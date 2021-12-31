Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Новым годом

Дорогие друзья!

Мы с вами прожили ещё один год. В 2021 году было всё - печали и радости, новая волна ковида и много работы. Но в целом год был хороший, продуктивный.

Мы ввели 60 тысяч квадратных метров жилья, благоустроили 11 объектов, открыли еще один детский технопарк и 3 молодёжные резиденции, в Тундрино, Лямина, Сытомино появились дороги с твёрдым покрытием вместо грунтовых дорог. В самом дальнем поселении Сытомино – появился современный спортивный зал и крытый хоккейный корт и многое другое.

Друзья, в Новом году я желаю вам именно этого - улучшения жизни. И, главное, чтобы все были здоровы! На пороге Нового 2022 года хочу пожелать всем нам, чтобы наши близкие не болели, дети нас радовали, а родители подольше оставались с нами.

Пусть сбудутся все ваши мечты! С Новым 2022 годом!