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​Как я, скорее всего, погиб бы в «Ауре». Открытое письмо дирекции ТРЦ и руководству МЧС в Сургуте

Учебная эвакуация из ТРЦ «Аура» в Сургуте не приспособлена для инвалидов. А если настоящий пожар?

​Как я, скорее всего, погиб бы в «Ауре». Открытое письмо дирекции ТРЦ и руководству МЧС в Сургуте
Фото предоставлено автором

В минувшую субботу мы супругой пошли «в кино» в ТРЦ «Ауру». Честно говоря, не люблю ни «Ауру», ни «Каро», но удобное для нас время сеанса было именно там. После фильма решили зайти в расположенный там же бар «Greasly», мясцом побаловаться. Сделали, дождались и даже немного вкусили свой заказ… На этом приятное закончилось и началось нечто, что, случись реальная чрезвычайная ситуация, для многих, особенно для лиц с ограниченными возможностями, как у меня, вполне могло бы закончиться гибелью. И это отнюдь не преувеличение.

Вначале из зала торгового центра стало доноситься какое-то сообщение. Именно какое-то, так как разобрать его лично я смог только с пятого-шестого раза. Я не тугодум и не тугоух. В баре играла музыка, разговаривали люди. К тому же в торговых центрах постоянно звучат объявления, то о скидках, то о масках и социальной дистанции. Различить их, находясь не в самих галереях центра, очень сложно. Остальные гости бара также осматривались по сторонам, пытаясь понять происходящее. Отсюда первые два вопроса к адресатам моего письма: почему объявления о тревоге никак неотличимо от остальных объявлений? И почему в бутиках и барах центра нет громкоговорителей?

Что объявление не о скидках, а о чем-то серьезном, я понял только из доносящихся с барной стойки фраз официантов: «Ну, что делать?», «Да, может, учебка», «Давайте рассчитывать!». И официанты пошли рассчитывать. Рассчитывать! Не сообщать об опасности, а рассчитывать. К официантам нет никаких претензий – они явно выполняли указания руководства, никому не охота компенсировать неоплаченные счета со своего кармана. Через несколько минут в бар с матом влетел охранник и официанты стали рассчитывать еще быстрее. При этом лично мне, как человеку с ограниченными возможностями никто из официантов и охраны не предложил помощи. Замечу, я сейчас говорю не о лично своей персоне, а вообще, как о человеке, объективно нуждающемся в помощи при эвакуации.

Расплатившись, мы с супругой вышли из бара и направились к уже остановленным эскалаторам. Охранник у эскалатора по непонятной логике направлял одних на эскалатор, других по эвакуационному выходу. Нас направили по выходу, и вот второй и третий казусы. Во-первых, лестницы эвакуационного выхода (по крайней мере, того, который в районе кинотеатра «Каро» и ресторанов) не оборудованы перилами, хотя бы с одной стороны. Во-вторых, уже на первом этаже эвакуационного выхода кафель у двери такой скользкий, что беги люди в реальной спешке – это была бы не эвакуация, а серия страйков из людей. Вторая пара вопросов к адресатам письма: на кого и на какие ситуации рассчитан этот (других не видел) эвакуационный выход? Ведь перила нужны не только инвалидам, но и целой группе лиц – пожилым, людям с излишним весом, болями в ногах и т.д. Следующий вопрос: почему перед дверью на улицу, зная наши климатические особенности, не положено специальное, не огнеопасное половое покрытие?

Мы с женой все-таки «по стеночке» спустились вниз, где толпились люди, не выходя на улицу. А это уже вопиющее нарушение правил эвакуации, так как здание нужно в любом случае покинуть. Но дело в том, что на всем пути эвакуации посетителей не сопровождал ни один сотрудник центра: охранник в эвакуационный коридор направил, а там – разберетесь. Это эвакуация?!

Постояв с остальными «выжившими» внизу, по команде кого-то из персонала (это был не охранник, а девушка с бейджиком на шее), мы пошли обратно. Хотя по правилам по каждому маршруту эвакуации должно быть по несколько ответственных и специально подготовленных лиц, которые имеют право направлять или давать «отбой». Таковых не было!

