Большая проблема огромных человейников – они практически не поддаются управлению

Администрация Сургута по просьбе редакции СИА-ПРЕСС рассказала, как можно поменять схему движения внутри как минимум многих дворов на одностороннюю. Там интересно.

Для начала – в очередной раз зажмуримся и простим работникам бюрократического фронта формулировки типа: «С момента постановки земельного участка под многоквартирным домом на государственный кадастровый учет правообладателями земельных участков под многоквартирными домами являются собственники помещений, которые владеют, пользуются и, в установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и гражданским законодательством пределах, распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме».

Надеюсь когда-нибудь увидеть своими глазами, как чиновники в переписке с прессой и жителями начнут выражаться человеческим русским языком, которым говорили Пушкин, Лермонтов, Булгаков, Довлатов и другие достойные сыны отечества. Но, видимо, пока это невозможно, и это, насколько я могу предположить, существенно мешает нормальному контакту между обществом и властью. Есть над чем подумать, в общем.

Вернемся к одностороннему движению. Суть простая: если территория внутри вашего двора нормально оформлена и официально считается общедомовым имуществом, то собрание собственников может распорядиться ею по своему усмотрению – в том числе, реорганизовать схему движения и сделать ее более удобной. Для этого нужно провести собрание, обсудить решение, проголосовать, и итоговый документ передать управляющей компании, чтобы она воплотила его в жизнь.

Все просто, верно?

Разумеется, просто. Если живешь в доме на 50 квартир. Может, еще на 150. А если в доме 500 квартир? Или тысяча? Или, как в одном из лидеров варламовского антирейтинга – три тысячи квартир? Представьте себе, каково это – проводить собрание жильцов и голосование по какому-нибудь вопросу в таком доме? Подобных которым в нашем городе становится все больше и больше.

Разумеется, есть новые механизмы, которые, например, сейчас активно развиваются в Москве – когда есть приложение, в котором регистрируются жители, и там общаются с соседями, выносят на голосование в своем доме разные идеи и так далее. Это несколько упрощает механизм, но лишь несколько – согласитесь, одно дело – донести до 150 семей некую идею относительно удобства того же одностороннего движения, другое – до тысячи. А если вопрос более сложный и комплексный? А если там еще и потребуется скинуться – например, на благоустройство двора?

Вот и выходит, что муравейники на многие сотни (а то и более тысячи) квартир – это титанических размеров чемоданы без ручек. Огромная инженерная и инфраструктурная сущность, которая практически не поддается управлению. Как говорил Андрей Филатов в интервью Тарасу Самборскому, сегодня заявки на ремонты дворов поступают преимущественно от старого жилого фонда, потому что в новых домах по понятным причинам время повторного благоустройства еще не пришло. Но когда в этих домах и дворах все развалится, и нужно будет решать собранием собственников, что с этим делать – это будет огромнейшая проблема. Это случится не сегодня и, наверное, не завтра. Но послезавтра точно случится.