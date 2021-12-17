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​За что уволили кондуктора?

Какой смысл перекладывать на обывателя отсутствие инклюзии в российском обществе

​За что уволили кондуктора?
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Главной вчерашней новостью стал инцидент в сургутском автобусе №11. 14-летнего парня с ДЦП отказались «везти обратно» и высадили не на его остановке.

Ситуация развивалась по уже отработанному сценарию.

Подростка высадили из автобуса – мама мальчика опубликовала видео в социальной сети, подчеркнув, что у него ДЦП, – началась проверка – кондуктора отстранили от работы, водителю сделали выговор – директор СПОПАТ Игорь Артеменко извинился перед мальчиком и его родителями – следователи и прокуратура начали проверку.

Но у меня как обычно есть вопросики.

Первый. Все утверждают, что поведение кондуктора «хамское». Посмотрим видео еще раз.

Мальчик кричит: «Обратно, обратно, обратно!», кондуктор отвечает, что ему надо выйти из автобуса, и обратно они не поедут.

Давайте будем честны. Поведение подростка со стороны кажется более хамским. Да, возможно, он был напуган, для него подвиг само по себе то, что он пытается решить эту проблему. Но кондуктор откуда это знала?

Я прям чувствую, как меня закидывают помидорами. В свое оправдание без относительно этой ситуации напомню: инвалидность не гарантирует человеку высокие моральные принципы. Более того, осознавая свою особенность перед людьми, у которых инвалидности нет, некоторые люди с ограниченными возможностями умело этим пользуются.

Второй. Мальчик не вышел на остановке, потому что автобус не остановился?

Автобус не остановился, потому что не было пассажиров на вход и на выход? Или автобус остановился, но мальчик не успел выйти? Никто не объяснил.

Но, в любом случае, а почему водители СПОПАТ так торопятся? У них какой-то график? Их зарплата зависит от соблюдения графика?

График движения автобуса рассчитан предприятием с учетом транспортной ситуации в разное время дня и разные дни недели? Сколько времени водители могут стоять на остановке без срыва графика движения?

У конкретно этого водителя была возможность проявить сострадание к инвалиду и вернуться на его остановку? Если бы он так сделал, выговора бы не было?

Со стороны кажется, что ни водитель, ни кондуктор не имели возможности как-то иначе решить создавшуюся проблему.

Третий. Почему за отсутствие возможности включения инвалидов в общественную жизни несут ответственность отдельные люди?

За что уволили кондуктора? У этой женщины тоже могут быть дети, скоро Новый год. Работа на дороге не валяется.

Кондуктор прошла специальные курсы по работе с людьми с ОВЗ и не следовала инструкции?

Правда в том, что в России вообще нет никакой инфраструктуры для инвалидов. Низкопольные автобусы – это хорошо. Но людям с ограниченными возможностями нужно еще и больше времени, чтобы войти или выйти из автобуса.

И ладно было бы дело только в транспорте – куда ни глянь. Не вся среда доступна и полностью здоровым.

Что касается отношения к инвалидам – оно не может измениться по волшебству. Десятилетиями этих людей исключали из жизни общества. Сейчас, к счастью, ситуация меняется. Новое поколение однозначно будет более терпимым и уважительным. Потому что для них право быть собой значит гораздо больше, чем для старшего поколения, привыкшего всех грести под одну гребенку.

У этого мальчика, которого выгнали из автобуса, все будет хорошо. Он молодец, потому что не боится выходить в такое черствое общество. Я очень надеюсь, что инцидент в автобусе не напугает его, а просто подарит опыт – не стоит ото всех ждать особенного отношения, не бойся попросить о помощи, потому что не каждый с ходу способен понять, что она тебе нужна. Но уважения к себе заслуживает каждый, вне зависимости от состояния здоровья и положения в обществе.

И предложение.

Ведь эта история могла обойтись без жертвоприношения. Общественного порицания и выговоров водителю и кондуктору было бы вполне достаточно. Куда действеннее было бы изменение инструкций, учитывающих, что автобусом могут пользоваться люди с ОВЗ, чтобы таких ситуаций больше не было.