Естественно, все нас с женой обогнали, так как поднимался я по тем же лестницам без перил. Уже наверху нам встретился идущий, видимо, закрывать запасный выход, охранник, который еще и поинтересовался, остался ли внизу кто-нибудь. И только уже выходя из эвакуационного коридора, я заметил на двери цвета детской неожиданности перечеркнутый белой полосой блекло-голубой знак «инвалид». То есть этот эвакуационный выход вообще не рассчитан на лиц с инвалидностью и направлять по нему человека, вроде меня, охранник не имел права. По крайне мере, без сопровождения кого-то из персонала. То, что я с женой (сестрой, отцом, кумом), не имеет никакого значения, так как в чрезвычайной ситуации они уже не сопровождающие, а такие же эвакуируемые, как я. Да и сам знак, что этот выход не для инвалидов, должен быть бело-красным, гораздо большим по размеру и расположен не на раскрывающихся дверях, которых не видно в толпе эвакуирующихся, а на обеих стенах перед дверью.

Поэтому еще пара вопросов к адресатам этого открытого письма: насколько вам знакомы правила и принципы эвакуации лиц с ограниченными возможностями? Есть ли в ТРЦ «Аура» эвакуационный выход со второго этаже с пандусом? Причем расположенным под правильным углом! К сведению читателей, высота и ширина ступеней, ширина эвакуационного выхода, угол наклона пандуса и многие другие параметры четко прописаны Своде правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и других документах.

Конец простой, как пел Высоцкий. Мы вернулись за столик, доели оплаченный заказ и поехали домой. Интереса ради, жена спросила нашего официанта (хороший, приветливый парень!), обучают ли их помощи в эвакуации определенных категорий гостей – инвалидов, пожилых и т.д.? Парень ответил, что нет, но если бы мы попросили, он обязательно помог. Я абсолютно не сомневаюсь в этом. Но в реальной чрезвычайной ситуации не всегда кто-то может успеть попросить о помощи, особенно те, кому она очевидно необходима. А ведь это могут быть люди инвалидностью по зрению, слуху, люди с ментальными нарушениями и др.

Что действительно произошло в тот вечер в «Ауре», мне не известно. Один из охранников бегло сказал, что сработала система оповещения. Одним словом, обошлось. Но при такой организации эвакуации невольно вспоминаются трагедии в пермской «Хромой лошади» и кемеровской «Зимней вишне».

Для себя я сделал такой вывод, что людям с ограниченными физическими возможностями, по инвалидности ли, по возрасту, в наших торговых центрах расслабляться не стоит. И при реальной чрезвычайной ситуации лучше вернуться за столик и доесть свой заказ. Напоследок. А еще лучше туда вообще не ходить – своей безопасности ради и пофигизма владельцев для? Я прав, уважаемые адресаты моего письма?

P.S. Остальные посетители бара, да и всего центра не спешили с эвакуацией. И это не пресловутое русское раздолбайство. Это последствия частых и неграмотно проводимых «учебок» на рабочих местах каждого из нас. Так сказать, мальчик, кричащий «Волки!».


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28 декабря в 07:58, просмотров: 1575, комментариев: 18
Комментарии:
6xz34e
28 декабря в 09:01
Уважаемый Валерий!Отчет на толе определенных органов-это одно,а жизнь показывает обратную сторону "отчета".К сожалению,иногда печальную...
Местный
28 декабря в 09:13
Ну фсё, щас пожарники за..мучают Ауру. Недавно только с люстрами разобрались
Жучка
28 декабря в 09:40
А ведь автор прав на 100 процентов. Тоже попали на неучебную тревогу. Нас попросили дождаться счета, и с момента когда мы его получили прошло минут 10. Рассчитывали всех. А теперь представьте, что это реальный пожар. За это время, при интенсивном задымлении, из центра не выбраться. Я вот тоже не понимаю, почему должна ждать гибели. Как в этой ситуации поступать? Можно уйти, а потом вернуться и заплатить? Или за нами ещё охранники погонятся? Кто-нибудь из пожарников мог бы прокомментировать ситуацию?
Сергей Б
28 декабря в 11:32
Вот блин. Меренков сказал бы сразу что он лицо с ограниченными возможностями. Я бы ранее не прикалывался над ним. Поди тоже понимание имею.

А в этом случае его точка зрения, как лица с ограниченными возможностями, как раз кстати. Тем более что мне перила тоже скоро понадобятся как лицу, приближающемуся к пожилому возрасту.

