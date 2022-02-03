Хочу обозначить свою позицию касательно «Аэрофлота» и его рейсов из Сургута, по которым обсуждается переход к авиакомпании «Победа».
Ситуация действительно непростая, она, конечно же, беспокоит, поскольку качество и доступность авиаперелётов для Сургута важны. Лично считаю, что передача сургутских рейсов «Победе» для многих сургутян будет означать изменение уровня комфорта, обслуживания, количества предоставляемых услуг. Не могу в полной мере дать оценку ожидаемому изменению стоимости авиабилетов в случае с «Победой», но как один из факторов, влияющих на решение перевозчика, обозначается как раз удешевление перелетов. Но это требует детализации и более предметного анализа.
Тем не менее, решение о передаче полетных слотов из Сургута «Победе» будет приниматься именно на уровне национального перевозчика и в рамках утвержденной долгосрочной Стратегии развития Группы «Аэрофлот» на период до 2028 года. Она заявлена перевозчиком, согласована на федеральном уровне и реализуется. Эта ситуация связана не только с Сургутом, она коснулась 26 городов России, в том числе, например, Омска, Тюмени, Томска.
Что в данной ситуации считаю возможным сделать? Можем обратить дополнительное и отдельное внимание на ситуацию в Сургуте со стороны руководства «Аэрофлота». Привести аргументы и подкрепить их мнением самих сургутян. Возможна ли корректировка по предполагаемому решению компании с заменой на «Победу», ответить не готов, но обращать внимание на ситуацию важно и нужно.
Со своей стороны также займусь этим вопросом в рамках полномочий. Предлагаю также подключиться к этому процессу и депутатам от Сургута на всех уровнях, представителям общественности, лидерам мнений.
Буду следить за ситуацией, информировать вас, уважаемые земляки, о её развитии.
Ну вот детализируй, анализируй, онани… не важно, а потом высказывай позицию.
Скользкий тип.
Что может предложить город? Ничего, может только округ, через Аэропорт сделать, хорошие словы, лучшие условия..Тогда может Аэрофлот останиться
Этот гражданин со стрижкой под котовского прикольный чувак, скорее всего потеряет пару лямов в зорплате. обидно однако.