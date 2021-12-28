Учебная эвакуация из ТРЦ «Аура» в Сургуте не приспособлена для инвалидов. А если настоящий пожар?

В минувшую субботу мы супругой пошли «в кино» в ТРЦ «Ауру». Честно говоря, не люблю ни «Ауру», ни «Каро», но удобное для нас время сеанса было именно там. После фильма решили зайти в расположенный там же бар «Greasly», мясцом побаловаться. Сделали, дождались и даже немного вкусили свой заказ… На этом приятное закончилось и началось нечто, что, случись реальная чрезвычайная ситуация, для многих, особенно для лиц с ограниченными возможностями, как у меня, вполне могло бы закончиться гибелью. И это отнюдь не преувеличение.

Вначале из зала торгового центра стало доноситься какое-то сообщение. Именно какое-то, так как разобрать его лично я смог только с пятого-шестого раза. Я не тугодум и не тугоух. В баре играла музыка, разговаривали люди. К тому же в торговых центрах постоянно звучат объявления, то о скидках, то о масках и социальной дистанции. Различить их, находясь не в самих галереях центра, очень сложно. Остальные гости бара также осматривались по сторонам, пытаясь понять происходящее. Отсюда первые два вопроса к адресатам моего письма: почему объявления о тревоге никак неотличимо от остальных объявлений? И почему в бутиках и барах центра нет громкоговорителей?

Что объявление не о скидках, а о чем-то серьезном, я понял только из доносящихся с барной стойки фраз официантов: «Ну, что делать?», «Да, может, учебка», «Давайте рассчитывать!». И официанты пошли рассчитывать. Рассчитывать! Не сообщать об опасности, а рассчитывать. К официантам нет никаких претензий – они явно выполняли указания руководства, никому не охота компенсировать неоплаченные счета со своего кармана. Через несколько минут в бар с матом влетел охранник и официанты стали рассчитывать еще быстрее. При этом лично мне, как человеку с ограниченными возможностями никто из официантов и охраны не предложил помощи. Замечу, я сейчас говорю не о лично своей персоне, а вообще, как о человеке, объективно нуждающемся в помощи при эвакуации.

Расплатившись, мы с супругой вышли из бара и направились к уже остановленным эскалаторам. Охранник у эскалатора по непонятной логике направлял одних на эскалатор, других по эвакуационному выходу. Нас направили по выходу, и вот второй и третий казусы. Во-первых, лестницы эвакуационного выхода (по крайней мере, того, который в районе кинотеатра «Каро» и ресторанов) не оборудованы перилами, хотя бы с одной стороны. Во-вторых, уже на первом этаже эвакуационного выхода кафель у двери такой скользкий, что беги люди в реальной спешке – это была бы не эвакуация, а серия страйков из людей. Вторая пара вопросов к адресатам письма: на кого и на какие ситуации рассчитан этот (других не видел) эвакуационный выход? Ведь перила нужны не только инвалидам, но и целой группе лиц – пожилым, людям с излишним весом, болями в ногах и т.д. Следующий вопрос: почему перед дверью на улицу, зная наши климатические особенности, не положено специальное, не огнеопасное половое покрытие?

Мы с женой все-таки «по стеночке» спустились вниз, где толпились люди, не выходя на улицу. А это уже вопиющее нарушение правил эвакуации, так как здание нужно в любом случае покинуть. Но дело в том, что на всем пути эвакуации посетителей не сопровождал ни один сотрудник центра: охранник в эвакуационный коридор направил, а там – разберетесь. Это эвакуация?!

Постояв с остальными «выжившими» внизу, по команде кого-то из персонала (это был не охранник, а девушка с бейджиком на шее), мы пошли обратно. Хотя по правилам по каждому маршруту эвакуации должно быть по несколько ответственных и специально подготовленных лиц, которые имеют право направлять или давать «отбой». Таковых не было!

Естественно, все нас с женой обогнали, так как поднимался я по тем же лестницам без перил. Уже наверху нам встретился идущий, видимо, закрывать запасный выход, охранник, который еще и поинтересовался, остался ли внизу кто-нибудь. И только уже выходя из эвакуационного коридора, я заметил на двери цвета детской неожиданности перечеркнутый белой полосой блекло-голубой знак «инвалид». То есть этот эвакуационный выход вообще не рассчитан на лиц с инвалидностью и направлять по нему человека, вроде меня, охранник не имел права. По крайне мере, без сопровождения кого-то из персонала. То, что я с женой (сестрой, отцом, кумом), не имеет никакого значения, так как в чрезвычайной ситуации они уже не сопровождающие, а такие же эвакуируемые, как я. Да и сам знак, что этот выход не для инвалидов, должен быть бело-красным, гораздо большим по размеру и расположен не на раскрывающихся дверях, которых не видно в толпе эвакуирующихся, а на обеих стенах перед дверью.

Поэтому еще пара вопросов к адресатам этого открытого письма: насколько вам знакомы правила и принципы эвакуации лиц с ограниченными возможностями? Есть ли в ТРЦ «Аура» эвакуационный выход со второго этаже с пандусом? Причем расположенным под правильным углом! К сведению читателей, высота и ширина ступеней, ширина эвакуационного выхода, угол наклона пандуса и многие другие параметры четко прописаны Своде правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и других документах.

Конец простой, как пел Высоцкий. Мы вернулись за столик, доели оплаченный заказ и поехали домой. Интереса ради, жена спросила нашего официанта (хороший, приветливый парень!), обучают ли их помощи в эвакуации определенных категорий гостей – инвалидов, пожилых и т.д.? Парень ответил, что нет, но если бы мы попросили, он обязательно помог. Я абсолютно не сомневаюсь в этом. Но в реальной чрезвычайной ситуации не всегда кто-то может успеть попросить о помощи, особенно те, кому она очевидно необходима. А ведь это могут быть люди инвалидностью по зрению, слуху, люди с ментальными нарушениями и др.

Что действительно произошло в тот вечер в «Ауре», мне не известно. Один из охранников бегло сказал, что сработала система оповещения. Одним словом, обошлось. Но при такой организации эвакуации невольно вспоминаются трагедии в пермской «Хромой лошади» и кемеровской «Зимней вишне».

Для себя я сделал такой вывод, что людям с ограниченными физическими возможностями, по инвалидности ли, по возрасту, в наших торговых центрах расслабляться не стоит. И при реальной чрезвычайной ситуации лучше вернуться за столик и доесть свой заказ. Напоследок. А еще лучше туда вообще не ходить – своей безопасности ради и пофигизма владельцев для? Я прав, уважаемые адресаты моего письма?

P.S. Остальные посетители бара, да и всего центра не спешили с эвакуацией. И это не пресловутое русское раздолбайство. Это последствия частых и неграмотно проводимых «учебок» на рабочих местах каждого из нас. Так сказать, мальчик, кричащий «Волки!».