В чем подводные камни идей по выкупу «Вершины» окружными или сургутскими властями

В ходе дискуссии, которая развернулась вокруг идеи о выкупе торгового центра «Вершина» для создания там музейно-культурного кластера, был затронут вопрос о размещении мультимедийного исторического парка «Россия – моя история. Югра». Его руководитель Виталий Малыхин высказался по этому поводу в комментариях. Приводим его мнение полностью.
Если коснулись темы «России – моей истории» (далее для простоты и кратности – РМИ), то не могу остаться в стороне. О том, что мультимедийный парк можно посетить «один-ну-два-раза» может говорить только тот, кто один раз и был на нашей площадке. И именно это определяет масштаб компетенции.
На площадке РМИ только за этот 2021 год экспозиция менялась ПОЛНОСТЬЮ четыре раза. Причем это не только исторические выставки, а например профориентационная «Билет в будущее» которая закончилась накануне и приняла около 2000 школьников за полтора месяца работы. Это не считая малоформатных выставок на три-десять залов «Память поколений», «100 лет ГОЭЛРО» и «Космос».
Это экспозиция. Но есть еще и публичные пространства, на которых за год проведено около 200 больших и малых мероприятий. От проектного форума с участием полпреда и губернатора, «Гик-эвента» с сотнями участников, до малых программ на 20-30 человек. Концерты, кинопоказы, публичные лекции, фотовыставки, спектакли, конференции, интеллект-турниры, сьемки телепроектов – примерно четыре десятка форматов как официально-протокольных, так и досугово-развлекательных. Это просто для информации.
Второе. Приходилось как то объяснять одному «экономисту» разницу между арендой автотранспорта и его покупкой. Он утверждал, что за годовую цену аренды можно КУПИТЬ автомобиль. Забывая, что в цену входит еще бензин, ремонт, страховка и, главное, зарплата водителя. И если купить автомобиль, эти расходы никуда не денутся.
Объект мало купить. Его нужно переоборудовать. Для правильного музейного фондохранения и экспонирования с регламентированным микроклиматом добавьте еще 30-40 тысяч за квадратный метр к стоимости покупки. Неважно – краеведческий или художественный музей, – параметры переоборудования будут близки.
Далее – содержание. На такой объект потребуются дополнительные кадровые единицы как на его эксплуатацию-охрану-уборку, так и на персонал, обеспечивающий основную культурную деятельность. Одна штатная единица обходится бюджету с учетом налогов примерно 1-1,2 млн рублей в год. В РМИ таких единиц всего 33 – на 50 залов экспонирования и 200 мероприятий в год. Этого ничтожно мало, нужно еще минимум 15. Работаем без выходных.
Техническое содержание такого объекта как «Вершина» обойдется в 6-9 млн рублей в месяц минимум. А может и вдвое больше, все зависит от характера экспозиционных технологий. Это тоже нагрузка на бюджет. А теперь соедините весь этот объем в кучу и подумайте, насколько реальны такие благие пожелания. Нужно молиться на нефтяников, чтобы им не пришла в голову мысль подарить ДИ «Нефтяник» городу. От такой нагрузки, свалившейся разом на муниципальную социальную сферу, поплохеет всем.
Извините за эмоции. Но для того, чтобы «прожекты»
реализовывались в ПРОЕКТЫ, нужны не только «хотелки» и «благопожелалки», но и
здравый расчет. Или вы думаете, коммерсанты уходили из этого замечательного
комплекса просто так?
«Вершина» как отдельное здание, безусловно, шедевр. Но, увы, главная его беда – логистика. Пока и у ЖК «Возрождение» та же проблема – парковка. Но если во втором случае еще есть шансы (запуск дороги на Югорский тракт, сдача 3\4 паркинга ЖК, реализация градостроительных проектов в пойме), то «Вершина», боюсь, убита. Парковке там возникнуть уже негде.
