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​«В партии Восток-Запад – им Шах, но пока не Мат»

Мнение о ситуации в Казахстане

​«В партии Восток-Запад – им Шах, но пока не Мат»
Фото со страницы автора ВКонтакте

Очень многие за последние дни, спрашивали мое мнение по ситуации в Казахстане. Видимо пришло время для очередной статьи.

Первое, оно же главное. Я искренне убежден, что насилие не может породить ничего хорошего. Как бы ты не был убежден в своей правоте и в чистоте своих намерений, доказывать это с оружием в руках неприемлемо. То, что началось 2 января как мирная демонстрация людей, озадаченных резким повышением цены на газ, закончилось в момент отмены этого повышения, т.е. уже утром 4-го. Все что последовало далее, уже не имело ничего общего с «мирным выражением воли народа».

«Народ поднялся ради улучшения экономической ситуации», – пишут некоторые СМИ 5-го января. И тут я задаю себе несколько вопросов:

А как сожженные автомобили, разграбленные магазины, и взорванная администрация поможет улучшить жизнь людей?!

Как полицейские с отрезанными головами повысят тебе зарплату?!

Как стадо диких людей с ворованным оружием поднимет экономику страны?!

Как убитые дети помогут сменить правительство?!

Но самое забавное – это сценарий, из раза в раз повторяющийся сценарий. Всплеск национализма в стране, затем прямая русофобия, потом формальный повод в виде повышения цен на что-то, и тут же начинается подвоз маргинального населения в столицы, площади, баррикады, оружие и т.д. Ничего не напоминает?

Только вот одного не учли «организаторы» сего «спектакля». Если на Украине это прокатило, хоть и стоило ей Крыма и Донбасса, то уже в Белоруссии схема не удалась, хоть и была близка. Ну а Казахстан вообще стал показательным ответом всему «свободному миру». Теперь вас будет встречать ОДКБ. Более того, я абсолютно уверен, что в скором времени к этому договору подключатся новые страны. Теперь это не «Запад» против России, а «Запад» против единого «Востока», коль уж даже Китай поддержал решение о вводе миротворцев.

Многие «независимые» СМИ считают ввод миротворческого контингента незаконным и даже называют оккупацией. Но вот я недавно наткнулся на статью:

«Например, аксакалы (старейшины) родов западного Казахстана признали Токаева изменником и предателем и призвали открыть склады с оружием для его раздачи населению.

Напомним, вчера в Сети появилось видео, на котором четверо вооруженных автоматами людей в балаклавах заявили о создании Фронта Освобождения Казахстана и о готовности воевать против российских оккупантов и их марионетки Токаева…» (цитата из материала на украинском портале real-vin.com — прим. ред.)

Это ли не террористы, о которых говорил Токаев?! Вот от них и нужна защита мирному населению Казахстана, для этого там наши (и не только) миротворцы.

И в завершение. Я всегда пытаюсь донести одну мысль. Насколько бы ты ни был прав изначально, как только ты нарушаешь закон, вся твоя правота сходит на нет. Не согласен с задержанием или протоколом от МВД, оспорь по итогу, а не оказывай сопротивление. Не доволен политикой государства, иди в политику или общественную деятельность, а не устраивай незаконные мероприятия и уж тем более берись за оружие. Закон един для всех, в этом то и его сила. Ведь если жить исключительно по своим «понятиям» начнется анархия, кровопролитие и жить мы начнем по законам «каменных джунглей».

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Сегодня в 11:46, просмотров: 277, комментариев: 11
Комментарии:
444
Сегодня в 12:36
Так как сменить власть в России/Казахстане/Белоруссии/Зимбабве/Северной Корее? С помощью выборов, которые эта власть для себя и проводит? Не сама ли несменяемая власть доводит людей до ручки, выталкивает на улицы?
Без этих выступлений в Казахстане никакого вечного елбасы с его семейкой не выкинули бы вон из государственных органов.
Владислав Брылеев
Сегодня в 14:11
Выкинули? Ой ли! Скорее сам вышел, не захотев вступать в открытую конфронтацию на старости лет.
Местный
Сегодня в 14:21
«Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи». Всё будет по схеме
testimonium paupertatis Владислав Брылеев
Сегодня в 14:52
Да-да-да, сам такой взял и вышел. Брылеев, ну вы вроде взрослый мужик а в сказки до сих пор верите. Что Деду Морозу писали этой зимой?
Районный критик
Сегодня в 15:08
О_О а чо прям-таки многие спрашивали мнение этого человека? а у него уже есть диплом диванного специалиста по ситуации в Казахстане?
Флудер Районный критик
Сегодня в 15:31
Перевожу с "блогерского".
"Меня часто спрашивают..." - значит "Никто не спрашивает, но я хочу сказать".
Владислав Брылеев
Сегодня в 15:39
Большой круг общения, неизбежно ведёт к частым вопросам по самым разным поводам. События в Казахстане не могут не отразиться на России, так что многих моих коллег и знакомых этот вопрос волновал.
Районный критик Владислав Брылеев
Сегодня в 15:42
руководитель молодежного центра конечно разбирается в макрополитической обстановке ага
Владислав Брылеев
Сегодня в 15:42
Учитывая уровень влияния и денег (даже если взять только официально известное), Назарбаев мог дать очень мощный "бой". Но возраст берет своё, да и ситуация накалилась. Лучше спокойно пожить остаток дней в уютной Швейцарии, не боясь каждую секунду вилы в бок получить)))
Владислав Брылеев
Сегодня в 15:44
Ну я помимо всего прочего ещё руководитель Молодой Гвардии и член политсовета Партии "Единая Россия". Так что политические вопросы меня интересуют не в последнюю очередь.
Владислав Брылеев
Сегодня в 15:45
Подпись кстати не я выбирал. Если честно даже интересно, кто с такой завидной периодичности берет статьи у меня в ВК и выкладывает сюда)))
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