Любопытно, как через кино в Казахстане просвечивают основы идеологии страны

Когда-то давно хотел написать текст о российских боевиках. Речь не о людях, а о фильмах и книгах. Причина интереса? В популярной литературе и кинематографе, рассчитанном на массовое потребление, абсолютно точно отражается господствующая идеология. Почитайте или посмотрите наши боевики. Начиная с военных боевиков, которых уже явно под сотню, и заканчивая африканскими «Турист» или «Гранит». В них все о нашей современности. Имперскость, теории заговора, культ государственного насилия, вольное отношение к истории, скрепы и прочее.

Но я не о нас. Я о Казахстане. Ничего не зная о казахском кинематографе, решил посмотреть какой-нибудь казахский боевик из последних. Выпал «Ага», 2021 г.

Не буду о сюжете и художественных достоинствах/недостатках. Кстати, большинству казахских критиков/зрителей фильм понравился, судя по отзывам. Типа казахский «Джон Уик». Я об идеологии. По пунктам.

1. Сначала факт. Фильм снимался в Павлодаре. На второстепенные роли набрали, как пишут местные, по блату местных юношей/девушек из числа золотой молодежи. Всем же хочется в кадре засветиться. Тем более, что фильм именно о золотом мальчике-подонке, которого главный герой беспощадно наказывает. Против блата, но актеры по блату. Такой вот казахский парадокс.

2. Религия идет фоном. Казалось бы, боевик, но нет, ислам в нем постоянно. Исключительно позитивно на фоне порочной светской суеты.

3. Но самое любопытное – Совет трех Жузов. Именно они по фильму принимают все решения в этой местности. Именно за ними богатство, правосудие, скрепы, право на насилие и справедливость. Даже главный герой после мести в итоге приходит на Совет трех Жузов с готовностью принять любое решение. И именно Совет это окончательное решение принимает: этого оправдать, этого по закону, этого расстрелять, а вот этого просто закопать. Жузы – альтернативная и одновременно реальная власть. Жузы – норма.

4. Ощущение, что в фильме оживают и оправдываются древние законы степей, где правят старейшины, сила и обычай, но на современном фоне дискотек, клубов, крутых тачек и Скриптонита.

5. И вот мы имеем идеологию:

– отчетливая социальная дифференциация как норма;

– жузы – основа всей жизни;

– скрепы с отчетливым религиозным и традиционалистским трендом;

– система правосудия и закон вторичны по отношению к богатству и жузам.

О насилии не говорю. Это все-таки боевик.

6. Я не готов делать выводы о всех боевиках Казахстана, о всем казахском кинематографе. Я далек от обобщений и экстраполяций. Это так, зарисовка по мотивам одного фильма. Фактически реклама. Посмотрите сами, если любопытно, хотя от рекомендаций воздержусь.

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