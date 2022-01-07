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​Так кто организовал?

В случае с беспорядками в Казахстане все кивают на неких «зарубежных организаторов»

​Так кто организовал?
Фото pixabay.com

Так как сегодня я на редакционном дежурстве, весь день нахожусь в новостной ленте и изучаю повестку. За день несколько раз натыкался на заголовки, типа «Токаев назвал зарубежных организаторов беспорядков» или «Китай назвал виновных в разжигании цветной революции в Казахстане», ну и далее по списку, кто у нас разоблачает внешнее вмешательство (по чудесному совпадению это либо автократы, либо их представители).

Я с большой радостью и надеждой проходил по ссылке в каждой подобной новости, чтобы узнать подробности – кто же эти люди, которые извне организовали все эти страшные беспорядки. Так вот, вы можете меня перепроверить, если хотите, но единственное, чего я не узнал из этих новостей – так это имена нехороших людей, которые своими злыми умами, волей и, наверное, деньгами эту страшную кровавую кашу заварили. Бог с ними, с именами – ни одного названия организации, которая за этим стоит, или хотя бы страны, которая все это инспирировала.

Разве что кто-то на экспертном уровне предположил, что террористов могли поддерживать запрещенные в России и признанные террористическими Талибан и ИГИЛ. А президент Казахстана лишь упомянул «забугорных деятелей», которые играли подстрекательскую и пособническую роль. Пока не тянет на какую-то конкретику.

И так ровно каждый раз, когда в автократии происходит нечто подобное. Стоит невероятный оглушающий визг о том, что кто-то извне организовал, проплатил и собрал какие-нибудь митинги, но кто это – никогда не известно. Какие-то намеки и экивоки, типа «ну вы же понимаете, кто заинтересован» – и никаких доказательств. Вот когда несчастному Навальному нужно было раскрыть коррупционные схемы – он выкатывал длинные фильмы с громадной расшифровкой и всеми ссылками и документами – кто не верил на слово (и правильно делал – не надо верить политикам на слово), тот мог копаться, читать, верифицировать и делать свои выводы.

А у государства – огромные и всесильные спецслужбы, которые могли бы по щелчку пальца обнаружить и обнародовать связь любого оппозиционера с какой-нибудь иностранной структурой. Но этого не происходит. Нам продолжают скармливать либо идею, что «мы все на самом деле знаем, но просто это секретики», либо бесхитростный тезис о том, что «ну вы видите, что в американском Твиттере и Ютубе публиковались призывы на митинги – понятно ведь, что организаторы сидят в США». Воспринять это всерьез могут только люди с весьма простыми представлениями и действительности.

Так или иначе, сейчас нас ждет очередной эпизод сериала «Это все придумал Черчилль в 18-м году», и что на самом деле никакой народ не обладает субъектностью, и если он восстает против своего родного автократа – это потому что его купил и организовал вражеский Сорос (или кто у нас там нынче).

Ну, посмотрим. Не впервой.


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07 января в 18:42, просмотров: 510, комментариев: 29
Комментарии:
Сергей Б
07 января в 21:09
Ой, Д.Щ. на работу вышел, по графику. После новогодних праздников, пробухавшись. Как дисциплинированный работяга завода «Красное Сормово». Токарь-расточник, блин.

И не знаю какие источники в новостной ленте избирательно штудировал Д.Щ., но так-то многие источники вполне вменяемо оценивают народные протесты в Казахстане как давно назревший кризис системы власти, ну то есть, зажравшаяся власть спровоцировала своими действиями. И прям конкретно: все началось с подорожания сжиженного газа. В два раза, между прочим. Переход на либерализацию цен называется. Очередной.

Ну и Навального конечно не забыл приплести, к месту и не к месту. Которого уже давно все забыли. Но Д.Щ. без Навального – это не Д.Щ..

Однако, сами по себе массовые народные протесты все-таки не возникают. Даже из-за подорожания сжиженного газа в два раза. Кто-то все-таки воспользовался этой неожиданной либерализацией цен и дал первый толчок. Причем оперативно. Потому что, начиная с газа цены начали поднимать как раз на новогодние праздники, когда народ как бы начинает отмечать и ему не до цен.

