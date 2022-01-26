Депутаты Думы Сургута вспоминают дни студенчества

На этой неделе отмечался День студента. Депутаты городской думы учились в институтах и университетах, и им есть что вспомнить о той прекрасной поре юношества.

Дума города в своих соцсетях разместила проект, где депутаты вспоминали о своих студенческих годах. Повествование начинается с истории, которую рассказала Татьяна Калиниченко, которая, кстати, в этот день отмечала не только именины, но и день рождения.

Пятерка в подарок

В те годы, когда Татьяна Калиниченко была студенткой, 25 января как Татьянин день широко не позиционировался, о нем знали только те, кто носил это прекрасное имя. И вот: 90-е годы, Тюменский государственный университет, первый курс, первая сессия. Студенка Калиниченко сдает все предыдущие экзамены на отлично, стоит со своими сокурсниками перед кабинетом, где должен пройти последний экзамен. Студенты делятся планами на вечер, и Татьяна приглашает их вечером отметить ее день. Ребята не поняли – какой? «Сегодня мои именины – Татьянин день». Староста группы на мгновение задумался, попросил у нее зачетку и куда убежал. Вернулся с подарком к празднику – в зачетке напротив предмета, который должна была сдавать студентка Калиниченко, стояла пятерка!

Начало взрослой жизни

Заместитель Председателя Думы Александр Олейников особо запомнил время абитуриентства в Тюменской государственной архитектурно-строительной академии, когда все было в новинку: вместо комфортного проживания с родителями – общежитие, самостоятельность, о которой вроде мечтал, но в которой были свои не очень удобные моменты: приходилось самим готовить, самим убирать, стирать. Но это и было прекрасное время взросления…

Колхоз – дело обязательное

Самое начало студенчества с теплом вспоминает и Владимир Клишин. Сразу же после зачисления в Северо-Кавказский ордена Дружбы народов горно-металлургический институт их курс отправили, как полагалось в те годы в колхоз – на уборку урожая. «Это была станица Николаевская в Северной Осетии. Мы жили в железнодорожных вагонах, специально установленных для студенческих отрядов. Там мы подружились с будущими сокурсниками, узнали – кто чего стоит. До сих пор кстати, со многими поддерживаю связь», – рассказывает Владимир Васильевич.

Студент-спортсмен

Сергей Парфенов вспоминает о студенческих годах в Тюменском государственном университете не только как о насыщенном учебном процессе, но и насыщенном спортивными мероприятиями времени: студент Парфенов принимал участие в соревнованиях практически по всем видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол. Спорт, как известно, дисциплинирует: Сергей Викторович учился хорошо.

Управлять – увлекательно

Артем Гаврилов вспоминает свое студенчество как увлекательный процесс. «Я учился в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы, и у нас часто был предмет, на практическом занятии по которому мы управляли корпорацией. Мы должны были показать свои менеджерские способности, умение тактически и стратегически мыслить. Это нас настолько всегда увлекало, что мы, как правило, пропускали обед», – рассказывает Артем Сергеевич.

Семь верст – не крюк

Сегодня вуз, который закончил Владимир Феденков, называется «Санкт-Петербургская государственная медицинская академия», а в 90-х годах его alma mater именовалась так: «Ленинградский санитарно-гигиенический институт им. Мечникова». Высших учебных заведений по такому направлению было всего два в мире – в Ленинграде и Канаде. Поэтому в институте, который располагался в северной столице, училось очень много иностранцев. Очень много. Стоит ли говорить о том, что студенчество у Владимира Владимировича было интересным… Но он рассказал о случае, когда был еще абитуриентом. Приехав в Ленинград на Московский вокзал, Владимир с другом сразу же позвонили родителям (тогда телефонная связь с межгородом была только на вокзале и главпочтамте), чтобы сообщить, что, мол, все хорошо, добрались, едем в институт сдавать документы. Родители, естественно, попросили звонить им по возможности чаще. Владимир Владимирович и его друг, как примерные и ответственные дети, приняли эту просьбу к исполнению, и поскольку не знали город, то ездили привычным маршрутом на метро к Московскому вокзалу с Суворовского проспекта. Путь занимал около полутора часов. Через несколько месяцев, когда они узнали город лучше, выяснилось, что путь пешком занимает гораздо меньше времени – минут пятнадцать, не больше…

