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​Хочется жить

В новом году желаю нам всем объединяться

​Хочется жить
Фото из архива автора

Сургутянку Анну Романову суд наказал за то, что она хочет нормальной жизни, но чиновники служат, по ее убеждению, не народу, а прихлебают перед «олигархатом». 10.000 рублей отдаст пенсионерка государству в виде штрафа – вполне гуманный налог на право выразить свое оценочное суждение в адрес власти. Хотеть жить нужно теперь ровно так, как это представляет за нас государство. В случае с Анной Романовой наказанье обернулось лишь легким испугом, предполагаю, потому, что в гневе своем она взывала к Сталину. Страшно представить, что было бы с хулительницей чиновничества, если бы свои громы и молнии она метала с именем какого-нибудь Навального на устах.

Получила бы реальный срок, как пить дать.

А ведь всего-то человек хочет той жизни, которую представляет себе как достойную и справедливую. Ну, вот так выражает свои мысли – а что, кого-то это смущает?

Кондуктор с водителем, высадившие ребенка-инвалида на мороз, они ведь тоже хотят жить по своим, понятным им правилам.

Чиновник, подписывающий за взятку бумаги предпринимателю-хапуге, в результате чего вместо сквера и природы возникнет очередной градостроительный урод, тоже ведь хочет жить – и тоже по понятным ему правилам. Так ведь?

Все хотят жить.

Но вот ведь беда.

Что-то сломалось в нашей коллективной совести. Под жизнью – нормальной, полноценной жизнью гармоничного человека – мы стали подразумевать выживание. Шустрячество. Толкание локтями. Вырвать кусок – лишь бы успеть. Вырвать парковку в неприспособленном для жизни дворе. Вырвать контракт на строительный подряд. Вырвать талончик на томограф. Вырвать место в «русскую» группу детсада. Вырвать возможность хоть в чем-то пожить нормальной жизнью.

Всем хочется жить. Но когда право определять качество этой жизни отдано только одному субъекту – чиновнику – жизнь простого гражданина почему-то только ухудшается. Вряд ли этот аргумент брал во внимание суд, оштрафовавший сургутянку Анну Романову за то, что она хотела выжечь огнеметом чиновников.

Как же быть?

Объединяться.

Объединяться вокруг самого главного и святого, что имеет единственный смыл – жизни. Если жизнь – высшая ценность нашего существования, то так и давайте: думать о жизни, о том, как улучшить ее не только для узкого круга лиц, но и для каждого.

В Сургуте – новый, удивительный роддом, перинатальный центр. Место, дарующее жизнь. Приговор сургутского суда – очень «некровожадный» и гуманный. Нет ли взаимосвязи здесь: лучшее место для начала жизни в городе, где не самые суровые приговоры пенсионерам, которые хотят нормально жить?

Как хотелось бы верить.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 355, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 17:24

Хочется жить, но… В России в наступившем году подорожает… всё.

Вова, вставай, вы там все уронили.
Сергей Б
Сегодня в 18:13
Объединяться ... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Объединятся. А вот интересно, когда люди, которые делают удобный им вид, что они слепые и глухие, призывают объединятся – это как?

Расскажу про то, в чем более-менее в курсе – дольщики. Летом прошлого года в Сургуте дольщики выступали за свои права, аж на федеральном уровне власти заметили. А вот СИА-ПРЕСС у себя под носом не рассмотрел и не расслышал, даром что СМИ. Ну так, что-то было со ссылкой на другой информационный источник. Слепые и глухие?

А ведь там был целый классический букет нарушений законных и конституционных прав граждан, со стороны окружных и городских властей, даже не касаясь проблем самой долевки.

С какой целью и для чего Тарас призывает объединяться – свободу Навальному?

Ну пардон, пошел бы он раком по буеракам этот Навальный, который хрен редьки не слаще. А как показывает опыт украинского такого объединения такой хрен еще горше редьки.
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