Это мое личное мнение горожанина, с опытом руководства. Без расчета на абсолют и официальную позицию органов власти. С уважением к участникам дискуссии.
А здесь уже готовое, стилистически выверенное, построенное здание. Это важно. Да, в начинку нужно вложиться. Что за ужас? Школы и больницы тоже строить надо. Или без них как нибудь?
Читала оч. Давно в специализированное архитектурном журнале об этом проекте.
Дело в том что любая другая инициатива снизу относительно того, что нужно было бы для граждан наталкивается на железобетонный аргумент. Экономии бюджета. Какого бюджета? Да неважно какого. Просто бюджета. Городского, окружного, федерального или какого-то нибудь забугорного. Вот здесь то все будут считать затраты на приобретение, на оснащение, на содержание с «особой тщательностью» - до последнего цента. Пересчитают все места для парковки и скажут- мало мест для парковки или найдут ещё какой-то формальный железобетонный аргумент, чтобы инициативу снизу зарубить и не заморачиваться ею. Этот я о «Вершине» ещё раз говорю.
Вот открыли Вам мультимедийный исторический парк. Чего ещё надо!Или как ранее в Ханты-Мансийск все вдруг увлеклись шахматами и даже лавры Кириана Илюмжинова на время перехватили. И построили в Ханты-Мансийск с помощью того же Эрика ван Эгераата уникальное здание Шахматной Академии и даже Всемирную шахматную Олимпиаду провели. И деньги то нашлись.
В Сургуте за последние тридцать лет для культурного досуга и развития граждан власти с нуля ничего не построили. Обходились или советским наследием или приспосабливали коммерческую нежилую недвижимость на радость Арендодателям. Кстати, мультимедийный исторический парк не исключение из правил. Оттого все культурные заведения разбросаны по городу и находятся порой на задворках его или внутри спальных районов.
А город между тем застраивается «китайским темпами» уродливыми гетто-муравейниками, где найти сейчас приличное место для объектов социальной инфраструктуры не только трудно, а даже практически невозможно.
Но вот «Вершина» счастливое исключение, так как начата она строительством в середине 2000-х, когда в городе о строительном буме ещё не слыхали. Вот поэтому Главный фасад выполнен «по человечески», то есть на главную улицу города. Ещё успели!
Сегодня власти ничего подобного позволить не могут.
Кроме того, как указывалось выше, власти сегодня знают что и когда нужно для граждан открыть и построить. Вот днях нам сказали, что нужны нам построить на окружные средства станцию переливания крови, станцию скорой медицинской помощи и здание судмедэкспертизы. Кроме того на Думе рассматривается вопрос расширения городского кладбища. Все. Нет не все. Ещё Мост и НТЦ. Теперь все.
О так называемых «хотелках» жителей. Не так давно власти были очень заинтересованы в них и даже Карту развития Югры создали.
Но к сожалению эта Карта с сентября не обновляется. И хорошо бы обновить ее «Вершиной», как реализация проекта Карты развития Югры- «Многофункциональный культурный Центра» в Сургуте. За чей счёт банкет? За счёт окружного бюджета. Сегодня все общие деньги там. А вот и окружной Департамент культуры мог бы озаботиться наполнением будущего Многофункционального культурного Центра. Каким образом? Ну навскидку. Открыть филиалы существующих культурных Центров окружной столицы. Это прежде всего филиал Картинной галереи, филиал музея Природы и человека и филиал шахматной Академии. Кроме того здесь видится городской или даже окружной Центр национальных культур народов РФ и бывших союзных республик. Видится здесь здесь проведение ежегодных Всероссийских книжных ярмарок и ещё много другие форматов и площадок в этом огромном здании. Оживление жизни в городе и привлечения в него гостей от этого только выиграют.
