В случае с беспорядками в Казахстане все кивают на неких «зарубежных организаторов»

Так как сегодня я на редакционном дежурстве, весь день нахожусь в новостной ленте и изучаю повестку. За день несколько раз натыкался на заголовки, типа «Токаев назвал зарубежных организаторов беспорядков» или «Китай назвал виновных в разжигании цветной революции в Казахстане», ну и далее по списку, кто у нас разоблачает внешнее вмешательство (по чудесному совпадению это либо автократы, либо их представители).
Я с большой радостью и надеждой проходил по ссылке в каждой подобной новости, чтобы узнать подробности – кто же эти люди, которые извне организовали все эти страшные беспорядки. Так вот, вы можете меня перепроверить, если хотите, но единственное, чего я не узнал из этих новостей – так это имена нехороших людей, которые своими злыми умами, волей и, наверное, деньгами эту страшную кровавую кашу заварили. Бог с ними, с именами – ни одного названия организации, которая за этим стоит, или хотя бы страны, которая все это инспирировала.
Разве что кто-то на экспертном уровне предположил, что террористов могли поддерживать запрещенные в России и признанные террористическими Талибан и ИГИЛ. А президент Казахстана лишь упомянул «забугорных деятелей», которые играли подстрекательскую и пособническую роль. Пока не тянет на какую-то конкретику.
И так ровно каждый раз, когда в автократии происходит нечто подобное. Стоит невероятный оглушающий визг о том, что кто-то извне организовал, проплатил и собрал какие-нибудь митинги, но кто это – никогда не известно. Какие-то намеки и экивоки, типа «ну вы же понимаете, кто заинтересован» – и никаких доказательств. Вот когда несчастному Навальному нужно было раскрыть коррупционные схемы – он выкатывал длинные фильмы с громадной расшифровкой и всеми ссылками и документами – кто не верил на слово (и правильно делал – не надо верить политикам на слово), тот мог копаться, читать, верифицировать и делать свои выводы.
А у государства – огромные и всесильные спецслужбы, которые могли бы по щелчку пальца обнаружить и обнародовать связь любого оппозиционера с какой-нибудь иностранной структурой. Но этого не происходит. Нам продолжают скармливать либо идею, что «мы все на самом деле знаем, но просто это секретики», либо бесхитростный тезис о том, что «ну вы видите, что в американском Твиттере и Ютубе публиковались призывы на митинги – понятно ведь, что организаторы сидят в США». Воспринять это всерьез могут только люди с весьма простыми представлениями и действительности.
Так или иначе, сейчас нас ждет очередной эпизод сериала «Это все придумал Черчилль в 18-м году», и что на самом деле никакой народ не обладает субъектностью, и если он восстает против своего родного автократа – это потому что его купил и организовал вражеский Сорос (или кто у нас там нынче).
Ну, посмотрим. Не впервой.
И не знаю какие источники в новостной ленте избирательно штудировал Д.Щ., но так-то многие источники вполне вменяемо оценивают народные протесты в Казахстане как давно назревший кризис системы власти, ну то есть, зажравшаяся власть спровоцировала своими действиями. И прям конкретно: все началось с подорожания сжиженного газа. В два раза, между прочим. Переход на либерализацию цен называется. Очередной.
Ну и Навального конечно не забыл приплести, к месту и не к месту. Которого уже давно все забыли. Но Д.Щ. без Навального – это не Д.Щ..
Однако, сами по себе массовые народные протесты все-таки не возникают. Даже из-за подорожания сжиженного газа в два раза. Кто-то все-таки воспользовался этой неожиданной либерализацией цен и дал первый толчок. Причем оперативно. Потому что, начиная с газа цены начали поднимать как раз на новогодние праздники, когда народ как бы начинает отмечать и ему не до цен.
Ну знаете же, как в России все значительные «реформы» проводят летом, когда народ в отпусках и ему как бы не до «реформ».
Ну толчок дали точно не прозападные «желтые революционеры», которые на новогодние праздники тоже бухают как и Д.Щ. и только, только, начинают очухиваться.
Оперативно подключились группы лиц экстремистского толка и мародеры, которые никогда не дремлют.
А вот кто действительно оперативно дал толчок народным протестам в Казахстане, скорее всего заранее зная, что готовится акция с «незаметным» повышением цен на праздники, в связи с политикой очередной либерализации цен, вот на этот вопрос Д.Щ. порывшись в новостной ленте может дать ответ?
Ответ скорее всего будет не однозначным, потому что реальную подоплёку никто в новостных лентах освещать не будет. Вон, Кеннеди почти шестьдесят лет назад убили и никто в новостных лентах до сих пор не осветил, кто и зачем. Но все-таки. Это уже будет не сопли размазывать, к месту и не к месту приплетая Навального. Тут уже надо будет заставить мозги работать. А не как у Мазурина…