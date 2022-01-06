Предварительные итоги по событиям в Казахстане

Если по фактам, то пока очевидно вот что:

1) Из-за социально экономических причин начались протесты.

2) Токаев и его команда увидели для себя шанс избавиться от Назарбаева и К – и избавились.

3) Мягкое поведение силовиков в первые часы вступлений обусловлено не тем, что «полиция с народом», а последствиями п.2 – например, Токаеву и к важно было показать масштабность проблемы и получить дополнительные основания для разгона назарбаевских силовиков и избавления от него самого. Как вариант – протестующих поддерживал клан Назарбаева в рамках контратаки на Токаева, о чем многие в Казахстане говорят и пишут. Но это все уже не факт, конечно.

4) Карательные операции против участников протестов проводятся казахскими же силовыми органами и это факт, в отличии от гипотетического участия в подавлении протестов прибывших или прибывающих сил ОДКБ.

5) Сообщения о переходе на сторону протестующих силовиков или фейковые, или это были единичные случаи, раздутые многократной перепечаткой информацией о них – во всяком случае, это точно не было массовым явлением.

6) Столица и все органы центральной власти Казахстана находятся в Нур-Султане, в то время как значительные протесты были в Алма-Ате и других городах, то есть даже захват пустующей резиденции президента в бывшей столице – это совсем не то, что захват реальной президентской резиденции.

7) Роль Пашиняна во всем этом кейсе с ОДКБ чисто техническая, вот уж точно не он и не Армения решали вопрос о согласии на участие ОДКБ.

8) Не факт, что, если дело дойдет до участия сил ОДКБ в прямых карательных акциях (в чем я сомневаюсь, см.п. 4), то это будут именно россияне, а не беларусы, таджики или киргизы, например.

Вывод такой, что давайте смотреть на факты и итоги, а не хвататься за нравящуюся интерпретацию событий и рассуждать о продолжении или даже победе революции в ситуации, когда речь идет о внутриэлитном перевороте и триумфе реакции. К сожалению, справедливым возмущением людей воспользовался клан Токаева и теперь участникам протестов будут мстить, потому что их активность теперь уже играет против победителя закулисной схватки.

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