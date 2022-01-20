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​Запреты не работают

В сфере «алкогольной» политики нужно не запрещать, а создавать условия для цивилизованного употребления спиртного

​Запреты не работают
Фото siapress.ru

Сегодня мы опубликовали эпизод «О чем говорят», где с Тарасом Самборским обсуждали историю с отравлением паленой водкой в Югре и Тюменской области и «алкогольную» политику в России и наших регионах в принципе. Здесь я хочу привести несколько суждений на эту же тему и отчасти призвать аудиторию к некоторой дискуссии.

Главное. Я бы хотел всех участников обсуждения вопросов, связанных с регулированием спиртного, призвать не погружаться в запретительский раж. Конечно, есть более-менее позитивные примеры того, как полурепрессивными методами достигались результаты в борьбе с алкоголизацией народа – моя любимая Скандинавия, которую я привожу в пример во многих сферах, отчасти так все и сделала. Отчасти – потому, что я лично видел финнов и шведов вне запретов, это довольно любопытное, если не сказать, жутковатое зрелище. Люди действительно крайне активно скупают алкоголь там, где есть возможность это сделать, и употребляют его во внушительных количествах.

В этом я вижу ущербность запрета. Запрет – это просто (вероятно, поэтому наши власти так этот метод и любят – за внешнюю простоту и эффективность, но только внешнюю). Это как заткнуть пальцем дырку, из которой что-то течет. Это совершенно не означает, что следствием не станет появление новой дырки, которую тоже надо будет затыкать – но это будет потом, а конкретно с нынешней дыркой проблема ведь решена? Решена. Вот и славно.

Запрещая нечто, что недавно было легальным – например, продажу алкоголя после 20 часов – нужно сначала понять, какие потребности вы закупорили, и что люди с этими потребностями в новых условиях будут делать. Надо быть человеком с довольно простым ментальным устройством, чтобы предположить идеальный ход развития событий: люди пьянствовали, им запретили покупать алкоголь в определенное время, поэтому они прекратили пьянствовать. Так не бывает.

Они продолжат то, что делали раньше, просто при помощи некоторого обхода. Вместо нормального и более-менее качественного напитка, легально продающегося в сетевых магазинах, несущих какую-никакую ответственность за свою работу, люди купят что-то попроще и похуже (с некоторым шансом нарваться на убийственную «паленку») в ближайшем ларьке, где их знают в лицо. И вы с этим ничего не сделаете. Хоть запроверяйтесь. Единственный выход – поставить у каждой торговой точки по полицейскому или вигиланту. Каждый день. С 20 до 8 часов. Не самая разумная трата человеческих ресурсов, будем откровенны.

Даже если пойти на радикальные меры и вынести всю продажу спиртного за пределы города, как говорят некоторые общественники, ситуация не улучшится. Просто откроется невероятных масштабов дыра черного рынка, в которую вольется еще больше «паленки», и будет еще больше отправлений и смертей. В каком это будет формате – таксисты ли будут развозить бутылки, или курьеры будут оставлять где-нибудь «закладки» с вискарем – не суть, но способы найдутся, поверьте. Пока есть спрос, за предложением не заржавеет.

Еще хочу предостеречь от логической ошибки – люди пьют не потому, что у них в доме открылась пивная «наливайка». Это наливайки в таких количествах открываются потому, что люди пьют. А еще многие (далеко не все) россияне пьют дома потому, что (тут мое личное предположение, поправьте, если есть более точные данные) у них нет денег, интереса и возможностей делать это в предприятиях общественного питания.

И тут я полностью соглашусь с Тарасом Самборским – нужно максимально открыть дорогу для бизнеса, который бы создавал публичные места для цивилизованного употребления алкоголя. Вплоть до полного освобождения от налогов и даже субсидирования работы малого бизнеса в общепите (вот уж на что окружному бюджету точно хватит денег) параллельно с мягким и постепенным повышением финансового давления на «наливайки». Чтобы рост цены на то пиво, которое можно унести домой, примерно совпал с ростом конкурентного предложения в сфере общепита.

Что касается временнЫх ограничений по продаже спиртного – мне кажется, нужно установить минимальную планку, которую разрешает российский закон – насколько я понимаю, это запрет на реализацию с 23 до 8 часов. Если людям нужна бутылка – пусть они лучше сбегают в «Магнит», «Перекресток» или хотя бы «КБ», а не будут брать из-под полы.

И – без чего нельзя проводить «алкогольную» политику – предложение реального альтернативного досуга. Его должно быть много, он должен быть очень разным. Спорт, культура, общественные мероприятия, интеллектуальные игры – все, что будет интересно и приведет к тому, что человек, вернувшись домой вечером после хорошего мероприятия, пусть даже и выпьет какие-нибудь 150 грамм виски или пару-тройку банок пива и ляжет спать. Все лучше, чем большой полноценный загул.

Да, все это намного сложнее, чем просто запретить людям покупать спиртное. Но это хотя бы даст некоторые шансы на улучшение ситуации.

Если у вас есть суждения на эту тему – милости просим, пишите, все интересное и конструктивное обязательно опубликуем.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 165, комментариев: 0
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