Сплошная профанация с этим QR-кодом

Ну Боже мой. Зачем эта глупость с QR-кодами в торговых центрах? Смотрите. Сити-Молл. (Да и любой торговый центр). Толпы ротозеев без масок. Прут и прут, и никакой ковид им не страшен. Хоть кол на голове теши. На них не обращает внимание никто - ни охрана, ни работники магазинов. Очереди - везде. Затылок в затылок. Без масок. В каждом «бутике» - те же ротозеи (меньше - покупателей). Выбирают товар, ходят кругами, на пятки друг другу наступают.

И на кассе - бац! - «предъявите QR!».

И кто объяснит смысл этого маразматического спектакля? Вы заражайтесь, тритесь друг о друга, ждите очереди в кассы (а очереди везде - в Киномакс, в Окей, в Читай-Город, в забегаловки со жратвой - везде!), но это никого не интересует. Главное - создать (вернее, не регулировать) давки перед кассами, а там - хотя никакого смысла в этом уже нет - требовать пресловутый QR- код. Хотя - если мы действительно боремся с вирусом, а не за вакцину - логичнее требовать от торговых мест безусловной работы каждой кассы, что ускорило бы обслуживание людей у них, требовать уменьшения посадочных мест в точках общепита - но не ограничивать непривитых в праве на покупку. Наконец, ограничивайте или регулируйте поток посетителей.

Но зачем? Это ж тогда реально придётся думать, работать, прилагать усилия, логистикой заниматься. А тут всего лишь QR-код потребовал (на который всем наплевать) - и какая эффектная показательная борьба с ковидом! В Сургуте пускают в ТЦ без QR-кода, а товар без QR-кода не продают? Нет слов.

Вот у меня этого «пропуска в свободу» не оказалось. Ну, не купил (ой, простите, не поставил) я ещё прививку, каюсь. И что же? «А пусть ваш сын расплатится » - нашёлся кассир. Так и порешили.

Что сказать, Россия - страна возможностей!