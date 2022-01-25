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​Новая норма

Россияне все меньше приемлют жестокость и травлю – как в тюрьмах и школах, так и в больницах и администрациях

​Новая норма
Фото pixabay.com

Очень хороший материал о происходящем в сургутской травмотологии написала Анна Богдевич, почитайте. Если в двух словах – она говорит о том, как унижение работников начальством почти во всех сферах у нас не просто распространено, но и в некоторой степени считается нормальным. Хочу добавить пару соображений вдогонку.

Ситуация, когда руководители «кошмарят» подчиненных удивительным образом имеет схожие черты с двумя проблемами, которые всплыли в общественном сознании россиян сравнительно недавно – травля (или буллинг) в школах и пытки в СИЗО и тюрьмах. У них всех есть одна общая черта: это происходит в закрытых системах, откуда жертвам невозможно либо очень трудно вырваться наружу. Они понимают свою тотальную зависимость от начальства (либо просто более сильного) и предпочитают молчать и терпеть. Доведенные до крайности, они делают нечто радикальное – попытку сбежать (иногда – посредством суицида) либо отчаянно атаковать обидчиков (отсюда растут школьные шутинги).

Но есть еще одна общая черта, которая народилась сравнительно недавно, и, собственно, она вносит лучик надежды в эту невеселую диспозицию. Мы на полном ходу врываемся в эпоху новой открытости, поэтому с каждым днем широкая общественность все больше узнает о том, что творится в закрытых системах, и, мягко говоря, приходит в ужас и негодование. Записи камер наблюдения, диктофонные записи, интервью решившихся открыться людей в СМИ – все это приподнимает завесу тайны, за которой творится самая разнообразная жуть, и живущая там нечисть шипит и разбегается от обжигающих ее кожу лучей солнечного света.

Сам факт того, что мы это обсуждаем – свидетельство перестройки и ухода старой нормы. Приведу пример из другого мира – в известной и очень крупной американской компании по разработке компьютерных игр ActivisionBlizzard (о масштабах можно судить по тому, что ее недавно купил Microsoft за почти $68 млрд – это 5,3 трлн рублей, четверть российского бюджета) пару лет назад разразился жуткий скандал из-за вскрывшихся случаев сексизма, харассмента и прочего такого. Если вам кажется, что это фигня неактуальная – то это для вас она неактуальная, а у них это сейчас на острие повестки. Так вот, корпорацию долго лихорадило, топ-менеджмент трясло, всякие госорганы США подавали иски в суд, выплачивались компенсации, и закончилось все крупнейшим поглощением.

Но вопрос – почему это случилось сейчас? Ведь явно проблема не возникла внезапно, она зародилась не то, что в другом десятилетии – в другом веке. Это все новая прозрачность и новое понимание общепринятой нормы. То, что было раньше в порядке вещей, сегодня недопустимо. Мы, как обычно, находимся в положении «у кого жемчуг мелкий, а у нас щи без мяса и капусты». К нам эта история тоже придет, просто чуть позже, когда со швабрами разберемся.

К чему я. Тот факт, что мы с вами обсуждаем все эти истории из закрытых систем, возмущаемся, пытаемся кого-то вывести на чистую воду, требуем разобраться и так далее – значит, старый порядок нас уже не устраивает. Опять же, когда я говорю «мы» – я не имею в виду вообще всех россиян, но есть цифры – у нас 60 процентов взрослого населения не приемлет пытки по отношению к человеку от слова «совсем». Это много. Сомневаюсь, что эти же люди с одобрением отнесутся к буллингу в школах или травле отдельных сотрудников в больницах, администрациях или силовых структурах.

Лично я не сомневаюсь, что с поколенческим переходом таких людей будет все больше и больше. Гуманизм будет только расти, если мы не ввергнемся в новые Темные века посредством большой войны.

И норма будет меняться. Главное – как можно больше просвечивать эти злосчастные закрытые системы, возмущаться, требовать наведения порядка, постоянного общественного контроля (если речь о госструктурах – в том числе и больницах, к слову) и прозрачности. Перемены не произойдут быстро, но произойдут. Мы обязательно победим.


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Сегодня в 12:44, просмотров: 278, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 15:10
Мир не идеален! Люди все разные а поведение - оно поддается определению. Начнет того, когда ребенок первый раз появляется в коллективе. Детский сад. Там довольно не все просто, есть иерархия своя. Есть лидеры.. Дальше школа, там намного все сложнее. Мало того что надо самоутверждаться в коллективе, классе, но и среди сверстников. Там тоже идет сильное моральное насилие. Унижение не только словами но и извините меня, бьют дети друг друга. И не только мальчики с мальчиками, но девочки .. И между собой. Всегда есть лидер, есть приложенные, есть и изгои... Те , над кем все смеются и кого гнобят.. Причем это довольно умные дети, воспитанные, учатся хорошо.. Ходят опрятные.. И вот потом когда выходят со школы, кто то идет учится дальше, другие работать.. И вот теперь они приходят в коллектив, на работу. Тот кого со школы шпиняли все, он быстрее адаптируется в любом коллективе. И спокойно будет рабоботать, поднявшись выше по карьерной лестнице - начнет делать так, как делали с ним.. Теперь он лидер... Не факт, кто в школе или дворе был лидером на работе в коллективе сохранит лидерство, его начнут гнобить и он может сломаться ..
Точно такое же поведение у животных.. В стае есть вожак, есть приложенные и есть гои..
Это записано самой природой, выживает сильнейший! А человек или слабое животное - погибает..
Так вот, поведению, выживанию в коллективе ни кто не учит, учит - только сама жизнь. ...
Можно писать, говорить об этом , толку не будет.. Оно и некогда не было..И ни где нет!
Приводить пример западной компании ... Не уместно..
Ровно и как говорить о свободе слова.. Ты можешь трижды хаять руководство страны, округа, города... и тебе ничего не будет.. Но обозвать или высказать все что думаешь о своем начальнике , на производстве или еще где , прилюдно .. долго ли ты проработаешь потом?!

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