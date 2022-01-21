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Уберите ваши руки

В Сургуте избили журналистов «Новой газеты». Но ситуацию можно было решить мирно

Уберите ваши руки
Фото: pixabay.com

Издание «Новая газета» опубликовала видео, на котором заместитель главврача травматологии Сургута бьет журналистов за «несанкционированную съемку». Я не хотела бы хаять сотрудников этого медучреждения, однако – нельзя ли было разрешить конфликт по-другому?

Да, пришли расследовать резонансный инцидент – самоубийство двух медсестер. Да, они находились на объекте с особым стационарным режимом. Да, не всем приятно, когда тычут в лицо камерой и просят прокомментировать неприятное событие. Но для чего тогда в госучреждениях существует охрана, которая могла бы без лишней агрессии выпроводить незваных гостей?

Почему нельзя было просто отказаться от комментария и закрыться в кабинете? Предложить встретиться позже или попросить направить запрос? Пригрозить полицией и вызвать ее на крайний случай? Мирных способов разрешения ситуации множество, но был выбран самый радикальный.

И проблема ведь не в том, что пострадавшими оказались представители СМИ. Они такие же люди, также имеют право на личную неприкосновенность. И, если смотреть на инцидент объективно, точно не заслуживали расправы.

Поэтому уберите ваши руки и давайте решать конфликты адекватно.


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21 января в 22:53, просмотров: 319, комментариев: 9
Комментарии:
Александр Наумов
21 января в 23:09
Никогда не поверю что бы зам глав врача просто так кинулся на журналистов. Значить его просто довели до такой степени.
Сергей Б
21 января в 23:29
В некоторой части соглашусь с Аленой. Надо было предложить встретиться позже… и отмудохать этих залетных папарацци по-настоящему.
gunsarap Александр Наумов
21 января в 23:32
А я поверю - запросто. Мне в Нефтянике гл.врач запросто в очереди предсказала - больше 45 лет не проживёшь... Хотя мне 52.
gunsarap gunsarap
21 января в 23:39
Понимаю. Время тяжёлое. Мы все в какой то мере - оскотинились. Но Вы же понимаете - что это путь в пропасть...
sst Александр Наумов
21 января в 23:50
если его так легко довести до ручки....то что он делает в данной должности....ему тогда в ММА надо...
Флудер
21 января в 23:54
Ошибка врача в том, что он сам полез в драку. Для этого есть охрана. Кстати, почему она не сработала? Сейчас ещё руководство накажут за то, что в служебные помещения режимного объекта посторонние люди попадают.
йося
21 января в 23:58
Соглашусь с Серей.
kosha
Сегодня в 00:13
Надо было побить не за сьемки , а просто за проникновение и не врачи должны этим заниматься конечно .
kosha gunsarap
Сегодня в 00:15
Считай она сказала , чтоб жил до ста .
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