1. По поводу денег — если вы слышали Н.В. Комарову, то округ готов помочь с деньгами, главное, чтобы был четко сформулированный запрос по поводу Вершины: для чего она нам и какие потребности закроет, кто возьмется за реализацию идеи и т.д. В общем, нужна инициатива.
Содержание объекта, на мой взгляд, можно было бы тоже возложить на Округ: регион не обеднеет, как не обеднел от многочисленных объектов в Ханты-Мансийске, благо теперь у руля не Филипенко, откровенно недолюбливавший Сургут. Наш город почему-то стесняется делать такие запросы и с какими-то более-менее масштабными проектами, вроде станции юннатов, пытается вариться в собственном бюджетном соку, а вместе с тем, есть же у нас окружные медицинские объекты, почему бы и культурному не быть? Тем более, если претендуем на звание какой-то там «экономической столицы» Югры.
2. О переоборудовании: на самом деле, как уже отметили в комментариях, это скорее норма для музеев — нахождение в каких-то переоборудованных исторических или знаковых сооружениях, редко где музеи создаются в специально построенном здании. И Это не только у нас: я поездил по миру, уж поверьте. Кстати, тот самый Ельцин-Центр находится в здании, которое проектировалось как торгово-деловой центр изначально — вот вам свежий пример очень удачного проекта.
Кроме того, текущее, тоже приспособленное здание Музейного Центра рано или поздно потребует капитального ремонта и обновления экспозиционного оборудования: не лучше ли сразу вложиться в новое здание?
Самое главное, даже с учетом переоборудования, за такие смешные деньги город, если сам возьмется за строительство, никогда не получит такого класса объект: вы посмотрите, сколько стоит новый ДК Строитель, а это относительно простой и неуникальный проект, уже реализованный где-то в Московском регионе.
3. Ну и наконец, о содержании объекта: подобным учреждениям давно пора учиться зарабатывать, частично или полностью покрывая свое базовое содержание, как это делают во всем современном мире.
Вот есть в нынешней Вершине 3 ресторана, их вполне можно оставить как арендаторов, а не пытаться быть лицемерно-рафинировано правильными: мол, здесь музей, а у них там алкоголь...Речь же не о быдло-формате. В тех же театрах коньячок в антракте стал доброй традицией, а рестораны в музеях — обычная практика во всем мире. И уже даже в Москве сейчас. Опять же Ельцин-Центр: 2 кофейни, 1 кафе, ресторан, фитнес-центр, кинотеатр и книжный магазин — только на вскидку вспоминаются.
Вот и в «музейной» Вершине можно было бы проработать такой концепт, обеспечивающий с одной стороны качественное наполнение, с другой — экономику проекта за счет сторонних арендаторов:
- оставить рестораны и договориться с владельцами сделать фокус на локальную кухню
- возможно, оставить кинотеатр, но сделать каким-то концептуальным
- магазин качественных местных сувениров и музейного мерча
- небольшой магазин югорских деликатесов
- какой-то детский центр с упором на историю города/края и развитие ребенка
- тот же книжный, только акцентированно хорошего качества — почему нет?
Сам центр мог бы служить неким общественным пространством, только под крышей, которое ну очень актуально в нашем суровом климате:
например, внедрить возможность бесплатного бронирования площадки для выступлений музыкантов в атриуме здания, как это сделано в московском метро + расставить там стильные скамейки для удобства зрителей.
И небольшое отступление про туризм: раз уж здесь пишут, что город у нас нетуристический…
У нас почему-то, говоря о туризме, все представляют группу людей, прилетевших чартером и разгуливающих по городу с гидом, а это не так - вот вам чисто ради примера:
1. Есть деловой туризм, поток которого уже создан в город Сургут — это командировки и бизнес-поездки. Эта аудитория уже есть, ей надо только продать: хорошие отели, рестораны, небанальные достопримечательности, сувениры, деликатесы и т.д.
