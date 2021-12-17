Новый закон о сертификатах здоровья принесет стране большую пользу

Вчера Госдума в первом чтении приняла законопроект «о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Одним из основных терминов в нем является – «сертификат здоровья». По факту в нем нет ничего принципиально нового. Я много лет проработал в заведениях общественного питания, где весь персонал оформляет медицинские книжки. Каждый ребенок при поступлении в детский сад или школу проходит медосмотр и у него с рождения есть свой сертификат вакцинации, куда заносятся данные о всех поставленных прививках.

Все эти документы появились не вчера, и отлично себя зарекомендовали, а главное никогда не вызывали никаких сомнений в их необходимости, даже в самое благополучное время.

Ключевое понятие этого закона – благополучие. Он не про введение каких-то новых ограничений, а про защиту граждан от эпидемии. Он про то, как нам всем вместе быстрее вернуться к обычной допандемийной жизни.

Кстати закон носит временный характер. Срок действия закона – до 1 июня 2022 года. Будем надеяться, что к этому времени общими усилиями удастся остановить эпидемию COVID-19.

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