и пекарей. Владелица великолепной пекарни «Вуккерт» Оксана Вуккерт(ее семья приехала из Германии несколько лет назад строить бизнес) поначалу была вдохновлена: они потомственные хлебопекари, знают в этом толк, продукция пользуется бешенным спросом. Но работать некому! Владельцы сами становятся к печи. Где уж тут развиваться и расширяться, давать рекламу! Та же самая боль у владелицы «Пироговой компании» Валентины Луневой. Она нередко выходит на смену сама.

Думаете, меньше проблем у Сургутского хлебозавода? Наоборот, еще больше! Поскольку зарплаты на большом производстве гораздо меньше, чем в частных пекарнях, поведал нам в частной беседе директор предприятия Сергей Пустозеров.

Оклад пекаря в Сургуте доходит до 90 тысяч рублей в месяц. Управляющего пекарней – и того больше. Понятно, что вставать надо в пять утра. Но согласитесь, и деньги немалые.

В центрах занятости исправно получают пособия люди, которые не хотят идти работать ни в нефтяники, ни в пекари. Они преспокойно ведут бизнес в инстаграм, делают подпольно ногти и ресницы, какие-то другие безналоговые услуги, и… получают свои пособия как безработные.

Парадокс? Да. Не берусь судить, насколько таких людей много, допустим, в Сургуте. Подозреваю, что не очень. Ведь должен же центр занятости платить кому-то пособия? Он ведь для чего-то существует? Но в целом по стране…

Те же пекарни ищут работников из других городов. Но пока их поиски не увенчались успехом.

Назовите мне любую отрасль в Сургуте, где есть высокая конкуренция. Вряд ли, даже если очень сильно напрячься. Некому работать даже в эшелонах власти. Текучка в их рядах просто завораживает. А недавно городская администрация честно призналась: в департаменте городского хозяйства кадровый голод. Работать некому.

А что тогда говорить об учителях, врачах, ученых? Пробовали записаться по ОМС к узкому специалисту в Сургуте? Какому-нибудь гематологу?

Кстати, об ученых. В сургутских вузах тоже нехватка кадров. Ставки есть, а людей нет. И ехать почему-то из других городов сюда не хотят, как 25 лет назад, когда только создавали Сургутский университет.

Нехватка человеческих ресурсов – это огромная проблема для России, которая тянется еще с огромных потерь в мировых войнах, с демографического провала начала 90-х годов прошлого века, с постоянной эмиграции квалифицированных специалистов за рубеж…

Я, конечно, не депутат Госдумы, чтобы предлагать какие-то рецепты. Но вот недавний политический кризис в Казахстане мог бы сыграть на Россию в том плане, чтобы предоставить гражданство русским. Там очень много конкурентоспособных специалистов. Однако я не об этом.

Кто будет работать в сургутском научно-техническом центре стоимостью почти 100 миллиардов рублей? Найдется ли второй Назин (а роль личности в истории никто еще не отменял), чтобы собрать действительно творческий, продуктивный научный коллектив даже только по одному направлению – высоких биотехнологий?

И еще меня беспокоит такая несостыковка. Вот есть научно доказанный ботанический сад в Сургуте. Это объект, который точно вписывается в концепцию НТЦ. Еще во времена Медичи в Италии ботсады создавались исключительно с прагматичной целью – получить высокотехнологичные по тем временам лекарства – и проектировались по принципу аптекарского огорода.

В Сургуте не замечают Ботсад. Не замечают той огромной проделанной за 20 лет работы по развитию биоразнообразия на Севере, культивирования растений, в том числе лекарственных. Не замечают кадрового потенциала, который в наши дни и в нашей стране ценнее всего.

Это очень сильно настораживает. Это очень сильно направляет на мысль, что НТЦ создают не для той цели, которую провозгласили.