А мальчику кроме извинений можно было бы подарить что-то. Бесплатный проезд у него, наверное, уже есть. Но есть же и нематериальные подарки. Например, экскурсия на предприятие вместе с классом – прекрасная возможность получить новые впечатления вместе с друзьями.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 381, комментариев: 4
Комментарии:
Albert Leonov
Сегодня в 12:51
Решать проблему, уволив человека, не важно на какой должности или звании. Любимое средство защиты. Причем пользуются этим если так можно назвать: государевы люди. Буть СПОПАТ, МВД, другие структуры - они так решают проблему. По другому не могут. Учителей за меньшее увольняют. Но очереди нет из желающих. Имеющих опыт работы.
Согласен с автором статьи. Что может сделать кондуктор?! Объявлять остановки, предупреждать - следующая остановка ваша, приготовьтесь выходить?! Они говорят так, когда попросишь. Ни кто не отказывал их кондукторов. Заранее предупредят. Спасибо им.
Что мы видим на видео?! Корректное общение кондуктора. Не хамит, не ругается, голос не повышает. Ребенок, камеру включил и начинает снимать. Любимое занятие молодежи. Снимать на камеру и выкладывать только то, что им выгодно. Не более.
Давайте расширим .. Если не имеем разницы, вернее у детей с инвалидностью - больше прав чем у других подростков?! Почему они спокойно когда проезжают свою остановку выходят и не устраивают показательные выступления?! Может потому что понимают, сам виноват - сам и исправляй.
А тут?! Вижу что ребенок считает - что ему все обязаны. Разве кондуктор или водитель или любой гражданин чем то обязан ?
Если обязан то чем?! Снисходительным отношение? Согласен. Многое прощается и не замечается.. Они этим пользуются!
Вот что говорит этот случай.. Умением поднять шум из ничего!
И все!
Мое личное мнение: ребенок сам виноват, сам раздул муху из слона ..
Вопрос : для чего?!
Проверки, правовая оценка.. Это отвлечение сотрудников от более важных дел..
Почему не проверяют сотрудники как убираются тротуары и пешеходные дорожки?! Там ходят дети, могут не не пройти .. Права детей тоже нарушаются.. Пенсионерам тяжко идти в снегу по колено в поликлинику. Почему не проводят проверку по данным поводам?!
Iriska
Сегодня в 13:04
Водитель виноват, что проехал остановку. Если нет "на выход", может быть есть "на вход", может со светофора кто-нибудь несётся с сумками и ребёнком, чтобы успеть. Сказано остановиться - остановись!

Вчера так 12-й проехал мимо остановки на Комсомольском, потому что никого не было на выход, зато как женщина, не попавшая "на вход", махала руками, чтобы привлечь внимание проехавшего мимо неё водителя, не передать. А у водителя были свои планы, он на перегонки с 45-м гонялся, чтобы собрать пассажиров раньше, потому что направление попутное.

Мальчишка просил невозможного. Автобус не такси, он не поедет назад. Жалко, конечно, но раз мальчик вышел без сопровождения из дома, то этот жизненный урок ему пригодится, чтобы ориентироваться лучше.

Мама мальчика сыграла на чувствах "зрителей", подменив понятия: ребёнка с ДЦП высадили из автобуса! Нет бы написать: ребёнок требовал вернуться назад, водитель отказал и кондуктор предложила выйти!
А если бы это был поезд? В Тюмени сказать проводнице: "Я проехал Тобольск, проспал. Верните поезд назад!" И тут же новость о мамы: "Ребёнка с ДЦП выгнали из поезда!"
Кондуктора уволили только за то, что она не вызвала этому мальчику такси за свой счёт. Больше ничего она сделать не могла.

Вообщем, новость не про чёрствость людскую, а про многоступенчатый хайп и мгновенность реакции, чуть что, без разбору, на всякий случай, как в "Алисе в стране чудес": "Отрубить им голову!"
Albert Leonov Iriska
Сегодня в 13:10
Сегодня сам столкнулся с описанной ситуацией на "ВХОД". Кондуктор даже кричала водителю.. Он поехал дальше.
Но что бы на "ВЫХОД" - такого не было ни разу! Сам заранее приготавливаюсь на выход. С детства привычка.. Пару раз в переполненном автобусе не вышел на нужной остановке - сразу понял: раньше готовится надо. А некоторые сидят до последнего. Уткнувшись в телефоны! В автобусе почти все в гаджетах.. Читают, пишут, общаются..
Румпельштильцхен
Сегодня в 14:42
уволить по бырику, не разобравшись-тренд нашего времени. Директор спопата очкошник позорный, вот бы коллектив не молчал, а поддержал коллегу-совсем по другому бы все было
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