Ну знаете же, как в России все значительные «реформы» проводят летом, когда народ в отпусках и ему как бы не до «реформ».

Ну толчок дали точно не прозападные «желтые революционеры», которые на новогодние праздники тоже бухают как и Д.Щ. и только, только, начинают очухиваться.

Оперативно подключились группы лиц экстремистского толка и мародеры, которые никогда не дремлют.

А вот кто действительно оперативно дал толчок народным протестам в Казахстане, скорее всего заранее зная, что готовится акция с «незаметным» повышением цен на праздники, в связи с политикой очередной либерализации цен, вот на этот вопрос Д.Щ. порывшись в новостной ленте может дать ответ?

Ответ скорее всего будет не однозначным, потому что реальную подоплёку никто в новостных лентах освещать не будет. Вон, Кеннеди почти шестьдесят лет назад убили и никто в новостных лентах до сих пор не осветил, кто и зачем. Но все-таки. Это уже будет не сопли размазывать, к месту и не к месту приплетая Навального. Тут уже надо будет заставить мозги работать. А не как у Мазурина…
Сергей Б
07 января в 21:31
Так кто все-таки организовал?
444 Сергей Б
07 января в 21:40
Точно. Сергей Бражников по себе знает. Ему хоть в десять раз цену на топливо подними, он из стойла не выйдет. Он точно знает, что "Сами по себе массовые народные протесты все-таки не возникают". Тут толчок нужен "страшных заговорщиков". Недостаточно неповоротливости, наплевательского отношения к людям, низведенных государством до состояния холопов, и жадности баев-госчиновников, начальников контролирующихся государством же предприятий. Которые, правда, все равно сами, без вливаний из центра, цены в два раза ниже себестоимости держать не могут. Тут воистину такие Могучие Исполины нужны со своим заговором, чтобы возмущенные люди в отчаянии пошли требовать ответа у власти... такое уважаемым телезрителям мерещится, что у бедолаг мозг от работы на глазах перегревается.
Аванес
07 января в 21:51
Токаев сам всё и организовал, чё непонятно?
Сергей Б
07 января в 22:04
Объявилась какая-то задница – да это же Мазурин (444).
Сергей Б 444
07 января в 22:05
Да ты теоретик из заднего места, такой недовольный весь путинской властью, сначала хотя бы один выйди спонтанно на красную площадь с криками – Путин уходи!

А потом посмотрим, как граждане спонтанно на перегонки побегут присоединяться к тебе перерастая в многотысячную толпу протестующих.
Сергей Б Аванес
07 января в 22:08
Как версия сойдет. Все лучше, чем сопли Д.Щ. и Мазурина (444).
йося
07 января в 22:25
1-.. вы, для которого "это все придумал Черчилль в 18-м году" любимая песенка,...
^из комента двенадцатого
2-.. эпизод сериала «Это все придумал Черчилль в 18-м году», и что...
^из этого поста, найдите 7 отличий, походу кто то попалился.
Походу Серя возможно ты был прав!
Сергей Б
07 января в 22:35
Или Д.Щ. и Мазурин (444) по одной методичке работают, или Д.Щ. один за двоих отдувается.
444 йося
07 января в 22:36
Йося, походу серя! Браво! Высоцкого только один человек на свете может знать. Второго такого не сыщешь. Вот же умище!
Сергей Б
07 января в 22:43
Но Мазурина (444) однозначно Д.Щ. выставляет. Своими глазами видел в редакторе сиа.
444 Сергей Б
07 января в 22:45
Я-то выходил, когда моей терпелки не хватало, и читатели СИАПРЕСС это прекрасно знают. И не один. Нас десятки тысяч собирались недовольных узурпацией власти путинской бандой, имперским реваншем, отменой выборов и референдумов, свободы слова и собраний. А ты сидел дома и лживый телек смотрел, нахваливая Путина, понося всех, кто против него хоть слово скажет. Теперь на 22-м году его вечного правления строишь из себя недовольного чем-то, сидя опять же на диване, и снова повторяя телевизор: "Сами по себе массовые народные протесты все-таки не возникают. Тут толчок нужен "страшных заговорщиков".
йося
07 января в 22:48
Да пипец какойта, вот уж воистину пере.блось все в доме облонских...
444 Сергей Б
07 января в 22:51
А ваши или алконововы тексты, не комментарии, кто "выставляет" на сайте? Папа Римский что ли? Они сами выставляются? Или если ваш текст выставит Юрий Нуреев, то, значит, он его и написал? Еще один умище, прости господи... И не стесняется же это свое всерьез нести. Совсем уже...
йося
07 января в 22:51
Помним помним как ты с пендосовским флагом на грудаке на амбразуры кидался
йося
07 января в 22:53
Потом когда ЙОСЯ тебя попалил в скромную рубашоночку переоделси
Сергей Б 444
07 января в 23:05
Да я в этом комментарии и не говорил, что Д.Щ. текст пишет за того, кого выставляет – «Но Мазурина (444) однозначно Д.Щ. выставляет.»

