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​Бедственное социально-экономическое положение россиян привело к прогрессированию гетто-муравейников

Бедность россиян порождает плохое жилье, и они образуют порочный круг

​Бедственное социально-экономическое положение россиян привело к прогрессированию гетто-муравейников
Фото pixabay.com

Постоянный читатель siapress.ruАлександр Коновалов отреагировал на материал СИА-ПРЕСС о рейтинге худших жилищных комплексов в России от блогера Ильи Варламова.

Архитектура и социально-экономическое положение граждан России тесно переплелись в нашей новейшей истории. Чем ниже уровень жизни людей, тем более скромные и убогие их жилища. Это аксиома. Поэтому и возникают эти гетто-муравейники в городах. Такое жилье по карману считающемуся средним классом, а, по сути, нищему населению страны. А таковых почти 2/3 граждан.

Странная вещь. В советский период строили бесплатное жилье, но не такое убогое. То тех пор пока Хрущев выпустил свое известной постановление об устранении излишеств в архитектуре. Вспомним жилые дома – сталинки. Каждый дом сегодня отличается от соседнего. И, главное, потолки высокие. Да и пятиэтажные жилые дома 1955 года из кирпича строили с элементами архитектурного изыска – со всякими арочками и прочими наворотами. Есть такой район в Москве в районе метро Октябрьского поля.

Да и в Сургуте первое четырехэтажное общежитие нефтяников на перекрестке улиц Артема и Энтузиастов построили с оригинальным фасадом. Хотя жилья для специалистов тогда катастрофически не хватало. Можно было гнать бетонные бараки без социальной инфраструктуры. А вот нет! К примеру, в 1975 году построили 400 тысяч метров квадратных жилья и пять школ. Не говоря о детских садах, магазинах и других объектах соцкультбыта. А сейчас вводят в год более 200 тысяч м2 жилья, причем самого экономкласса. А школы? Их это не волнует. Это дело муниципалитета – присматривать за социалкой.

Вот так социально-экономическое положение граждан привело к прогрессированию гангрен на живых телах городов. Получается замкнутый круг. Бедное население – гангрены на теле общества – гангрены на теле городов. Как разорвать этот порочный круг? Нужно идти от обратного. Создавать прекрасные по архитектуре жилищные кварталы в комплексе с социальной инфраструктурой. Это задача застройщиков. А задача государства – обеспечить повышение материального благосостояния граждан чтобы это жилье стало доступным.

Сегодня государство идет другим путем. Доступность жилья они решают за счет бараков 21 века – гетто-муравейников. Это тупик.


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Сегодня в 14:34, просмотров: 199, комментариев: 5
Комментарии:
Альберт Леонов
Сегодня в 16:39
Может прежде чем так говорить, стоит оглянуться вокруг?!
Так слегка узнать как живут другие люди... Картина не особо радостная. Иметь в настоящее время свое личное жилье - большая роскошь. Причем не про России говорю. А мир вобще. В той же Европе, Америке .. Не все могут позволить себе собственное жилье. А то что есть в большинстве в ипотеке..Ипотека не дешевая. Ибо смотрю канал один NGTV Home@Gardan. Из него узнал что ипотека в Америке не копеечная.. Не меньше что в России.
Строители они комерсанты. Максимум выжить из того земельного участка что есть. Тут не до изысков. Народу нужны кв/м ! Вот и строят! Маркетологов нанимают и те продают гОвно по цене элитного. Главное пояснить, почему такая цена. А тут все способы хороши. Виноваты все, кроме тех кто строит.
А люди ведутся, берут. Школ рядом нет, садиков тоже, но берут.. Машины ставить негда, берут! Потом ноют..
sst Альберт Леонов
Сегодня в 16:48
может канал сменишь?....сравни ипотеку у нас и у них....сказки внукам рассказывай на ночь...коновалову респект....
Сергей Б
Сегодня в 16:59
ЖК «Дорожный», огороженная территория, четырехэтажные дома того же «сибпрострой», но с хорошей вентиляцией потому что четырехэтажные (а не 14-эт.). С большими придомовыми участками и громадными стоянками для автомобилей. Школа через дорогу. Город. Лес.

Оптимальный вариант для Сургута. По мировым стандартам пригородное жилье для преуспевающего среднего класса.

Но такой оптимальный вариант ЖК для Сургута почему-то не распространен. В ЖК «Дорожный» этажность ограничила близость аэропорта. В других местах ничего не ограничивает. И преуспевающий средний класс в Сургуте почему-то предпочитает многоэтажные муравейники поближе к загруженному центру города.

йося
Сегодня в 17:00
Виноваты алчные банкиры
Сергей Б
Сегодня в 17:05
Конечно, администрация города и застройщики навязывают гражданам в Сургуте свой вариант жилья.

Но пардон, а граждане кто, если им можно навязать все что угодно?
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