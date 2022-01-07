В случае с беспорядками в Казахстане все кивают на неких «зарубежных организаторов»

Так как сегодня я на редакционном дежурстве, весь день нахожусь в новостной ленте и изучаю повестку. За день несколько раз натыкался на заголовки, типа «Токаев назвал зарубежных организаторов беспорядков» или «Китай назвал виновных в разжигании цветной революции в Казахстане», ну и далее по списку, кто у нас разоблачает внешнее вмешательство (по чудесному совпадению это либо автократы, либо их представители).

Я с большой радостью и надеждой проходил по ссылке в каждой подобной новости, чтобы узнать подробности – кто же эти люди, которые извне организовали все эти страшные беспорядки. Так вот, вы можете меня перепроверить, если хотите, но единственное, чего я не узнал из этих новостей – так это имена нехороших людей, которые своими злыми умами, волей и, наверное, деньгами эту страшную кровавую кашу заварили. Бог с ними, с именами – ни одного названия организации, которая за этим стоит, или хотя бы страны, которая все это инспирировала.

Разве что кто-то на экспертном уровне предположил, что террористов могли поддерживать запрещенные в России и признанные террористическими Талибан и ИГИЛ. А президент Казахстана лишь упомянул «забугорных деятелей», которые играли подстрекательскую и пособническую роль. Пока не тянет на какую-то конкретику.

И так ровно каждый раз, когда в автократии происходит нечто подобное. Стоит невероятный оглушающий визг о том, что кто-то извне организовал, проплатил и собрал какие-нибудь митинги, но кто это – никогда не известно. Какие-то намеки и экивоки, типа «ну вы же понимаете, кто заинтересован» – и никаких доказательств. Вот когда несчастному Навальному нужно было раскрыть коррупционные схемы – он выкатывал длинные фильмы с громадной расшифровкой и всеми ссылками и документами – кто не верил на слово (и правильно делал – не надо верить политикам на слово), тот мог копаться, читать, верифицировать и делать свои выводы.

А у государства – огромные и всесильные спецслужбы, которые могли бы по щелчку пальца обнаружить и обнародовать связь любого оппозиционера с какой-нибудь иностранной структурой. Но этого не происходит. Нам продолжают скармливать либо идею, что «мы все на самом деле знаем, но просто это секретики», либо бесхитростный тезис о том, что «ну вы видите, что в американском Твиттере и Ютубе публиковались призывы на митинги – понятно ведь, что организаторы сидят в США». Воспринять это всерьез могут только люди с весьма простыми представлениями и действительности.

Так или иначе, сейчас нас ждет очередной эпизод сериала «Это все придумал Черчилль в 18-м году», и что на самом деле никакой народ не обладает субъектностью, и если он восстает против своего родного автократа – это потому что его купил и организовал вражеский Сорос (или кто у нас там нынче).

Ну, посмотрим. Не впервой.