И как же это вас десятки тысяч собиралось недовольных – роились как пчелы?
Сергей Б
07 января в 23:09
Мазурин (444), это конечно кадр из це еуропы. Логика реально еуропэйская.
444 йося
07 января в 23:10
Да, йося, знатно я тогда встряхнул непуганых аборигенов, слово вымолвить не смевших поперек начальства. Да и что вы вообще могли сказать-то, смельчаки, до сих пор спрашивающие "а при чем здесь Путин", только про рубашонку.
444 Сергей Б
07 января в 23:23
Да. И "Д.Щ. один за двоих отдувается." не вы писали. Ну, выпили, праздник, понятно, но чего ж на людях-то буянить. Понимаю, что лично вы репортажи мои с митингов и демонстраций в глаза не видели, потому и написал, что читатели СИАПРЕСС это знают, а не вы, писатель рукой.
Сергей Б
07 января в 23:30
Да, знатно тогда Мазурин (444) встряхнул комментаторов. Угорали над этим сцыкливым хомячком от души.

Сергей Б 444
07 января в 23:36
Мазурин, ты совсем полный идиёт?

«Или Д.Щ. и Мазурин (444) по одной методичке работают, или Д.Щ. один за двоих отдувается.»

И какие твои репортажи с митингов?

«Да ты теоретик из заднего места, такой недовольный весь путинской властью, сначала хотя бы один выйди спонтанно на красную площадь с криками – Путин уходи!

А потом посмотрим, как граждане спонтанно на перегонки побегут присоединяться к тебе перерастая в многотысячную толпу протестующих.»
444 Сергей Б
07 января в 23:36
Ну вас-то там точно и близко "не стояло". Вы бесстрашно телек смотрели, да Путина нахваливали, оппозиционэр.
Сергей Б
07 января в 23:36
И нравится же Мазурину (444) быть мальчиком для битья. Хлебом не корми. Что у него в детстве не так было?

Купила бабка коныка
А конык без ногы
Яка игрушка гарная
Гы-гы, гы-гы, гы-гы…
Сергей Б 444
07 января в 23:41
Было весело. Но бисер кончился. Приходи завтра.
444 Сергей Б
07 января в 23:49
Значит, "Д.Щ. один за двоих отдувается" вы написали в своих кавычках, зная, что это полная ерунда. Понятно.
444 Сергей Б
07 января в 23:55
Да вы уж поднакопите стройматериала для следующей вонючей кучи. ТВ Царьград посмотрите, а то сегодня отвлекались часто. Своих экскрементов для читателей СИАПРЕСС вы не жалеете.
Сергей Б 444
07 января в 23:55
Завтра приходи.

Расскажешь, как котлован под черное море копал.
444 Сергей Б
Сегодня в 00:10
Что, уже вернулся? До завтра не дотерпел, болезный, Царьградовское дерьмо в голове покоя не дает?
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