Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с днем рождения муниципалитета

Уважаемые жители Сургутского района. 11 января 1924 года был образован самый крупный район Югры — Сургутский район.

Когда живешь здесь с самого детства, отлично видно, как он меняется и растет. Сносятся ветхие дома и появляются современные многоэтажки, школы, детские сады, парки и скверы. Мы строим объекты спорта, культуры, для молодёжи появляются технопарки и молодёжные резиденции.

Но любое место зависит от людей. Люди — это главное! В нашем районе живут самые неравнодушные к судьбе своей малой родины люди. Я искренне желаю нашему району и всем его жителям, именно этого — улучшения жизни! Новых школ, детских садов, спортзалов, дорог, новых объектов благоустройства. Здоровья, удачи и благополучия каждому жителю!

С днем рождения, Сургутский район! Счастья тебе и процветания.