Какой смысл перекладывать на обывателя отсутствие инклюзии в российском обществе

Главной вчерашней новостью стал инцидент в сургутском автобусе №11. 14-летнего парня с ДЦП отказались «везти обратно» и высадили не на его остановке.

Ситуация развивалась по уже отработанному сценарию.

Подростка высадили из автобуса – мама мальчика опубликовала видео в социальной сети, подчеркнув, что у него ДЦП, – началась проверка – кондуктора отстранили от работы, водителю сделали выговор – директор СПОПАТ Игорь Артеменко извинился перед мальчиком и его родителями – следователи и прокуратура начали проверку.

Но у меня как обычно есть вопросики.

Первый. Все утверждают, что поведение кондуктора «хамское». Посмотрим видео еще раз.

Мальчик кричит: «Обратно, обратно, обратно!», кондуктор отвечает, что ему надо выйти из автобуса, и обратно они не поедут.

Давайте будем честны. Поведение подростка со стороны кажется более хамским. Да, возможно, он был напуган, для него подвиг само по себе то, что он пытается решить эту проблему. Но кондуктор откуда это знала?

Я прям чувствую, как меня закидывают помидорами. В свое оправдание без относительно этой ситуации напомню: инвалидность не гарантирует человеку высокие моральные принципы. Более того, осознавая свою особенность перед людьми, у которых инвалидности нет, некоторые люди с ограниченными возможностями умело этим пользуются.

Второй. Мальчик не вышел на остановке, потому что автобус не остановился?

Автобус не остановился, потому что не было пассажиров на вход и на выход? Или автобус остановился, но мальчик не успел выйти? Никто не объяснил.

Но, в любом случае, а почему водители СПОПАТ так торопятся? У них какой-то график? Их зарплата зависит от соблюдения графика?

График движения автобуса рассчитан предприятием с учетом транспортной ситуации в разное время дня и разные дни недели? Сколько времени водители могут стоять на остановке без срыва графика движения?

У конкретно этого водителя была возможность проявить сострадание к инвалиду и вернуться на его остановку? Если бы он так сделал, выговора бы не было?

Со стороны кажется, что ни водитель, ни кондуктор не имели возможности как-то иначе решить создавшуюся проблему.

Третий. Почему за отсутствие возможности включения инвалидов в общественную жизни несут ответственность отдельные люди?

За что уволили кондуктора? У этой женщины тоже могут быть дети, скоро Новый год. Работа на дороге не валяется.

Кондуктор прошла специальные курсы по работе с людьми с ОВЗ и не следовала инструкции?

Правда в том, что в России вообще нет никакой инфраструктуры для инвалидов. Низкопольные автобусы – это хорошо. Но людям с ограниченными возможностями нужно еще и больше времени, чтобы войти или выйти из автобуса.

И ладно было бы дело только в транспорте – куда ни глянь. Не вся среда доступна и полностью здоровым.

Что касается отношения к инвалидам – оно не может измениться по волшебству. Десятилетиями этих людей исключали из жизни общества. Сейчас, к счастью, ситуация меняется. Новое поколение однозначно будет более терпимым и уважительным. Потому что для них право быть собой значит гораздо больше, чем для старшего поколения, привыкшего всех грести под одну гребенку.

У этого мальчика, которого выгнали из автобуса, все будет хорошо. Он молодец, потому что не боится выходить в такое черствое общество. Я очень надеюсь, что инцидент в автобусе не напугает его, а просто подарит опыт – не стоит ото всех ждать особенного отношения, не бойся попросить о помощи, потому что не каждый с ходу способен понять, что она тебе нужна. Но уважения к себе заслуживает каждый, вне зависимости от состояния здоровья и положения в обществе.

И предложение.

Ведь эта история могла обойтись без жертвоприношения. Общественного порицания и выговоров водителю и кондуктору было бы вполне достаточно. Куда действеннее было бы изменение инструкций, учитывающих, что автобусом могут пользоваться люди с ОВЗ, чтобы таких ситуаций больше не было.

А мальчику кроме извинений можно было бы подарить что-то. Бесплатный проезд у него, наверное, уже есть. Но есть же и нематериальные подарки. Например, экскурсия на предприятие вместе с классом – прекрасная возможность получить новые впечатления вместе с друзьями.