И конечно лучше заранее бить в колокола на предмет готовности к эвакуации, чем потом заниматься посадками ответственных за эвакуацию и меры противопожарной безопасности лиц в целом, когда гром грянет и будут жертвы.
Alkonowa1ow
28 декабря в 12:14
Большинство людей с ограниченными возможностями, да и просто людей в возрасте не предъявляют претензий и не привлекают к себе особого внимания. То есть это люди много повидавшие и пережившие. Скажем так относятся к неудобствам нашей жизнис юмором и даже с пониманием. Однако это не значит, что на них можно «воду возить» и они все стерпят. Данный случай резко контрастирует с тем подростком в автобусе, который не только прикалывался к кондуктору, но и уволил и кондуктор и водителя. Кого же сейчас уволят в «Ауре»?
Сергей Б
28 декабря в 12:55
Вот интересный вопрос кого же сейчас уволят в «Ауре».

Да и Меренков не известная сургутская блогерша.

Сергей Б
28 декабря в 12:57
И не мальчик который остановку в автобусе проворонил.
Albert Leonov
28 декабря в 13:40
Вот пример публичного доноса. Открытые письма групп товарищей. Писателей с осуждениями.. Ничего не напоминает?! 1937 год..
После таких писем власть реагировала. Наказывала виновных..
Потом правда другая их реабилитировала..Хрущев.. У самого рыло в пуху было.
Но виноват Сталин был...
Так и сегодня, один пишет, другие реагируют - виноват Путин!
Сергей Б
28 декабря в 13:59
Все смешалось в голове у буддиста-сталиниста Альберта Леонова – кони, люди и залпы пушечных орудий…
Albert Leonov Сергей Б
28 декабря в 14:02
Историю государства знать надо.. По документам.
По тем кто читает художественные произведения - не понять..
Сергей Б Albert Leonov
28 декабря в 14:21
Ну у меня-то доступа к архивам НКВД нет.
sst Albert Leonov
28 декабря в 19:16
в чем не прав один 30 лет систему создавал....второй уже за 20 перевалил....
Александр Наумов
28 декабря в 23:28
Кто вам сказал что нет НКВД? Вам напомнить кто глава государства?
Сергей Б
29 декабря в 13:21
Кто сказал, что оно умерло? Нет, оно затаилась на время.
Iriska
29 декабря в 13:57
Спасение утопающих/сгорающих/задавливаемых в руках самих потенциально пострадавших! Товарищи, бдите!

Входя в ТЦ, а это странные конструкции без окон с ограниченным количеством дверей, запоминайте где ближайшая. Никогда не ходите в ТЦ в выходные! Что бы ни затребовалось - идите до 12 ч в будни.

Теперь, когда средний бизнес поставлен на грань выживания, необходимость в ТЦ сильно преувеличена. "Тряпочники" разбредаются в шоу-румы и интернет торговлю. Уже почти всё, что продаётся в ТЦ можно купить с доставкой на дом. Эти огромные домики из стекла и пластика будут стоять скоро как памятники уходящей эпохе. Их владельцам уже сейчас надо думать о перепрофилировании, чтобы не дарить потом городу квадратные километры своих свободных площадей.
c13 Сергей Б
29 декабря в 19:32
замечательная логика "кого уволят" а почему должны увольнять персонал который обслуживает здание если собственник здания не выделяет деньги на устранение таких недочетов?
Охрану кстати нанимает тоже собственник здания и если собственнику здания важнее охрана то эвакуационных выходы при сработке пожарной сигнализации будут скорее всего закрыты как в Ауре, Союзе или Агоре хотя в той же Вершине Метро или Ленте они открываются автоматически при сработке пожарной сигнализации
Сергей Б c13
29 декабря в 20:19
Да мне вообще как-то пофиг как будут закрыты двери в Ауре, Союзе или Агоре и в той же Вершине, Метро или Ленте, и кто там кого уволит.

Если хочешь подискутировать на эту тему все вопросы к алконавту.

Александр Наумов
Сегодня в 01:26
Я прослужил пожарным 14 лет. хоть как оборудуйте,супер противопожарными устройствами и эвакуаторами и сигнализациями и людми. если начилась паника, то никто вам не поможет,ни выходы,ни перила,ни черт ,ни дьявол. Пожар он имеет характер,он живой и вечный.
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