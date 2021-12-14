В Сургуте от коронавируса привито чудовищно мало беременных

«Около шести процентов беременных, которые обследуются в «Сургутском клиническом центре охраны материнства и детства», прошли вакцинацию от коронавируса».

Когда я прочитал эту статистику на нашем сайте, то сначала не поверил, потер глаза, еще раз перечитал и чуть не упал в обморок. Ну ладно, есть некоторая поправка – еще 8,4 процента пациенток нашего перинатального центра привились до наступления беременности. Хорошо, суммарно, выходит, немногим менее 15 процентов тех, кто защитил себя от коронавируса на уровне вакцинации – при условии, что в Сургуте среди взрослого населения привито больше 90 процентов.

Ладно, кто-то из беременных, вероятно, успел переболеть в пределах нескольких месяцев до зачатия ребенка, но только вот любые антитела, хоть от собственно перенесенной инфекции, хоть от вакцины, начинают теряться после полугода. А беременность, напомню, длится девять месяцев.

Разумеется, заведующая консультативно-диагностическим отделением нашего перинатального центра Ирина Белинская с присущей врачам и ученым тактичностью высказалась (и именно эта ее фраза будет поднята на щит не очень умными людьми): «Применять вакцину при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери и плода превышает потенциальный риск от ее использования». Потом продолжила – что рекомендуется привиться после 22 недель. И в интервью подробно рассказала о том, что вакцинация – это единственный вариант минимизировать довольно жуткие риски для беременных и их детей.

Но – шесть процентов беременных в Сургуте привиты? Шесть?! Это ведь катастрофа.

Давайте еще раз, для закрепления. Есть одно метаисследование, которое собрало данные с 192 научных работ, посвященных влиянию коронавируса на беременных (об этом подробно рассказывал в своей лекции Алексей Водовозов). Я просто приведу в виде цитаты. У болеющих ковидом беременных по сравнению с неболеющими:

– Риск смерти от всех причин – в 2,85 раза выше;

– Риск попадания в реанимацию под интенсивную терапию – в 19 (!!!) раз выше;

– Риск преждевременных родов – в 1,5 раза выше;

– Риск мертворождения – в 2,84 раза выше;

– Риск смерти новорожденного – в 2,77 раза выше.

Читайте подробности, если интересно и сомневаетесь.

Нет, с другой стороны, понятно – благодаря отличной медицине мы достигли очень низких показателей смертности среди беременных и новорожденных, поэтому нельзя сказать, что от коронавируса у нас пойдет мор младенцев. Но все же – многократные увеличения шансов в такой сложной и важной теме – это крайне серьезно. Даже если это означает рост вероятности с 0,1 до 0,3 процентов. За этими цифрами стоят человеческие жизни и потенциальные трагедии.

Наверное, не все из тех, кто отказывается от вакцинации, будучи беременными, знают эту статистику (полагаю, что почти никто не знает). Наверное, они по некоторому незнанию действительно считают, что риск от вакцины может перевешивать риски от коронавируса – и их можно понять, им принимать решения, от которых зависит не только и не столько их здоровье, но будущее маленькой жизни, развивающейся внутри.

Какую жуть нужно представлять себе относительно вакцины, которой привились уже несколько десятков миллионов человек, чтобы это перевешивало риски, приведенные двумя абзацами выше. Или на какую удачу полагаться, считая, что коронавирус может взять и обойти стороной (я напомню, что он какими-то образами добирается даже до тех, кто прямо реально бережется и из дома не выходит, а беременные едва ли могут себе позволить такой формат жизни).

Шесть процентов. Ужас. Всем здоровья, берегите себя и своих детей.