2. Есть самостоятельный туризм выходного дня: у меня множество знакомых москвичей летают просто куда-то на выходные — при нынешних-то ценах на авиабилеты. В ту же Тюмень даже, куда я бы сам не посоветовал еще в начале 2000х, но вот теперь там есть «продукт», который не стыдно предложить туристам. Да что там Тюмень, и в Салехард летали несколько моих знакомых — они бы и Сургут посетили, если б у нас был какой-то интересный продукт, но ясное дело, когда самим сургутянам нечем особо заняться в своем городе, кроме работы, то и для других он местом притяжения не станет. А вот если мыслить небанально и создавать такие крутые проекты, и прежде всего для себя(!), то и гости любознательные подтянутся.
Не в курсе бизнес-модели Ельцин Центра и её успешности, но вероятно, бюджетные расходы на него были бы еще выше, без этой составляющей в виде книжного магазина, ресторанов и др.
И подчеркну, непосредственно бюджетных расходов тоже не стоит бояться, а то давайте с такой логикой всю культуру прикроем? город становится все больше, как по площади, так и по населению, а новых объектов культуры у нас не появляется совсем.
«Подчеркну, это общий бюджет — и Москва, и Екатеринбург. Мы единое целое <…> Мы зарабатываем. Я не скажу, что мы зарабатываем всё до копейки. Конечно, есть и спонсорские деньги, хотя в прошлом году их практически не было», — сказал Дроздов.
В Коммерсанте начала этого года есть еще про самоокупаемость в 2022 году:
По прогнозам господина Дроздова, на самоокупаемость президентский центр выйдет к середине 2022 года.
Сургут и культура понятия не совместимые.98% тут люди с других краев (молодеж родившаяся тут не в счет)
Тут сотни лет были каторжники, и ничего не поменялось, только каторжники теперь сами сюда едут.
Я подчеркиваю, я уважаю этот край,но надо смотреть правде в глаза.Тут нет культуры потому как тат как в Америке,сплошная каша НАЦИЙ,
да же негра видел в начале века. эту вершину вообще кто то по пьяне утвердил. Все что требуется Сургуту, это нормальное жилье и работа.
А культуру все иметь хотят на югах и Европе.
Класть все хотели на севере на эту кудьтуру. Тут нет ,не было и никогда не будет НАСТОЯЩЕЙ КУЛЬТУРЫ.
С введением эпид ограничений вообще любые центры притяжения большого количества людей, опустели. История с пандемией ещё на пару лет точно, а потом все научатся сидеть по домам и "ходить" в музеи в интернете. Шопинг уже онлайн, работа на удалёнке, дети привыкают к дистанту. А вы про какую-то культуру.
Сначала надо воспитать тех, кто вообще понимает что такое музеи. В этом году в музыкалках города был недобор. А это уже тревожный звоночек. Кто-нибудь этим озаботился? И это только второй год эпид ограничений, а через 2 -3 года такими темпами ДШИ опустеют. И с кем потом про культуру говорить? с поколением тик-тока?
Вершина - не последний домик из стекла и пластика, который опустеет. В ТЦ "Сибирь" давно тихо как в раю, продавцов больше чем покупателей, Сити молл с Аурой держаться пока, но и там посещаемость, а с ней и выручка заметно упали.
Не для кого в этом городе строить музеи. Красно-белое там надо открыть на всех 7 этажах и один отдел с готовыми пельменями на входе. И чтобы QR коды не спрашивали. Потому как и то, и другое товары САМОЙ первой необходимости.
и знать о них почти никто не знал. в 16 году тут были из Питера опросники, о них никто в местной прессе не упоминал, потому что они правду тут нашли.
из 1000 опрошенных старшекласников историю Сургута рассказали только 12 человек. О революции знают только треть и то чуть чуть.
Какая тут к бабушке культура. Молодёжь разбирается в спайсах лучше чем в одежде собственной.
Тут место для каторжников, как оно было 200-300 лет назад, тем оно и осталось.