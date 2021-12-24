Обновление управленческой команды Сургута связано с крупными проектами, приходящими в наш город

В последнее время можно наблюдать все признаки новой стратегии развития страны, которая была не раз озвучена на федеральном уровне. Речь о децентрализации государственного устройства и полноценное развитие регионов. Первыми примерами стали Казань, Крым и Дальний Восток. Для системного решения этой задачи на базе «Внешэкономбанка» была создана Корпорация Развития «ВЭБ.РФ».
Задача Корпорации – находить, создавать потенциальные точки роста и инвестировать в них. Среди реализованных проектов ВЭБа: создание самой крупной в современной России – Богучанской ГЭС, мировой комплекс по производству полипропилена в Тобольске, крупнейший в Европе нефтеналивной терминал в Усть-Луге, нефтехимический комплекс «Аммоний» в Татарстане и многие другие.
Поиск подобного проекта развития в Югре ведется давно. Что может стать мощным драйвом иного развития территории, которая является основой сырьевой базы всей страны? Именно с этим посылом возникла в округе креативная индустрия, которая стала предтечей для более глубокого понимания решения этой сложной задачи. И в результате появился крупнейший в стране «Центр охраны материнства и детства» и идея строительства НТЦ. Оба этих проекта реализуются в Сургуте, что вполне естественно, учитывая его логистическое и экономическое положение в регионе.
Для решения такой важной стратегической задачи в Сургуте потребовались соответствующего уровня управленческие кадры. Именно этим объясняется появление новой команды городской администрации. Ставки в такой игре очень велики. Ответственность перед командами Комаровой и Филатова уже совсем другого федерального уровня. Не просто обеспечивать стабильность работы сырьевой базы, а создать в регионе новые реальные проекты развития для всей страны. Задача эта многоуровневая и многофакторная, требующая системного подхода и комплексного решения.
Представьте себе, как в короткие сроки решить задачу не только оттока из региона талантливой молодежи и научной мысли, но и обеспечить сюда приток наиболее талантливых и креативных людей со всей необъятной страны. Уже не говоря о повышении качества жизни в условиях непростой экономической ситуации даже в таком благополучном регионе. Но самое главное — построить и наполнить смысловыми проектами сам НТЦ, который должен стать практическим научно-образовательным флагманом в нашей стране.
Задача не то что непростая, а архисложная, требующая усилий абсолютно всех уровней власти и общества. По сути это новый этап освоения Западной Сибири, который решает задачу не только будущего Югры, но и всей страны в целом.
Какой НТЦ!? Вы о чем?! Эдуард.
Материнство и детство - сколько лет строили?! При все том, что строил инвестор.. Денег... Тьма!
НТС - раз в несколько больше. Как по объему - так и по исполнению. Плюс еще содержанием наполнить...
Кому нужен этот креативный класс?! Что они делать будут?! Гайки крутить или швы варить?! Или сидеть рисовать!? Проектировать?! А заказчики - кто?!
России нужны не креаклы, а инженеры! Программисты.. Но тут надо знать прикладные науки.. Математику к примеру. Соотвественно нужны учителя.. В школу .. А с этим проблемка.. С хорошими учителями. Все кто есть - разбегутся скоро.
Не стоит утешать себя мыслями.. Цепляться за них.. Не все мысли принадлежат тому, кто цепляются за них. Они могут принадлежать другим людям. А если ум - зацепился за мысль...Его не остановить. Он будет цепляется и цепляться за них... За одной мыслю пойдут следующие .. И вот ум кипит.. Он занят..
Потому и получается - видим радужные картинки.