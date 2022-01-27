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​Полноценная легализация майнинга криптовалют в Югре откроет огромные перспективы для экономики

Майнинг и криптовалюты нужно не запрещать, а легализовывать и развивать

​Полноценная легализация майнинга криптовалют в Югре откроет огромные перспективы для экономики
Фото из архива автора

Вчера Владимир Путин заявил, что Россия относительно других стран, ввиду наличия свободных энергомощностей, имеет преимущество в криптомайнинге.

Возможно, это изображение (текст «владимир путин заявил, что центробанк не стоит на пути технологического прогресса, a только выступает за внедрение новых технологий и поделился мнением, что россия имеет некоторые преимущества в криптомайнинге перед другими странами из-за наличия свободных энергомощностей.»)

Ранее в октябре прошлого года российские нефтяники предложили майнить криптовалюту на месторождениях. По информации РБК, «Газпром нефть» уже официально занимается майнингом на месторождениях.

Учитывая лидирующую позицию нашего округа в производстве электроэнергии, а также попутного газа, из которого можно производить электроэнергию, Югра может стать пилотным регионом для создания нормативной базы в целях регулирования рынка криптовалюты в России. Причин сделать это, по моему мнению, больше, чем в любом другом регионе.

Напомню, что правительство автономного округа имеет позитивный опыт опережающего законотворчества по вопросам креативных индустрий и дополнительного социального обеспечения населения.

Полноценная легализация майнинга позволит создать новые рабочие места в крупных и отдаленных районах региона, создаст дополнительные источники дохода для населения, задействует креативное, интеллектуальное и современно мыслящее молодое поколение, увеличит приток инвестиций в Югру и увеличит потребление электроэнергии в округе, позволит пересмотреть цену электроэнергии для юридических лиц (снизить с коридора 6-7 рублей).

Не за горами то время, когда все картинные галереи и музеи округа будут работать со всем миром через технологию NFT, школьники – зарабатывать на GameFi, пенсионеры – получать доход от криптоферм в гараже. Появятся предприниматели по обслуживанию оборудования, студенты будут создавать компьютерные игры и выпускать токены от проектов «сделано в Югре».

Поддерживаете ли вы такую инициативу?

Понимаете ли вы, о чем речь?

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Сегодня в 14:05, просмотров: 253, комментариев: 5
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 14:45
«Власти Китая считают, что операции с криптовалютами могут стать причиной вывода денег из страны. В сентябре они заявили, что биткоин, эфир и другие цифровые валюты нарушают работу финансовой системы и используются для отмывания денег преступными группировками.»

Ну понятно зачем Айсину криптовалюта.
Сергей Б
Сегодня в 15:19
«Предприниматели Югры стали чаще уходить от налогов. Взятки и налоговые махинации нанесли Югре ущерб в пять миллиардов.»

Вот бы еще криптовалюту узаконить – тогда воровать станет проще.
Альберт Леонов
Сегодня в 15:44
Казахстан - лидер по майнингу. И чЁ? Лучше жить стали?
6xz34e
Сегодня в 15:52
Уважаемый Ринат! Однажды Вы обращались с предложением к Владимиру Путину,который Вас отправил с этим предложением к Владимиру Богданову.Сейчас он Вас отправит ,очевидно,к Герою Труда -Миллеру.Попробуйте.Тем более,что Вы в заметке "одели в деньги" и студентов и пенсионеров.Вам должны аплодировать!
йося
Сегодня в 16:16
Кроме популизма и бабла что еще в башке у этого....., походу только ветер булгарских простор.
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