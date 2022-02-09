Мои беспокойства относительно создания в Сургуте НТЦ за почти 100 миллиардов рублей

Сегодня пришла новость о том, что будущий сургутский НТЦ подорожал. Вместо 50 миллиардов он теперь будет стоить почти вдвое дороже.
Когда я недавно с сожалением сравнивала возможности двух городов – Сургута и Когалыма – в связи с Ботаническим садом, я, конечно, не упомянула будущий сургутский Научно-технический центр, который, безусловно, не обойдется без финансирования градообразующих предприятий.
И мои оппоненты могут победоносно заявить: где ваш ботанический сад и где НТЦ? Не сравнивайте, дескать, муху со слоном… В Сургуте будет НТЦ федерального уровня. Но что заставляет меня сомневаться в успехе будущего НТЦ ? Начну издалека.
По роду работы мне приходится общаться с большим количеством предпринимателей, чиновниками, ЛПР (лицами, принимающими решения), работающими, как принято говорить, в реальном секторе экономики. Компании в сфере высоких технологий и банков пока не имею в виду. Знаете, какая проблема гложет их больше всего? Не инфляция, не пандемия, не дурацкие законы, принимаемые кем-то сверху. Больше всего их сейчас волнует отсутствие человеческих ресурсов.
Никому не открою тайну, что рабочих не хватает в Сургутнефтегазе. Мы постоянно рассматриваем заявки на размещение рекламы по этому поводу. Но если просто прогуглить «вакансии СНГ», то всплывет интересная картина. Требуются работники почти по всем направлениям и специальностям.
Катастрофически не хватает в Сургуте и пекарей. Владелица великолепной пекарни «Вуккерт» Оксана Вуккерт(ее семья приехала из Германии несколько лет назад строить бизнес) поначалу была вдохновлена: они потомственные хлебопекари, знают в этом толк, продукция пользуется бешенным спросом. Но работать некому! Владельцы сами становятся к печи. Где уж тут развиваться и расширяться, давать рекламу! Та же самая боль у владелицы «Пироговой компании» Валентины Луневой. Она нередко выходит на смену сама.
Думаете, меньше проблем у Сургутского хлебозавода? Наоборот, еще больше! Поскольку зарплаты на большом производстве гораздо меньше, чем в частных пекарнях, поведал нам в частной беседе директор предприятия Сергей Пустозеров.
Оклад пекаря в Сургуте доходит до 90 тысяч рублей в месяц. Управляющего пекарней – и того больше. Понятно, что вставать надо в пять утра. Но согласитесь, и деньги немалые.
В центрах занятости исправно получают пособия люди, которые не хотят идти работать ни в нефтяники, ни в пекари. Они преспокойно ведут бизнес в инстаграм, делают подпольно ногти и ресницы, какие-то другие безналоговые услуги, и… получают свои пособия как безработные.
Парадокс? Да. Не берусь судить, насколько таких людей много, допустим, в Сургуте. Подозреваю, что не очень. Ведь должен же центр занятости платить кому-то пособия? Он ведь для чего-то существует? Но в целом по стране…
Те же пекарни ищут работников из других городов. Но пока их поиски не увенчались успехом.
Назовите мне любую отрасль в Сургуте, где есть высокая конкуренция. Вряд ли, даже если очень сильно напрячься. Некому работать даже в эшелонах власти. Текучка в их рядах просто завораживает. А недавно городская администрация честно призналась: в департаменте городского хозяйства кадровый голод. Работать некому.
А что тогда говорить об учителях, врачах, ученых? Пробовали записаться по ОМС к узкому специалисту в Сургуте? Какому-нибудь гематологу?
Кстати, об ученых. В сургутских вузах тоже нехватка кадров. Ставки есть, а людей нет. И ехать почему-то из других городов сюда не хотят, как 25 лет назад, когда только создавали Сургутский университет.
Нехватка человеческих ресурсов – это огромная проблема для России, которая тянется еще с огромных потерь в мировых войнах, с демографического провала начала 90-х годов прошлого века, с постоянной эмиграции квалифицированных специалистов за рубеж…
Я, конечно, не депутат Госдумы, чтобы предлагать какие-то рецепты. Но вот недавний политический кризис в Казахстане мог бы сыграть на Россию в том плане, чтобы предоставить гражданство русским. Там очень много конкурентоспособных специалистов. Однако я не об этом.
Кто будет работать в сургутском научно-техническом центре стоимостью почти 100 миллиардов рублей? Найдется ли второй Назин (а роль личности в истории никто еще не отменял), чтобы собрать действительно творческий, продуктивный научный коллектив даже только по одному направлению – высоких биотехнологий?
И еще меня беспокоит такая несостыковка. Вот есть научно доказанный ботанический сад в Сургуте. Это объект, который точно вписывается в концепцию НТЦ. Еще во времена Медичи в Италии ботсады создавались исключительно с прагматичной целью – получить высокотехнологичные по тем временам лекарства – и проектировались по принципу аптекарского огорода.
В Сургуте не замечают Ботсад. Не замечают той огромной проделанной за 20 лет работы по развитию биоразнообразия на Севере, культивирования растений, в том числе лекарственных. Не замечают кадрового потенциала, который в наши дни и в нашей стране ценнее всего.
Это очень сильно настораживает. Это очень сильно направляет на мысль, что НТЦ создают не для той цели, которую провозгласили.
Великой армии труда,
Владеть Землёй имеем право!!
Но паразиты - никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас всё так же Солнце станет
Сиять огнём своих лучей!
Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской!
Беспокойная я, успокойте вы меня
Ну не хочет в солнечном Сургуте народ конкурировать за зарплату 500-700 долларов в месяц – хоть убей.
«И ехать почему-то из других городов сюда не хотят,..»
И Ботсада в Сургуте нет. А тут еще НТЦ какой-то.
Смутные сомнения терзают Елену Гончарову, руководителя «Русского радио» в Сургуте. И не дают спать по ночам.
Тоже смутные сомнения терзают?