В 2021 году Сургут несколько раз попал в повестку федеральных СМИ

Всегда интересно: как нас воспринимают читатели федеральных СМИ? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, попробуем вспомнить, с чем наш город попадал в повестку крупнейших изданий страны. Сразу скажем: картина, мягко говоря, противоречивая.

За отсутствие маски полиция скрутила помощницу депутата

Вот вам история номер один: Наталья Макогон, помощница депутата думы Сургута Евгения Барсова, прогуливалась в одном из торговых центров города без маски, чем привлекла внимание полицейского, который потребовал надеть аксессуар. Слово за слово — как получилось так, что женщина превратилась в опасного преступного элемента, которого непременно следует зафиксировать, неясно. Но факт остается фактом: все происходящее было заснято подругой нарушительницы и разлетелось по интернету.

В хоре возмущенных зрителей выделим голос Артемия Лебедева. Cкандальный блогер-дизайнер уделил инциденту время в одной из своих программ, пройдясь по сургутским стражам порядка (и по их жертве) в своем достаточно неделикатном стиле: «Зачем-то заломал бабу, опозорил российскую полицию»...

Скрин: Н.Макогон

Жильцы элитного дома жалуются на устроенный в одной из квартир бордель

Про «элитный дом» сразу скажу: не мы придумали — судя по всему, обычная сургутская многоэтажка на 30 лет Победы федералам кажется весьма презентабельной. Образ не померк даже после скандала, который подняли жильцы, уставшие от необычного соседства. Так, одна из жительниц пожаловалась, что к ней приставал некий тип, прибывший в заведение. Женщина гуляла на площадке с ребенком и на сотрудницу «сферы услуг» явно похожа не была.

В общем, оказалось, что «заведение» держали две девицы, которые не раз устраивали скандалы, подвергая опасности и свою жизнь, и жизнь соседей: гости у них бывали весьма буйные. Сами хозяйки тоже кротким нравом не отличались и после того, как тема возникла в местных СМИ, начали мстить своим обидчицам — то дверь краской обольют, то грозную смс-ку пришлют. Впрочем, это не помогло: победа все-таки осталась за законопослушными гражданами.

Фото: ЦИАН

Сургутский бизнесмен прорвался к Путину

Вот уж тема так тема: во время традиционного общения президента Владимира Путина с нардом к нему удалось прорваться сургутянину. Бизнесмен Максим Харлов поведал ему, что меры поддержки, оказываемые в стране предпринимателям, недостаточны, а банки предоставляют кредиты под высокие проценты и залог. Например, ему предлагали кредит под 18 процентов.

Цифры впечатлили главу не только государства, но и региона: и если президент предпринимателю посочувствовал, то губернатор Наталья Комарова предприняла активные меры по его поддержке, взяв его случай на особый контроль.

Что тут сказать? Везение в бизнесе — весьма и весьма серьезный фактор успеха. Поздравляем Максима Харлова!

Фото: телеканал 360

Сургутский магазин распечатал на бумаге кнопку вызова помощи для инвалидов

Кнопка для вызова помощи для инвалидов и подпись, набранная шрифтом Брайля, распечатаны на бумаге: сюжет пустяковый, но сургутский магазин попал с ним, кажется, вообще во все СМИ. Казус заметила одна из читательниц siapress.ru, приславшая фото этого «арт-объекта». После того как поднялась волна народного возмущения, руководство магазина бумажку сняло и наконец объяснилось: кнопка была, но ее постоянно отрывают посетители соседнего магазина крепких напитков. Бумажка — временное решение, пока изготавливают новую кнопку.

Кончилось все хорошо, настоящую кнопку поставили, но интересно: если бы об этом инциденте никто не написал, как долго «временный вариант» радовал бы глаз маломобильных групп населения?

Фото: siapress.ru

Кондуктор выгнала из автобуса школьника с ДЦП

Чем скандальнее весть, тем вернее она окажется в федеральных СМИ — увы и ах. Еще один источник праведного гнева: незадачливый кондуктор одного из сургутских автобусов, выставившая школьника с ДЦП. Как оказалось, водитель просто проехал его остановку — парень не встал у дверей вовремя. Когда он попросил вернуться, сотрудница потребовала от него выйти на следующей остановке.

Ситуация, безусловно, ужасная, но то, что последовало после, удивляет в не меньшей степени. Итак, смотрите: глава города Андрей Филатов взял дело на личный контроль; кондуктор извинилась перед матерью мальчика; кондуктора уволили; следом уволился водитель автобуса. Почему история окончилась на этом, мне непонятно: логично же, что следующим шагом нужно было закрыть весь СПОПАТ… В общем, здесь перегнули все — и кондуктор, и руководитель автотранспортного предприятия, и градоначальник.

Фото: admsurgut.ru

Собака поселилась на теплой остановке

Под конец года случилась милота. Нет, не так: Милота. Несколько горожан засняли собаку Белку, невозбранно отдыхающую на лавочке в теплом остановочном павильоне. Так бывает: на улице холодно, а в павильоне тепло, собака существо умное, вошла и погрелась. Понравилось — место облюбовала и начала приходить сюда постоянно.

Фото: sitv.ru

В порыве умиления зашелся весь Рунет и кое-кто из жителей Москвы. В общем, пса забрали на ПМЖ прямиком с теплой сургутской остановки в столицу нашей Родины.

Что мешало добрым москвичам подобрать любого другого не менее умного и обаятельного пса с соседней улицы — неизвестно; но возрадуемся же за Белку, пусть у нее все будет хорошо!