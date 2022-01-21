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​Югорские врачи спасли жизнь замерзшего ребенка. Подобных случаев в мире насчитываются единицы

Как в новогоднюю ночь югорские медики боролись за жизнь ребенка

​Югорские врачи спасли жизнь замерзшего ребенка. Подобных случаев в мире насчитываются единицы
Фото со страницы автора в Facebook

В последнюю ночь перед Новым годом полуторогодовалый Алеша вышел на веранду дома, дверь захлопнулась. На улице минус 30.

Когда бригада «Скорой помощи» доставила малыша в отделение анестезиологии и реанимации, сердце у мальчика билось редко (30 ударов в минуту), дыхание замедлилось до трех в минуту, а температура тела снизилась до 18,5 С. К слову, когда детей оперируют на сердце, один из методов — охладить тело до +27, чтобы остановилось сердце. А здесь +18 и бьется.

В этот день дежурили врачи-реаниматологи Любовь Курносикова, Маргарита Казанцева и Валерий Чухрай. День и ночь 31 декабря и 1 января команда врачей больницы боролась за жизнь Алеши. Многократные телемедицинские консультации с коллегами из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Москвы помогли выбрать правильные шаги по спасению мальчика. Алешу медленно согревали (со скоростью 0,5-0,7 градусов в час, быстрее — опасно), поддерживали дыхание аппаратом ИВЛ и не отходили от него ни на минуту.

Чтобы довести температуру до необходимых 36,6 градусов понадобились сутки. После этого уже в стабильном состоянии мальчика перевезли в окружную детскую больницу Нижневартовска. Там он пришел в сознание, появилась реакция на имя.

Коллеги справились! Ребенок не только выжил, но и имеет благоприятный прогноз.

Сегодня герой уже дома! Профессиональная радость за малыша – не подвел, справился с бедой! Еще большая гордость за коллег – огромный уникальный труд, результат которого – детская улыбка и слезы счастья в глазах родителей!

Горжусь Вами, коллеги! Алеше успехов!

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Сегодня в 13:23, просмотров: 136, комментариев: 0
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