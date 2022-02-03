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​Пенсия по старости: изменения в 2022 году

В 2022 году увеличился пенсионный возраст и требования к стажу

​Пенсия по старости: изменения в 2022 году

Что поменялось в пенсионном законодательстве в этом году:

Пенсионный возраст увеличился. В первом полугодии 2022 года на пенсию по старости выйдут женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года.

Возраст выхода на пенсию, для женщин достигших в 2022 году - 55 лет, мужчин - 60 лет увеличивается на 4 года. Право на пенсию у них возникнет соответственно в 59 и 64 года.

Увеличились требования к стажу: для тех, кто выходит на пенсию по старости в 2022 году требуемая продолжительность страхового стажа - 13 лет.

Увеличились требования к размеру ИПК: для тех, кто выходит на пенсию по старости в этом году необходимо не менее - 23,4 баллов (смотрите свои баллы в выписке с ИЛС).

Индексация

В этом году прошли сразу две индексации пенсий неработающим пенсионерам. Изначально пенсии повысили на 5,9 %, с учетом фактической инфляции коэффициент подняли до 8,6 % (закон подписан 28 января 2022 года). Корректировка размера пенсии с повышенным коэффициентом производится с 1 января 2022.

В результате стоимость пенсионного балла стала - 107,36 руб., размер фиксированной части пенсии - 6564,31 руб.

Если вам назначается пенсия в 2022 году, то ее размер определяется следующим образом:
Количество ваших баллов (ИПК) х 107,36 (стоимость 1 балла) + 6564,31 руб. (фиксированная часть).
Например, у вас 100 баллов. 100 х 107,36 + 6564,31 = 17300,31 (размер пенсии).

Если ваша пенсия ниже размера регионального прожиточного минимума в субъекте РФ и вы неработающий пенсионер, то будет назначена доплата до уровня прожиточного минимума.


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Сегодня в 11:48, просмотров: 174, комментариев: 0
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