Спустя неделю после битвы в Казахстане сказки про «внешнее вмешательство» превращаются в тыкву

Пыль в Казахстане немного улеглась, и теперь можно вернуться к моей любимой теме о «внешних организаторах цветных революций». Итак.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, из них 19 – силовики, остальные – гражданские, как говорят местные власти – среди них немало террористов. Записали.

За время активных столкновений по всей стране были задержаны около десяти тысяч человек. Из них немногим более двух тысяч – в наиболее полыхавшей Алма-Ате. Давайте, опять же, предположим, что каждый из задержанных был тем самым террористом, засланным иностранными кукловодами, чтобы разрушить казахстанскую государственность или там еще что сделать. Итого мы имеем – 10 тысяч живых пойманных «террористов», и еще менее 200 человек погибших. Правда, непосредственно во время бойни было объявлено, что засланных в страну бандитов 20 тысяч – предположим, что половина как-то рассосалась, вернулась на иностранные базы или слилась с толпой. Предположим.

Но самое главное – в той же Алма-Ате, где происходили самые активные действия, у задержанных более чем двух тысяч человек изъяли 38 единиц оружия.

Еще раз прописью – тридцать восемь. На более чем две тысяч «террористов». Не находите, что слабовато? Либо «организаторы цветной революции» поскупились на амуницию для своих бойцов, либо… В общем, что-то не сходится.

Нам предстоит следующий акт марлезонского балета – суды. Посмотрим, сколько из задержанных десяти тысяч человек дойдут до суда, надо полагать – открытого и максимально показательного, чтобы другим неповадно было, и сколько будут осуждены по террористическим статьям. И уж совсем интересно будет, как в суде представят доказательства подготовки обвиняемых на иностранных базах, и, самое главное – что это за базы такие и в каких странах они находятся.