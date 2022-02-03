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​Хочу обозначить свою позицию касательно «Аэрофлота»

Передача сургутских рейсов «Победе» для многих сургутян будет означать изменение уровня комфорта

​Хочу обозначить свою позицию касательно «Аэрофлота»
Фото предоставлено администрацией Сургута

Хочу обозначить свою позицию касательно «Аэрофлота» и его рейсов из Сургута, по которым обсуждается переход к авиакомпании «Победа».

Ситуация действительно непростая, она, конечно же, беспокоит, поскольку качество и доступность авиаперелётов для Сургута важны. Лично считаю, что передача сургутских рейсов «Победе» для многих сургутян будет означать изменение уровня комфорта, обслуживания, количества предоставляемых услуг. Не могу в полной мере дать оценку ожидаемому изменению стоимости авиабилетов в случае с «Победой», но как один из факторов, влияющих на решение перевозчика, обозначается как раз удешевление перелетов. Но это требует детализации и более предметного анализа.

Тем не менее, решение о передаче полетных слотов из Сургута «Победе» будет приниматься именно на уровне национального перевозчика и в рамках утвержденной долгосрочной Стратегии развития Группы «Аэрофлот» на период до 2028 года. Она заявлена перевозчиком, согласована на федеральном уровне и реализуется. Эта ситуация связана не только с Сургутом, она коснулась 26 городов России, в том числе, например, Омска, Тюмени, Томска.

Что в данной ситуации считаю возможным сделать? Можем обратить дополнительное и отдельное внимание на ситуацию в Сургуте со стороны руководства «Аэрофлота». Привести аргументы и подкрепить их мнением самих сургутян. Возможна ли корректировка по предполагаемому решению компании с заменой на «Победу», ответить не готов, но обращать внимание на ситуацию важно и нужно.

Со своей стороны также займусь этим вопросом в рамках полномочий. Предлагаю также подключиться к этому процессу и депутатам от Сургута на всех уровнях, представителям общественности, лидерам мнений.

Буду следить за ситуацией, информировать вас, уважаемые земляки, о её развитии.

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Сегодня в 15:47, просмотров: 361, комментариев: 4
Комментарии:
6xz34e
Сегодня в 16:18
Уважаемый Андрей Филатов! Ринат Айсин уже (МОЛОДЕЦ!!!) собрал петицию за "Аэрофлот" от своих коллег -депутатов.Качество-прежде всего.Это Вам не посодействовать открытию санатория "Кедровый Лог" для здоровья жителей города. Или вернуть школьникам проездные билеты...Точно сказано-"сытый голодного не разумеет"...или..."гусь свинье -не товарищ"- и,что , главное-доказано!
Сергей Б
Сегодня в 16:26
Обозначил позицию: вода мокрая, масло масленое.

Ну вот детализируй, анализируй, онани… не важно, а потом высказывай позицию.

Скользкий тип.
Альберт Леонов
Сегодня в 17:24
Любят наши люди "петиции" писать, коллективные письма. По любому поводу. То в поддержку, то еще во что, главное написать или подписать. Не важно за что и зачем. Так и с Аэрофлотом.
Что может предложить город? Ничего, может только округ, через Аэропорт сделать, хорошие словы, лучшие условия..Тогда может Аэрофлот останиться
Александр Наумов
Сегодня в 18:24
Читать внимательно ( для многих сургутян будет означать изменение уровня комфорта) а был ли комфорт у аэровлота? Его не было по сути никкогда. Зимой я всегда летаю самолетами. летом предпочитаю пешком ходить (шутка) В СССР сервис был лучше, Кресла конечно были не такими удобными как у 320 го или 319.проходы были уже. но сервис был лучше. Да комфорт может и изменится, только зачем заранее об этом поднимать шум. Он говорит о мнении сургутян.Да сургутяне и ногами и руками будут голосовать за снижение цен почти в два раза, а то и более.
Этот гражданин со стрижкой под котовского прикольный чувак, скорее всего потеряет пару лямов в зорплате. обидно однако.
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