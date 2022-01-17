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​Так кто организовал – 2

Спустя неделю после битвы в Казахстане сказки про «внешнее вмешательство» превращаются в тыкву

​Так кто организовал – 2
Фото pixabay.com

Пыль в Казахстане немного улеглась, и теперь можно вернуться к моей любимой теме о «внешних организаторах цветных революций». Итак.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, из них 19 – силовики, остальные – гражданские, как говорят местные власти – среди них немало террористов. Записали.

За время активных столкновений по всей стране были задержаны около десяти тысяч человек. Из них немногим более двух тысяч – в наиболее полыхавшей Алма-Ате. Давайте, опять же, предположим, что каждый из задержанных был тем самым террористом, засланным иностранными кукловодами, чтобы разрушить казахстанскую государственность или там еще что сделать. Итого мы имеем – 10 тысяч живых пойманных «террористов», и еще менее 200 человек погибших. Правда, непосредственно во время бойни было объявлено, что засланных в страну бандитов 20 тысяч – предположим, что половина как-то рассосалась, вернулась на иностранные базы или слилась с толпой. Предположим.

Но самое главное – в той же Алма-Ате, где происходили самые активные действия, у задержанных более чем двух тысяч человек изъяли 38 единиц оружия.

Еще раз прописью – тридцать восемь. На более чем две тысяч «террористов». Не находите, что слабовато? Либо «организаторы цветной революции» поскупились на амуницию для своих бойцов, либо… В общем, что-то не сходится.

Нам предстоит следующий акт марлезонского балета – суды. Посмотрим, сколько из задержанных десяти тысяч человек дойдут до суда, надо полагать – открытого и максимально показательного, чтобы другим неповадно было, и сколько будут осуждены по террористическим статьям. И уж совсем интересно будет, как в суде представят доказательства подготовки обвиняемых на иностранных базах, и, самое главное – что это за базы такие и в каких странах они находятся.

В общем, если снять пропагандистские очки, то, судя по всему, мы увидели вспышку народного гнева, которой воспользовались внутренние кланы, чтобы поделить власть. А сказка про белого бычка внешнее вмешательство – это традиция автократий, которая теперь на пространстве СНГ будет поводом вводить российские войска на помощь любому местному диктатору, которого захотят сбросить смертельно уставшие от него граждане или элиты.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 304, комментариев: 3
Комментарии:
йося
Сегодня в 14:02
Пендосы враги, и они мутят всю бузу. Сидели бы у себя в пендосии и не рыпались, ан нет им мирового господства надо и это так. Поэтому они по всему миру баламутят. А по сему все что происходит плохого в мире это их рук дело, потому что они от этого получают маттериальную выгоду, бизнем ничего личного они так устроины.
И никакие росказни про свободу, демократию ничего не стоят.
йося
Сегодня в 14:10
С 30 годов кск оперились они по сей день обувают весь мир, короче пока по мусалам не схллпочут не угомончтся, проходу это время наступает.
Бугаева
Сегодня в 14:25
Опять говорящая йося!
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