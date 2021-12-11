«Вершину» с ее нынешней символической ценой надо брать

В вопросе с «Вершиной» власти упускают просто уникальнейшую возможность: почти даром приобрести здание под будущий многофункциональный культурный центр (МКЦ). И убить не только одного «зайца» под названием «Петрушка», но и еще как минимум двух-трех таких «зайцев». В середине 70-х, когда еще по улицам Сургута пробегал Вячеслав Бутусов, таких возможностей взять что готовое не было. Поэтому брали что есть из стройматериалов, финансирование под строительство, и под видом склада или хранилища ГСМ открыли, как минимум, два дома культуры. Кроме того, на любом предприятии были свои залы и так называемые «красные уголки», где тоже тусовалась молодежь, организуя самодеятельные ВИА. А школьные актовые залы? Там же и возникали новые «Вячеславы Бутусовы», доставая инструменты и звукоусилительную аппаратуры (от «Кинапа» до профессиональной техники).

Пандемия как пришла, так и уйдет. Жизнь наша идет по синусоиде. Сегодня мы почти ушли в минимум, ушли в онлайн. Однако не факт, что через год-два все не вернется на круги своя и не начнется обычная присущая человеческой натуре жизнь. Запомнятся залы, стадионы и другие общественные пространства. Я в это верю. И сегодня можно бесплатно получить бонус в виде дармовой «Вершины», чтобы решить уже сейчас текущие проблемы с «Петрушкой», с музейным комплексом, с Домом национальных культур и другими площадками для общения в многонациональном Сургуте. Что для этого надо? А практически ничего. Взять на баланс города «Вершину», заплатив практически символическую цену.

И еще. Главный архитектор Сургута сетует, на то, что расположение мол, неудачное, не вписывается в окружающую городскую среду. Однако эту среду формируют кто? Правильно. Архитектор города. Вершина строилась практически на пустыре. А потом посадили этот длинный зеленый дом по Мира от «Сургутстройтреста». И ага! «Вершина» не вписалась? Нет. Это архитекторы не вписали в «Вершину» в окружающую среду. А теперь льют крокодиловы слезы. Да еще упрекают архитектора Эрика ван Эгераата из Нидерландов.

Кстати, здание Шахматной Академии того же ван Эгераата в Ханты-Мансийск очень даже вписалось. И вообще к архитектуре окружной столицы тамошние управленцы подходят «с особой тщательностью». Впрочем, в Сургуте с его китайскими темпами жилищного строительства из любого архитектурного шедевра окружающие его гетто-муравейники сделают говно. Или уже сделали, или предстоит еще сделать. К примеру, при реконструкции вокзала.

При этом создать что-то в таких китайских гетто-человейниках не только сложно, а практически невозможно. Возьмите тот же автовокзал и речвокзал в Ханты-Мансийске. Прекрасный архитектурный объект. А в Сургуте получится опять что-то китайское ширпотребовское наверняка.

А «Вершина» находится в центре города. Цена ниже плинтуса. Недостатки всегда можно найти. Но и достоинств немало.

Надо брать!