Главное событие уходящего года – продолжение политического пробуждения россиян. Так держать!

Традиционно последний текст в году я посвящаю некоторым итогам и пожеланиям, связанным с нашим большим и разнообразным российским обществом. Год назад я хвалил всех нас за стойкость, сохранение человечности и стремление к эмпатии и взаимопомощи в тяжелейший первый год пандемии, а также в условиях закручивающихся политических гаек.

Теперь все сложнее. В чем-то (например, потерях от коронавируса) хуже, но в целом – сложнее. В этом смысле главным событием я считаю не разгром оппозиционных структур и «иностранно-агентизацию» СМИ (последствия этого мы получим позже, но пока – нет), и даже не большие выборы, а развернувшуюся социальную дыру в отношении к коронавирусу и вакцинации.

Тем не менее, сначала – про оппозицию и выборы. В уходящем году мы увидели, на какие невероятные меры и какие надрывные усилия наше государство вынуждено идти ради мучительного процесса само-легитимизации. Ему нужно показать себе, своей бюрократии, своему обществу и миру, что его вроде как поддерживают люди, при условии, что его, мягко говоря, одобряет значительно меньшее количество граждан, чем даже пять лет назад. Да, это внешне удалось сделать, посадив или выкурив из страны огромное количество оппонентов и включив на почти беспрецедентные мощности машину рисовки.

И то под давлением жаждущей перемен части общества пришлось допустить в Госдуму пятую фракцию, которую там вообще-то никто не ждал, а также отдать немалое количество мандатов собравшим существенную часть протестного потенциала коммунистам. Сколько могущественных людей, заплативших за право сидеть в Госдуме следующие пять лет, не получили свои мандаты (и деньги за них) – вы себе не представляете.

И давайте не будем забывать, что самое страшное у политических менеджеров – 2024 год – впереди. Как обычно, жалеть их мы не будем.

Что касается коронавируса и вакцинации. Тут главное не в том, что некоторая часть наших соотечественников крайне скептически отнеслась к прививкам и последующим разнообразным QR-кодам. Главное – то, сколько людей наша власть, сама того не понимая и не желая (никакая автократия этого не желает) подняла из их сугубо бытовой повседневности.

Помните, как в 2018 году государственная машина получила задачу – чтобы за президента проголосовали 50 процентов + 1 голос от всех избирателей в стране (к слову, нет сомнений в том, что ее нужно будет перевыполнять в 2024 году). Тогда посредством мощнейшей мобилизации, титанической пропагандистской кампании, различных розыгрышей, и, понятное дело, определенной доли рисования, показатель был достигнут. Людей вырвали из повседневности, чтобы они поддержали политику партии. Не знавших и не думавших об этих материях граждан воодушевили, внушили надежды, а затем… объявили пенсионную реформу. Да не просто, а в период футбольной эйфории, что выглядело особенно подленько. По широкому обществу пробежали первые заряды.

Затем 2020 год. От народа опять потребовалась демонстрация любви к родному государству. Опять мобилизация, только на этот раз вокруг пачки «тепловых ракет» – кому-то упоминание Бога в Конституции, кому-то – «национализация элит», кому-то – дети как приоритет госполитики.

(Только один пункт не висел на билбордах – помните, какой? Про обнуление сроков для всех президентов нового времени)

Опять при определенном соотношении административного ресурса, пропаганды и рисования все получилось. Кажется, на тот момент опыт 2018 года был еще свеж и актуален, поэтому никакой жести сразу после обновления Конституции не случилось. При этом мощный заряд политизации вновь прошел сквозь тело общества.

И вот 2021 год, парламентские выборы. Сокрушительная победа «Единой России», конституционное большинство. И следом – история с квази-обязательной вакцинацией и QR-кодами, против которого начал подниматься самый что ни на есть «глубинный народ», отчасти – ядерный электорат и без того теряющей популярность власти.

Далее мы увидели волшебную ситуацию: одна из мощнейших автократий современности, некоторыми называемая такими страшными словами, как «диктатура» или даже «тирания», которая «никогда не прогибается» и «не имеет заднего хода», внезапно начала прекрасным образом прогибаться и давать задний ход. Толковую обязательную вакцинацию, которой грозились, не хватило решимости (и объективной возможности) запустить, и часть закона про QR-коды на транспорте пришлось откатить, и сколько нам открытий чудных еще предстоит.

Именно этот тренд на пробуждение людей от политического сна я бы и хотел отметить как один из важнейших в минувшем году. Чем больше наших сограждан обращает внимание на происходящее вокруг, чем больше понимает, что даже на, казалось бы, принципиальные для власти решения можно повлиять – тем ближе наша страна окажется к выходу из исторического тупика, в который забрела. Потому что неподотчетность и неподконтрольность начальства – одна из ключевых наших проблем. А уж кто будет требовать этой подотчетности – «светлолицые либералы» или «угрюмые мракобесы» (равно как и «продажная либерастня» и «патриоты своего Отечества») – не столь важно. Нас много, мы разные, и это нормально.

Поэтому мое пожелание на Новый год – то, чего нам, пожалуй, не хватает больше всего – слушать и слышать друг друга. Видеть в соотечественниках не врагов, но ситуативных временных оппонентов в одних вопросах и (куда чаще) горячих союзников в других. Государство будет делать все, чтобы мы к этому не пришли, потому что нет ничего более удобного для желающей бесконечно сохранять себя власти, чем разобщенный и неспособный на совместные действия социум. Не будем делать ей этот подарок, сделаем подарок себе – будем общаться, слушать, хотя бы пытаться понимать позицию друг друга, дискутировать, находить точки взаимодействия, доверять. И жить дальше. Это наша страна.

С Новым годом!