Настоящая дружба

Михаил Гринченко закончил Иркутский государственный университет путей сообщения. У него было два закадычных друга, точнее, друг и подруга. И троица этих молодых студентов придумала себе две занимательных игры. Первая заключалась в том, чтобы находить похожих людей. Находили – и часто. Однажды даже среди студенток института нашли четырех девушек, похожих друг на друга, как сестры-близнецы. Еще одна игра Одна из них заключалась в том, что время от времени один из этой троицы играл роль воображаемого человека. Его как будто бы в реальности не было: если кто-то сторонний обращался к тому, кто в этот день играл роль воображаемого, двое остальных из этой троицы пытались убедить человека в том, что он разговаривает с пустым местом: того, к кому они обращаются, на самом деле нет… С тех пор прошло много лет, но та студенческая дружба оказалась не воображаемой, а настоящей – она прошла испытание временем…

Находчивый студент

Интересную историю про свое студенчество рассказал Виктор Рябчиков. В начале 80-х в Сургуте было всего одно высшее учебное заведение – филиал Тюменского индустриального института. В нем и учился Виктор Николаевич. И существовал не только дефицит ВАЗов, но и преподавателей. Случалось, что на два предмета был один преподаватель. Так было и в группе, где учился Рябчиков, – один учитель вел сопромат и термех. И, о, ужас: во времена тотального дефицита всего у него полетел ступичный подшипник на Запорожец. Преподаватель сбился с ног, чтобы его найти. Не нашел. Он кинул клич среди студентов: мол, кто найдет эту деталь - зачет по двум предметам автоматом. Тридцать студентов сбились с ног – обежали все склады. Не нашли. Но один из них – Витя Рябчиков оказался парнем смекалистым. Он нашел подходящий по размерам подшипник и сточил кромку на токарном станке – подогнал под нужные размеры. Принес и торжественно вручил учителю. Тот обомлел, схватил штангенциркуль и стал делать необходимые замеры. Они подходили! Он чиркнул в зачетке студенту два раза заветное слово «зачет» и, схватив подшипник, побежал к своему любимому Запорожцу. Как долго проездил преподаватель после установки этой детали, история умалчивает: если нарушить целостность подшипника, он теряет свои качества и становится хрупким. Студента Рябчикова спасло то, что термеха и сопромата в его последующем учебном графике уже не было…

Судьбоносная оценка

Интересно, но факт – Виктор Пономарев не хотел поступать в институт. Он хотел остаться с друзьями и отдыхать с ними весело все лето после трудных выпускных экзаменов. Но родители сказали – «надо». Посадили Витю в самолет и отправили поступать в Волгоградский сельскохозяйственный институт. В самолете ему не нравилось, в Волгограде – тоже. Но, как честный сын, сдал документы и стал ходить на экзамены. Неохотно. Оценки получал хорошие. Вместе с ним поступали юноши после армии – они приходили на экзамены в форме, а глаза горели желанием поступить. Смотрел на них Виктор, и грустно ему становилось от несправедливости, что он займет чье-то место… И вот последний экзамен – математика. Виктор подошел к преподавателю с чистым листом и сказал, что ничего не знает. Учительница удивленно подняла на него глаза и попросила присесть. Абитуриент сел. Она стала задавать юноше вопросы, он стал нехотя отвечать. Она попросила его записать те или иные ответы на бумаге. Он записал. Она взяла листок и поставила ему «3». Это была проходная тройка – он поступил. Виктор видел огорченные лица отслуживших юношей, которые не смогли поступить. Ему было очень неудобно – он все-таки занял чье-то место, сам того не желая… Уже будучи студентом, он видел несколько раз эту учительницу, но так и не решился подойти к ней и спросить – «почему»? Почему она натянула ему эту тройку? Виктор Георгиевич, сегодня мы ответим на мучивший вас вопрос: это судьба!