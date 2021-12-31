Председатель думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Новым годом

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим Новом годом и Рождеством!

Совсем скоро мы оторвем последнюю страничку в календаре уходящего года… И вот, мы снова полны радостных предвкушений, как в далеком детстве… И это неслучайно, ведь Новый Год - это сказка, которая на одну ночь входит в жизнь каждого – и взрослого, и ребенка. И сейчас самое время открыть свои сердца для этой сказки и стать на одну ночь детьми – ведь только они самозабвенно верят в волшебство. Давайте тоже поверим! Поверим в то, что чудеса случаются, а желания – исполняются!

Пусть наступающий 2022-ой станет для Вас годом, в котором будет место волшебству, годом, наполненным радостными событиями и новыми эмоциями! Пусть Вам откроются новые горизонты возможностей, покорятся новые вершины! Новый Год – семейный праздник. Пусть в Вашем доме навсегда поселятся любовь и счастье! Здоровья, успехов и благополучия!