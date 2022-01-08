Берегите себя на зимних дорогах

О безопасных новогодних дорогах.

Дважды в своей жизни пришлось стать невольным свидетелем серьезных ДТП – лобовых столкновений автомобилей с тяжелыми травмами у водителей.

Года четыре назад на трассе между Приобским месторождением и Ханты-Мансийском на моих руках погиб водитель легковушки после лобового столкновения с длинномером. Сорок минут реанимационных мероприятий на сырой осенней дороге к успеху не привели.

А в начале января уже года 2022-го стал живым свидетелем лобового столкновения легковушек в Ханты-Мансийске на спуске с горки по ул. Гагарина в сторону Самарово. Одну из них занесло на встречку. Даже в условиях города оказывать первую помощь на дороге в минус 25 пациенту без сознания – совсем особая история. Это и не операционная, и не приемное отделение, и даже не машина скорой помощи. Но потом, подняв голову минут через 15, ты радуешься тому, что все живы, видя двигатель одной из столкнувшихся машин отдельно от машины, метрах так в 20-ти…

Зима. Скользко. Вьюжит. Метет.

Безопасная машина. Ремень. Правильная резина. Правильный скоростной режим, адекватный погоде. И... семь раз отмерь и лишний раз откажись от поездки.

По данным Центра медицины катастроф в Югре в первые семь дней нового года машины скорой помощи 42 раза выезжали на ДТП, медицинская помощь оказана 48 пострадавшим.

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