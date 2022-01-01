В новом году желаю нам всем объединяться

Сургутянку Анну Романову суд наказал за то, что она хочет нормальной жизни, но чиновники служат, по ее убеждению, не народу, а прихлебают перед «олигархатом». 10.000 рублей отдаст пенсионерка государству в виде штрафа – вполне гуманный налог на право выразить свое оценочное суждение в адрес власти. Хотеть жить нужно теперь ровно так, как это представляет за нас государство. В случае с Анной Романовой наказанье обернулось лишь легким испугом, предполагаю, потому, что в гневе своем она взывала к Сталину. Страшно представить, что было бы с хулительницей чиновничества, если бы свои громы и молнии она метала с именем какого-нибудь Навального на устах.

Получила бы реальный срок, как пить дать.

А ведь всего-то человек хочет той жизни, которую представляет себе как достойную и справедливую. Ну, вот так выражает свои мысли – а что, кого-то это смущает?

Кондуктор с водителем, высадившие ребенка-инвалида на мороз, они ведь тоже хотят жить по своим, понятным им правилам.

Чиновник, подписывающий за взятку бумаги предпринимателю-хапуге, в результате чего вместо сквера и природы возникнет очередной градостроительный урод, тоже ведь хочет жить – и тоже по понятным ему правилам. Так ведь?

Все хотят жить.

Но вот ведь беда.

Что-то сломалось в нашей коллективной совести. Под жизнью – нормальной, полноценной жизнью гармоничного человека – мы стали подразумевать выживание. Шустрячество. Толкание локтями. Вырвать кусок – лишь бы успеть. Вырвать парковку в неприспособленном для жизни дворе. Вырвать контракт на строительный подряд. Вырвать талончик на томограф. Вырвать место в «русскую» группу детсада. Вырвать возможность хоть в чем-то пожить нормальной жизнью.

Всем хочется жить. Но когда право определять качество этой жизни отдано только одному субъекту – чиновнику – жизнь простого гражданина почему-то только ухудшается. Вряд ли этот аргумент брал во внимание суд, оштрафовавший сургутянку Анну Романову за то, что она хотела выжечь огнеметом чиновников.

Как же быть?

Объединяться.

Объединяться вокруг самого главного и святого, что имеет единственный смыл – жизни. Если жизнь – высшая ценность нашего существования, то так и давайте: думать о жизни, о том, как улучшить ее не только для узкого круга лиц, но и для каждого.

В Сургуте – новый, удивительный роддом, перинатальный центр. Место, дарующее жизнь. Приговор сургутского суда – очень «некровожадный» и гуманный. Нет ли взаимосвязи здесь: лучшее место для начала жизни в городе, где не самые суровые приговоры пенсионерам, которые хотят нормально жить?

Как хотелось бы верить.