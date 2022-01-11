Бедность россиян порождает плохое жилье, и они образуют порочный круг

Постоянный читатель siapress.ruАлександр Коновалов отреагировал на материал СИА-ПРЕСС о рейтинге худших жилищных комплексов в России от блогера Ильи Варламова.

Архитектура и социально-экономическое положение граждан России тесно переплелись в нашей новейшей истории. Чем ниже уровень жизни людей, тем более скромные и убогие их жилища. Это аксиома. Поэтому и возникают эти гетто-муравейники в городах. Такое жилье по карману считающемуся средним классом, а, по сути, нищему населению страны. А таковых почти 2/3 граждан.

Странная вещь. В советский период строили бесплатное жилье, но не такое убогое. То тех пор пока Хрущев выпустил свое известной постановление об устранении излишеств в архитектуре. Вспомним жилые дома – сталинки. Каждый дом сегодня отличается от соседнего. И, главное, потолки высокие. Да и пятиэтажные жилые дома 1955 года из кирпича строили с элементами архитектурного изыска – со всякими арочками и прочими наворотами. Есть такой район в Москве в районе метро Октябрьского поля.

Да и в Сургуте первое четырехэтажное общежитие нефтяников на перекрестке улиц Артема и Энтузиастов построили с оригинальным фасадом. Хотя жилья для специалистов тогда катастрофически не хватало. Можно было гнать бетонные бараки без социальной инфраструктуры. А вот нет! К примеру, в 1975 году построили 400 тысяч метров квадратных жилья и пять школ. Не говоря о детских садах, магазинах и других объектах соцкультбыта. А сейчас вводят в год более 200 тысяч м2 жилья, причем самого экономкласса. А школы? Их это не волнует. Это дело муниципалитета – присматривать за социалкой.

Вот так социально-экономическое положение граждан привело к прогрессированию гангрен на живых телах городов. Получается замкнутый круг. Бедное население – гангрены на теле общества – гангрены на теле городов. Как разорвать этот порочный круг? Нужно идти от обратного. Создавать прекрасные по архитектуре жилищные кварталы в комплексе с социальной инфраструктурой. Это задача застройщиков. А задача государства – обеспечить повышение материального благосостояния граждан чтобы это жилье стало доступным.

Сегодня государство идет другим путем. Доступность жилья они решают за счет бараков 21 века – гетто-муравейников. Это тупик.