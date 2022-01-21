В Сургуте избили журналистов «Новой газеты». Но ситуацию можно было решить мирно

Издание «Новая газета» опубликовала видео, на котором заместитель главврача травматологии Сургута бьет журналистов за «несанкционированную съемку». Я не хотела бы хаять сотрудников этого медучреждения, однако – нельзя ли было разрешить конфликт по-другому?

Да, пришли расследовать резонансный инцидент – самоубийство двух медсестер. Да, они находились на объекте с особым стационарным режимом. Да, не всем приятно, когда тычут в лицо камерой и просят прокомментировать неприятное событие. Но для чего тогда в госучреждениях существует охрана, которая могла бы без лишней агрессии выпроводить незваных гостей?

Почему нельзя было просто отказаться от комментария и закрыться в кабинете? Предложить встретиться позже или попросить направить запрос? Пригрозить полицией и вызвать ее на крайний случай? Мирных способов разрешения ситуации множество, но был выбран самый радикальный.

И проблема ведь не в том, что пострадавшими оказались представители СМИ. Они такие же люди, также имеют право на личную неприкосновенность. И, если смотреть на инцидент объективно, точно не заслуживали расправы.

Поэтому уберите ваши руки и давайте решать конфликты адекватно.