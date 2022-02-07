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​В Когалыме есть старый кинотеатр, который на четыре года «моложе» сургутской «Авроры». Как думаете, что там сейчас?

Пока другие города сохраняют, Сургут сносит

​В Когалыме есть старый кинотеатр, который на четыре года «моложе» сургутской «Авроры». Как думаете, что там сейчас?
Фото kogalym-org.livejournal.com

На siapress.ru продолжается общественная дискуссия относительно сноса кинотеатра «Аврора» в Сургуте. На эту тему высказался постоянный комментатор нашего портала Александр Коновалов.

Кстати, в Когалыме тоже есть советский кинотеатр «Янтарь», построенный в 1988 году. И его никто не собирается сносить, хотя в городе с населением 68 тысяч жителей построен и Ледовый Дворец, и молодежный Центр «Метро», и развлекательный Центр «Галактика» и скоро построят «Ярангу». Но Когалым совсем молодой – стал городом окружного значения 15 августа 1985 года, по сути, пацан, по сравнению с Сургутом (1594 год), Тюменью (1586 год), Тобольском (1587 год), Москвой (1147 год).

Когалым с языка ханты «топь», «болото», «гиблое место». Приходилось бывать в там по делам службы и летом, и зимой, и город создает впечатление. Хорошее впечатление. И почему можно много говорить. Но он не имеет такой богатой и многовековой истории, как Сургут.

Сегодня свою историю Сургут пишет не созиданием и сохранением своего исторического и культурного наследия, а сносами и ликвидациями. Старый Сургут не сохранили даже мозаично. Снесен беспощадно. Просто беспощадно. Вместо него поставили «потемкинскую деревню» под названием ИКЦ «Старый Сургут». Сейчас принялись за советское наследие. Уже снесли рыбокомбинат, совхоз «Северный», готовятся сносить 1-й и 2-й микрорайон с его зелеными и уютными аллеями. Сейчас в самом центре города вместо кирпичного здания советского кинотеатра власти готовы представить горожанам снежный пустырь с редкими и голыми деревцами, которые обыватели будут лицезреть большую часть времени года. А ведь нет ничего более унылого, чем зимний сквер, господа.

Впрочем, вспоминаю, как в первой весной 1985 года после сдачи кинотеатра «Аврора» в эксплуатацию мы сажали деревца. Это была молодежная акция, где Сергей Кандаков, Александр Байков и весь комсомольский актив города собрался у нового кинотеатра и разбил сквер. Сквер, господа, был разбит у здания кинотеатра. Бесплатно в субботнее нерабочее время. Тогда и в голову бы не пришло бы, что спустя 30 с небольшим лет нынешнее поколение станет свидетелем сноса новенького здания «Авроры». Сноса в рабочее время и за деньги, за очень большие деньги. Ведь это здание капитальное, и чтобы его снести, надо сильно и очень сильно потрудится. «Какой крепкий цемент, не разбивается совсем». Так будут нужны большие и очень большие деньги на разбивку сквера на выжженной после сноса здания площадке. А смысл этого действа до сих пор неясен. Снос он и есть снос.

Но это же варварство, господа! И не только. Это и разбазаривание бюджетных средств.

Если в Когалыме власти заточены на созидание, как и в Тюмени, как и в Тобольске (хвала СИБУР), так и в Москве (благодаря идеологии Собянина), то в Сургуте пока ничего не рождается.

Кстати, в Когалыме в здании советского кинотеатра «Янтарь» действует МАУ Культурно- досуговый центр «Янтарь». А 2019 году после реконструкции здания в нем открыт Филиал государственного академического Малого Театра. Напомню, здание «Янтаря» в Когалыме было построено в 1988 году, всего лишь на четыре года позже «Авроры» в Сургуте. Таким образом в Когалыме здание процветает, а в Сургуте загнивает. Кто виноват? Время или власти. Ответ очевиден.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 330, комментариев: 0
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