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​Не надо шевелиться

Пока Сургут спит, все вокруг генерируют новые культурные проекты

​Не надо шевелиться
Фото будущего филиала Эрмитажа, archsovet.msk.ru

Читал тут обзор крупнейших строительных и девелоперских проектов России, стартующих в 2022 году, от РБК. Там и два новых города на Дальнем Востоке, небоскребы (не те, которые 30 этажей жилья, а настоящие, с архитектурой) в Москве и Санкт-Петербурге, 27 новых станций метро в столице, платная кольцевая автодорога во Владивостоке и другое. Все здорово и, хотя формально проектов из Югры и даже большой Тюменской области там нет, мы теоретически можем похвастаться, например, началом строительства нового моста через Обь. Но.

Взгляд зацепился за пункт «Филиал Эрмитажа». Предполагается, что новое здание для одного из крупнейших российских музеев построит в Москве на территории бывшей промзоны ЗИЛ частный девелопер – «Группа ЛСР». Почему это интересно – потому что слова «филиал крупного музея» и «Югра», как ни парадоксально, можно увидеть в одном предложении, когда речь идет о Когалыме. Именно там с участием ЛУКОЙЛа и правительства Югры еще в 2020 году был открыт филиал Русского музея – крупнейшего в мире музея русского искусства.

Пусть это специально организованное помещение внутри городского музейно-выставочного центра, но это – серьезное место притяжения для культуры. В городе (не в обиду Когалыму – это прекрасное место), который примерно в шесть раз меньше Сургута. Зато когда у нас начинаются разговоры о том, что нужно создавать большой культурный проект – хоть на базе «Вершины», хоть вне ее, поднимается крик о том, что какой от этого толк и вообще это никому не надо. В маленьком Когалыме надо, в большом Сургуте – не надо. Разумеется.

Давайте так: практика показывает, что даже не только в прогрессивном мире, но и в России культурой и крутыми проектами на тему искусства занимаются. И делают это и частники, и государство, и государство вместе с частниками. И все это приносит плоды. То, что конкретно в Сургуте, при всей прелести местных культурных учреждений и проектов, не генерируется ничего нового и крупного и крутого, что вывело бы город в федеральную повестку в позитивном ключе – это не стечение объективных факторов, а просто нежелание шевелиться.

Да и не надо. В других местах пошевелятся. Туда люди, думающие о своем будущем, и поедут.


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Сегодня в 12:17, просмотров: 369, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:14
Запрос на культуру? Есть ли он в Сургуте? Власти комментируют так свое отношение культуре, проецируя его к «Вершине», как к будущему уникальному культурному центру Сургута. А отношение такое, мол будет запрос ( в смысле запрос на культуру), то мы всегда готовы этот проект поддержать. Но по факту запрос на культуру есть всегда. Но этот запрос на культуру граждане не выражают акциями протеста или не заваливают жалобами официальные сайты властей. А по сему, как кажется им, по сегодняшней традиции чиновников, коль нет жалоб граждан по той или иной теме, так и нет запроса. Чего же тогда бежать впереди паровоза. Типа бежать и выкупать «Вершину». Таким образом запрос на культуру для граждан загоняют вглубь. И это не только не проявляя интереса к инициативе в отношении проекта по «Вершине». Но это проявляется в облике наших городов, когда строятся каменные джунгли гетто-муравейников экономкласса, где человек вместо прекрасных и разнообразны архитектурных сооружений видит ежедневно и даже ежеминутно этот архитектурный примитив в виде однообразных муравейников и, внимание, даже считает что это «вершина» современного зодчества. Так формируется культура нашего бытия. То есть власти формируют культуру нашего бытия своими властными решениями. «Вершину»не надо. Сохранение архитектурного облика Жд Вокзала не надо. Дом пионеров тоже подождёт. А для граждан нужно строить не дома-дворцы, а унылые и однообразные, но доступные для граждан муравейники. Школы строятся по остаточному принципу по милости концессионеров «филантропов». Тоже отношение властей по сути к культуре. И так далее и тому подобное. Так и формируется нынешняя культурная среда при отсутствии как кажется властям запроса на лучшую жизнь. Вроде и так сойдёт. А вот Вагит Алекперов, кстати, начинавший свою трудовую деятельность старшим инженером РИТС НГДУ «Федоровскнефть» так не считает. И так как сегодня власть в Когалыме формально это муниципалитет, а фактически ЛУКОЙЛ, то для 50-тысячного города и его жителей он, ЛУКОЙЛ, восполняет понимание культуры властей своим пониманием с лихвой восполняет то, что не могут сегодня дать в сфере культуры официальные власти. Потому как ЛУКОЙЛ видимо видят запросы своих жителей и реагируют на них чутко, формируя запросы жителей Когалыма на высокую культуру.
Вот в Москве Собянин на промзоне построит филиал Эрмитажа. Что в Москве мало культурных центров? Оказывается мало. Культурных центров оказывается никогда не может быть много. А в Сургуте власти решили, что их так много, что дай бог разобраться с тем что есть.
Что ж Вы скажите мол Москва может себе позволить филиал Эрмитажа, мол с ее тремя триллионами бюджета и ее экономикой. Так и Сургут не говоря о ХМАО фактически одного экономического поля ягоды. Чего же прибедняться?
Почему ж в том же Сургуте не открыть в таком случае Филиал Эрмитажа или Третьяковки? И строить ничего не надо практически. Достаточно бы для этих целей для филиала Эрмитажа или Третьяковки в Сургуте (или для обеих мировых культурных Центров в одном стакане) приспособить «Вершину».
Ведь пример Собянина и Алекперова двух выходцев их ХМАО из небольшого монохорда Когалыма просто обязывает поднять планку культурных запросов властей для граждан города Сургута.

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