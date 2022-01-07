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​Ввели войска. Народ разбежался. Но негодование никуда не делось – и оно обязательно прорвётся наружу

В Казахстане глубинные причины стихийного народного бунта никуда не делись

​Ввели войска. Народ разбежался. Но негодование никуда не делось – и оно обязательно прорвётся наружу
Фото siapress.ru

Казахстан. Обычный азиатский бунт бедноты против разжиревших баев. Покричали, побили стекла, пограбили, подрались с полицией. Когда начали стрелять – разбежались. Восстание подавлено? Как бы ни так! Никуда не делись глубинные причины стихийного народного бунта. Все свалили на ошибки правительства. Какие ошибки?! Это глубочайший кризис системы, принятой в Казахстане (равно, как в РФ и других странах СНГ) после разрушения СССР. В этой системе богатые будут становиться сверхбогатыми, а бедные – нищими. Если ничего принципиальное не поменять (а элиты СНГ ничего, разумеется, менять не собираются), новые восстания абсолютно неизбежны.

Ввели войска. Народ разбежался. Но негодование никуда не делось. Оно лишь затаилось. И при очередном экономическом кризисе вновь вспыхнет. Да еще с новой силой. В Казахстане и раньше были забастовки и бунты. Но ничего похожего на нынешнее восстание по широте и ярости еще не было.

Конечно, хаос, которым попытались воспользоваться бандиты, недопустим. Ясно, что это восстание попытались использовать подконтрольные западным спецслужбам «дремлющие» террористические ячейки. Тут рога надо обламывать.

Но с применением войск ОДКБ нужно быть осторожнее. Чтобы у народа не сложилось впечатление, что войска ОДКБ (то есть русские войска) защищают тех, кто грабит народ. А такое впечатление почти неизбежно возникнет... С подавлением уличных протестов кризис не закончился. Его только загнали вглубь. Но он неизбежно опять прорвется наружу. В Казахстане. И не только...


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Сегодня в 14:39, просмотров: 168, комментариев: 2
Комментарии:
444
Сегодня в 15:03
Русские войска в Казахстане защищают тех, кто грабит народ. Это не "впечатление", так оно и есть на самом деле. Чего тень на плетень-то наводить? Глаза закатывать "ах, осторожнее, как бы кто правду не узнал!"
Но это просто песня: "Подконтрольные западным спецслужбам террористические ячейки". Точно. Кому же еще им быть подконтрольными в тоталитарном Казахстане. Не всесильному местному КГБ, не огромным соседям, Китаю с Россией. Запад в Казахстане террористические ячейки насаждал. Бедный коммунист головного мозга...
Сергей Б
Сегодня в 15:54
Мазурин (444) как обычно задницу включил за неимением мозгов в голове.

Салафитские течения, радикальный ислам, свойственный ИГИЛу и Аль-Кайде, негативные проявления которых имеют место в Казахстане, по Мазурину конечно подконтрольны всесильному местному КГБ и огромным соседям, Китаю с Россией.

Он там в Украине, за счет денег из украинского бюджета, вообще уже рехнулся.
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